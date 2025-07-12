T.C.KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

2025/1521 TLMT.





TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI





Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara

esatis.uyap.gov.tr

adresi üzerinden

2025/1521 TLMT.

sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.





Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:





1 NO'LU TAŞINMAZIN 1/3 payı satılıktır.





Özellikleri : İstanbul İl, Başakşehir İlçe, Altınşehir Mahalle, 5435 Parsel, 303 metrekare yüz ölçümlü arsanın

1/3 payı,





Dosyada yer alan 24/02/2025 tarihli bilirkişi raporuna göre;





Satışa konu taşınmaz Başakşehir İlçesi, Şahintepe (tapuda Altınşehir) Mahallesi, Neyzen Sokakta, tapunun 5435 parsel numarasında kayıtlı ve Neyzen Sokaktan 33 dış kapı numarası alan 303,00m2 alana sahip kayden "Arsa", mahallen tek katlı yapının 1/3 hissesi niteliğindedir.





Taşınmaz Şahintepe Mahallesi, Mevlana Caddesinden ayrılan Neyzen Sokak sonunda bulunan 33 dış kapı numarası alan tamamı 303,00m2 alana sahip parsel üzerinde keşif tarihi itibari ile yaklaşık 80,00m2 alanlı tek katlı, bakımsız yapı bulunmaktadır. Yapının enkaz değeri yıkım ve nakliye masraflarını ancak karşılayacağından dolayı yapıya değer verilmemiştir. Değerleme konusu taşınmaz yaklaşık %10 eğimli ve yamuk geometrik şekle sahiptir. Yapılaşmanın yaklaşık %60 civarında olan bölgede genellikle 2 ve 3 katlı konut amaçlı kullanılan yapılar mevcuttur.,





Adresi : Şahintepe Mah. Neyzen Sokak No:33 Başakşehir/ İSTANBUL





Yüzölçümü : 303 m2





Arsa Payı : 1/3





İmar Durumu : Başakşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24.01.2025 tarih, 232828 sayılı imar durumu yazısına göre söz konusu parsel bugün itibariyle 1/5000 ölçekli 26/02/2007 tasdik tarihli Altınşehir Revizyon Nazım İmar Planı" kapsamında 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırları içerisinde kalmakta olup; 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmamaktadır.





Ancak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü'nün 04/06/2018 tarih ve 99854 sayılı yazılarında Rezerv Yapı Alanlarında yeniden düzenlenen alan sınırının Bakanlık Makamı'nın 30/05/2018 tarihli ve 96632 sayılı Olurları ile onaylandığı bildirilmiş olup; bahse konu taşınmaz 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında "Rezerv Yapı Alanı"nda kalmaktadır. Bu itibarla söz konusu alandaki tüm uygulamalar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve Emlak Konut G.Y.O. A.Ş. arasında 08/08/2012 tarihli işbirliği protokolü hükümleri çerçevesinde yürütülmektedir.





Bilahare 20/12/2012 tarih ve 19564 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Olur'u ile bahse konu taşınmazları da içine alan Avcılar İlçesi, Tahtakale Mahallesi ile Başakşehir İlçesi, Altınşehir Mahallesinde yer alan yaklaşık 295 ha.'lık sahada, ekonomik ömrünü tamamlamış, yıkılma yada ağır hasar görme riski taşıyan yapıların, 6306 sayılı Kanunun 6. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununa göre kamulaştırılması veya gerek görülmesi halinde anılan Kanunun 27. maddesine istinaden acele kamulaştırılması ve kamulaştırma/acele kamulaştırma iş ve işlemlerinin 08/08/2012 tarihli protokol kapsamında TOKİ tarafından yürütülmesi hükmü uyarınca kamulaştırma kararı alınmıştır denilmiştir.





Kıymeti : 2.272.500,00 TL





KDV Oranı : %1





Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir. 09/04/2007 tarihli sit alanı beyanı, 15/09/2010 tarihli korunması gerekli taşınmaz kültür varlığıdır beyanı, 13/05/2013 tarihli rezerv yapı alanında kalmıştır beyanı bulunmaktadır.



