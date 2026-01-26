Giriş Tarihi: 26.01.2026 00:01
T.C.MENGEN(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2025/34 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara
esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Bolu İli, Mengen İlçe Beşler Mahallesi 66 Ada 56 Parsel
Yüzölçümü : 640,58 m2
Kıymeti : 1.473.334,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 24/02/2026 - 11:26
Bitiş Tarih ve Saati : 03/03/2026 - 11:26
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 31/03/2026 - 11:26
Bitiş Tarih ve Saati : 07/04/2026 - 11:26
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Bolu İli, Mengen İlçesi, Beşler Mahallesi 66 Ada 57 Parsel
Yüzölçümü : 756,18 m2
Kıymeti : 1.739.214,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 24/02/2026 - 12:27
Bitiş Tarih ve Saati : 03/03/2026 - 12:27
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 31/03/2026 - 12:27
Bitiş Tarih ve Saati : 07/04/2026 - 12:27
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Bolu İli, Mengen İlçesi Beşler Mahallesi 283 Ada 6 Parsel
Yüzölçümü : 1.777,48 m2
Kıymeti : 7.109.920,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 24/02/2026 - 13:51
Bitiş Tarih ve Saati : 03/03/2026 - 13:51
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 31/03/2026 - 13:51
Bitiş Tarih ve Saati : 07/04/2026 - 13:51
23/01/2026
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
ilangovtr
Basın No: ILN02388016