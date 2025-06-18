Giriş Tarihi: 18.06.2025 00:01
T.C.SAKARYASULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
T.C.SAKARYASULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
2025/36 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara
esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden
2025/36 SATIŞ
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, İstiklal Mahallesi, 1011 Ada 897 ParselAhşap Ev Vasıflı
Yüzölçümü : 230,00 m2 İmar Durumu :Bilirkişi raporunda mevcut
Kıymeti : 2.990.000,00 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 29/08/2025 - 10:03
Bitiş Tarih ve Saati : 05/09/2025 - 10:03
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 25/09/2025 - 10:03
Bitiş Tarih ve Saati : 02/10/2025 - 10:03
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Harmantepe Mahallesi, 5452 Ada 5 Parsel Arsa Vasıflı
Yüzölçümü : 1.327,23 m2 İmar Durumu :Bilirkişi raporunda mevcut
Kıymeti : 3.981.690,00 TLKDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 29/08/2025 - 11:03
Bitiş Tarih ve Saati : 05/09/2025 - 11:03
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 25/09/2025 - 11:03
Bitiş Tarih ve Saati : 02/10/2025 - 11:03
16/06/2025
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Basın No:ILN02243423
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