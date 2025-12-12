T.C.MERSİN 1. İCRA DAİRESİ

Mersin ili, Yenişehir ilçesi, ÇİFTLİK Mahallesi 5417 ada 16 parsel numaralı 5.202,61 m² lik ARSA üzerinde tesis edilen kat irtifakına esas 3500/520261 arsa paylı A blok 10. kat (57) no.lu bağımsız bölüm Mesken vasfında olup (1/1) tam hisse olarak borçlu adına kayıtlıdır. Kıymet takdirine konu taşınmaz 1/1000 ölçekli uygulama imar planında E=1,20 yoğunluklu, Yençok=54,50 m. (15) Kat Konut Alanı imarlı olduğu, konu 5417 ada 16 parsel nolu taşınmaz, Yenişehir İlçesi sınırları içerisinde, Mersin şehir merkezinin (Mersin Büyükşehir Belediyesi ana hizmet binası) kuş uçuşu yaklaşık 8,23 km. kuzeybatısında bulunmaktadır. Geometrik olarak dikdörtgen şekline benzer olan taşınmaz zemini düz ve düze yakın formda, güney cephesinde 3253 sokak, batı cephesinde 3252 sokağa cepheli köşebaşı parsel pozisyonunda, doğusunda 5417 ada 15 parsel kuzeyinde 5417 ada 12, 13, 17 numaralı parsellerle bitişiktir. Konu parsel zemini Üniversite caddesinin 100 m. batısında, İstemihan caddesinin 385 m. güneyinde, İsmet İnönü bulvarının 720 m., GMK bulvarının 1,35 km. kuzeyinde Medikal Park hastanesinin 1,40 km. kuzeybatı kısmında yer almakta olup, sahile olan mesafesi 1,70 km. dir. İş bu bölge gelişmekte olan, yapılaşmanın devam ettiği, orta-üst gelir düzeyine sahip kişilerin tercih ettiği, Yenişehir İlçesinin nezih, değerli sayılabilecek bir bölgesidir. Proje üzerinden değerleme yapılmıştır. Mimari projesine göre Mesken 1 oda, salon+ mutfak, banyo+wc ve balkon hacimlerinden oluşmaktadır. Brüt alanı: 55.70 m2, Net alanı ise 40,73 m2 olarak hesaplanmıştır. Taşınmazın giriş kapısı çelik panel kapı, balkon kapıları ve pencereler PVC doğrama malzemeden imal edilmiştir. Balkon korkuluğu alüminyum malzemeden imal edilmiştir. A blok 10. kat (57) nolu bağımsız bölüm meskenin keşif (11.11.2024) tarihindeki değeri; (57) bağımsız bölüm meskenin 10. Katta konumlu olması nedeniyle A blok 1. Katta bulunan meskenden daha değerli olacağı kanaati ile taşınmazın m2 birim değeri 29.150,00 TL/m2 olarak değerlendirilmiştir. Taşınmazın Brüt Alanı: 55,70 m², m² Birim Değeri: 29.150,00 TL/m255,70 m2 x 29.150,00 TL/m2 = 1.623.655,00 TL olup,. Buna göre dava konusu taşınmazın değeri; 1.623.655,00 TL x (3610,51/3707,1) = 1.581.278,00 TL olarak hesaplanmıştır.