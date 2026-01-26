T.C.MENGEN(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/34 SATIŞ





TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI





Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara

esatis.uyap.gov.tr

adresi üzerinden

2025/34 SATIŞ

sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.









1 NO'LU TAŞINMAZIN





Özellikleri : Bolu İli, Mengen İlçe Beşler Mahallesi 66 Ada 56 Parsel





Yüzölçümü : 640,58 m2





Kıymeti : 1.473.334,00 TL





KDV Oranı : %10





Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.



