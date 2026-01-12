Giriş Tarihi: 12.01.2026 00:01
T.C.MERSİN ADLİ DESTEK VE MAĞDUR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
T.C.MERSİN ADLİ DESTEK VE MAĞDUR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü
Dosya No : 2024/62 ÇTM
İLAN
Müdürlüğümüzün 2024/62 Çocuk Teslim Dosyasında Ali ve Numune kızı, 17.11.1978 Gölbaşı doğumlu Tülay AKTEMİR KAVCI'ya, Mersin 5. Aile Mahkemesinin 2021/516 esas sayılı dosyasının 02.12.2021 tarihli ara kararında belirtilen çocuk Jiyan Rodin KAVCI ile baba İsmail KAVCI arasında "her ayın 2. ve 4. Haftasına denk gelen Cumartesi günü saat 9:00 ile ertesi günü saat 17:00 arasında, dini bayramların 2. Günü saat 9:00 ile ertesi günü saat 17:00 arasında, sömester tatilinin ilk Cumartesi günü saat 9.00 ile tatilin 7. Günü saat 17.00 arasında ve her yılın Temmuz ayının 1.günü saat 9:00 ile 31.günü saat 17:00 arasında şahsi münasebet kurulmasına" karar verildiğinden belirilen günlerde çocuk Jiyan Rodin KAVCI'yı Mersin Mezitli Çocuk Görüşme Merkezine getirmek zorunda olduğunuz; Müdürlükçe yapılan iş ve işlemlere karşı, öğrenme veya tebliğ tarihinden itibaren bir hafta içinde, işlemi yapan müdürlüğün bulunduğu yer aile mahkemesine şikâyette bulunabileceğiniz, hususları tarafınıza ilanen tebliğ olunur.24/12/2025
ilangovtr
Basın No: ILN02379304