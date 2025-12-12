Giriş Tarihi: 12.12.2025 00:01
T.C.MERSİN 1. İCRA DAİRESİ
Örnek No:55*
2024/229 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara
esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :
Mersin ili, Yenişehir ilçesi, ÇİFTLİK Mahallesi 5417 ada 16 parsel numaralı 5.202,61 m² lik ARSA üzerinde tesis edilen kat irtifakına esas 3500/520261 arsa paylı A blok 10. kat (57) no.lu bağımsız bölüm Mesken vasfında olup (1/1) tam hisse olarak borçlu adına kayıtlıdır. Kıymet takdirine konu taşınmaz 1/1000 ölçekli uygulama imar planında E=1,20 yoğunluklu, Yençok=54,50 m. (15) Kat Konut Alanı imarlı olduğu, konu 5417 ada 16 parsel nolu taşınmaz, Yenişehir İlçesi sınırları içerisinde, Mersin şehir merkezinin (Mersin Büyükşehir Belediyesi ana hizmet binası) kuş uçuşu yaklaşık 8,23 km. kuzeybatısında bulunmaktadır. Geometrik olarak dikdörtgen şekline benzer olan taşınmaz zemini düz ve düze yakın formda, güney cephesinde 3253 sokak, batı cephesinde 3252 sokağa cepheli köşebaşı parsel pozisyonunda, doğusunda 5417 ada 15 parsel kuzeyinde 5417 ada 12, 13, 17 numaralı parsellerle bitişiktir. Konu parsel zemini Üniversite caddesinin 100 m. batısında, İstemihan caddesinin 385 m. güneyinde, İsmet İnönü bulvarının 720 m., GMK bulvarının 1,35 km. kuzeyinde Medikal Park hastanesinin 1,40 km. kuzeybatı kısmında yer almakta olup, sahile olan mesafesi 1,70 km. dir. İş bu bölge gelişmekte olan, yapılaşmanın devam ettiği, orta-üst gelir düzeyine sahip kişilerin tercih ettiği, Yenişehir İlçesinin nezih, değerli sayılabilecek bir bölgesidir. Proje üzerinden değerleme yapılmıştır. Mimari projesine göre Mesken 1 oda, salon+ mutfak, banyo+wc ve balkon hacimlerinden oluşmaktadır. Brüt alanı: 55.70 m2, Net alanı ise 40,73 m2 olarak hesaplanmıştır. Taşınmazın giriş kapısı çelik panel kapı, balkon kapıları ve pencereler PVC doğrama malzemeden imal edilmiştir. Balkon korkuluğu alüminyum malzemeden imal edilmiştir. A blok 10. kat (57) nolu bağımsız bölüm meskenin keşif (11.11.2024) tarihindeki değeri; (57) bağımsız bölüm meskenin 10. Katta konumlu olması nedeniyle A blok 1. Katta bulunan meskenden daha değerli olacağı kanaati ile taşınmazın m2 birim değeri 29.150,00 TL/m2 olarak değerlendirilmiştir. Taşınmazın Brüt Alanı: 55,70 m², m² Birim Değeri: 29.150,00 TL/m255,70 m2 x 29.150,00 TL/m2 = 1.623.655,00 TL olup,. Buna göre dava konusu taşınmazın değeri; 1.623.655,00 TL x (3610,51/3707,1) = 1.581.278,00 TL olarak hesaplanmıştır.
Adresi : Çiftlikköy Mah.3252 Sokak Hd 5 Manalo A Blk Kat 10 No 57 Yenişehir / Mersin
İmar Durumu : Akdeniz Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden temin edilen şifahi bilgiye göre; kıymet takdirine konu taşınmaz 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında “E=1,20 yoğunluklu, Yençok=54,50m (15 Kat) yapılaşma koşullarında Konut Alanı” olarak
Kıymeti : 1.581.278,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: ipotek ve haciz şerhleri
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 20/01/2026 - 10:53
Bitiş Tarih ve Saati : 27/01/2026 - 10:53
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 13/02/2026 - 10:53
Bitiş Tarih ve Saati : 20/02/2026 - 10:53
05/12/2025
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
