T.C.SAMSUN SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara

esatis.uyap.gov.tr

adresi üzerinden

2024/198 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.





Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:









Özellikleri : Taşınmaz tapu kaydında arsa vasfındadır. İmar planında, taşınmazın üç tarafından imar yolları geçmektedir. İmar planında 100. Yıl Bulvarına, Bekiroğlu Sokağa ve Göktaş Sokağa cepheli konumda olup, 100. Yıl Bulvarına göre yol altında kalmaktadır. Çevresinde yapılaşma genel olarak tamamlanmış durumdadır. Etrafında genel olarak mesken ve kısmen dükkân işyeri kullanım amaçlı binalar ile az oranda boş parseller bulunmaktadır. Çevresinde apartman tarzında çok katlı binalar ile müstakil tarzda az katlı yapılar bulunmaktadır. Meskûn saha içerisinde yer almaktadır. Topoğrafik olarak az eğimli bir arsa yapısına sahip bölgede bulunmaktadır. Geometrik olarak yapılaşmaya uygun bir şekle sahiptir. Belediyenin sağladığı hizmetlerden yararlanmakta olan bölgede bulunmaktadır. Elektrik, su, telefon, kanalizasyon, doğalgaz, çöp toplama ve ulaşım hizmetlerinden faydalanmakta olan bölgede bulunmaktadır. Taşınmaz, 100. Yıl Bulvarına cepheli olup, İstiklal Caddesine, Karadeniz Caddesine, Irmak Caddesine, Mert Irmağına, Çay Mahallesi TOKİ Binalarına yakın bölgede bulunmaktadır.





Tüm araştırmalara rağmen adresleri tespit edilemeyen ve kendisine tebligat yapılamayan439*****498 T.C. Kimlik numaralı Mikail Ali Klein'e satış ilanının ilanen tebliğ yerine kaim olmak üzere.





Adresi : Samsun İli İlkadım İlçesi Kılıçdede Mahallesi 11788 Ada 3 Parsel İlkadım / SAMSUN





Yüzölçümü : 1.171,80 m2





İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli uygulama imar planında: Ticaret + Konut Alanı Blok Nizam 8 ((BL-8) katlı yere isabet etmektedir





Kıymeti : 99.603.000,00 TL





KDV Oranı : %10





Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir



