TRABZON 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
İLAN
ESAS NO
:
2024/64
KARAR NO
:
2024/118
Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından mahkememizde açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
HÜKÜM :
Davanın HMK 120/2 maddesi uyarınca usulden reddine, tarafların yokluğunda verilen kararın tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde yargıtay yasa yoluna başvurulabileceğine karar verildiği, ilgili kararın davacı vekili tarafından temyiz olunduğu anlaşılmış olup, tüm aramalara rağmen adresi tesbit edilemeyen tebligat yapılamayan davalılar, Hayrullah Tuna (Ömer Faruk ve Fatime oğlu, 1965 doğumlu), Hatice İskender (Aslan ve Havva kızı, 1954 doğumlu),Recep Yılmaz (Ekrem ve Asiye oğlu, 1970 doğumlu) ve Şöhret Yılmaz'a (Osman ve Havva kızı, 1969 doğumlu)gerekçeli karar ile temyiz dilekçesi tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. (İlanın tebliğinden itibaren yedi gün sonra tebligatın yapılmış sayılacağı ihtar olunur)
