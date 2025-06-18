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T.C.SAKARYASULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Giriş Tarihi: 18.06.2025 00:01

T.C.SAKARYASULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

T.C.SAKARYASULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2025/36 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara
esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden
2025/36 SATIŞ
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, İstiklal Mahallesi, 1011 Ada 897 ParselAhşap Ev Vasıflı

Yüzölçümü : 230,00 m2 İmar Durumu :Bilirkişi raporunda mevcut

Kıymeti : 2.990.000,00 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 29/08/2025 - 10:03

Bitiş Tarih ve Saati : 05/09/2025 - 10:03
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 25/09/2025 - 10:03

Bitiş Tarih ve Saati : 02/10/2025 - 10:03
2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Harmantepe Mahallesi, 5452 Ada 5 Parsel Arsa Vasıflı

Yüzölçümü : 1.327,23 m2 İmar Durumu :Bilirkişi raporunda mevcut

Kıymeti : 3.981.690,00 TLKDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 29/08/2025 - 11:03

Bitiş Tarih ve Saati : 05/09/2025 - 11:03
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 25/09/2025 - 11:03

Bitiş Tarih ve Saati : 02/10/2025 - 11:03
16/06/2025
(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Basın No:ILN02243423
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