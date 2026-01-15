T.C.TERME CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

Hazırlık Numarası :

2025/2501 Soruşturma

29/12/2025









İLAN TUTANAĞI





Şüpheli :MESUT GÜN(T.C.45556368686)





Suç :Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak





Adres : Bilinmiyor/Yapılan araştırmalara rağmen tespit edilememiştir.





Yukarıda bilgileri yazılı şüpheli/muhatap hakkında yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen ve yazımız ekinde bir sureti de gönderilen 07/10/2025 tarihli ve 2025/2501 soruşturma 2025/69 Karar sayılı kararı ile Dava Açılmasının Ertelenmesi Kararına ilişkin tebliğ evrakı, yapılan adres araştırmalarına rağmen kendisine tebliğ edilememiştir.





7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28 ve müteakip maddeleri uyarınca işbu evrakın ilanen tebliğine karar verilmiştir.



