Giriş Tarihi: 02.02.2026 00:01
TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN
Şırnak İl sınırları içerisindeki elektrik dağıtım tesislerinin isabet ettiği taşınmazların kamulaştırılması ve/veya kamulaştırma yolu ile üzerinde irtifak hakkı kurulmasına, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun 19’uncu maddesinin 2/a fıkrası gereğince, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca TEDAŞ Yönetim Kurulu tarafından alınan muhtelif no’lu kararlar ile başlanılmıştır.
Söz konusu kararlar uyarınca kamulaştırma işlemlerine başlanılan ve aşağıda mülkiyet bilgileri belirtilen taşınmazlar üzerinde bulunan elektrik dağıtım tesisi yeri ile irtifak hakkının bedelini peşin ödemek koşuluyla 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 8'inci maddesi uyarınca anlaşarak satın alınacak ve/veya üzerine irtifak hakkı kurulacaktır.
Buna göre, aşağıda listede belirtilen maliklerin/kanuni vekillerinin, 10/02/2026-11/02/2026 tarihleri arasında 0412 251 30 21 no’lu telefon numarasından bilgi alması ve Fırat Mahallesi 507. Sok. Çeysa Serhat Plaza A Blok Kat:3 No:5 adresinde bulunan TEDAŞ 10. Bölge Müdürlüğünde uzlaşma görüşmelerinde bulunulması müracaatı rica olunur.
Belirtilen süre içerisinde uzlaşma görüşmelerine katılmamaları veya katılım sağlayıp anlaşmaya varılamaması halinde, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10'uncu maddesine göre taşınmazın bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesinde Bedel Tespit ve Tescil Davası açılacaktır.
Anlaşmaya varılması halinde; uzlaşma komisyonu üyeleri ve bahsi geçen taşınmaz malikleri/kanuni vekilleri arasında anlaşma tutanağı imzalanacak, anlaşma tutanağında belirtilen kamulaştırma bedeli üzerinden ve taşınmazın Genel Müdürlüğümüz adına tescil işlemlerinin gerçekleştirilmesinin ardından, kamulaştırma bedeli taşınmaz maliklerine ödenecektir.
İlçesi
Köy/Mahalle
Ada No
Parsel No
Adı Soyadı
Baba Adı
GÜÇLÜKONAK
BOYUNCUK
105
32
|HAYRETTİN KAYAR
|TARHAN
|İDİL
|KIRCA
0
291
|ABDULKERİM ŞİŞMAN
|AHMET
|İDİL
|KIRCA
|0
|296
|ABDULLAH DİZİN
|ALİ
|İDİL
|KIRCA
|0
|368
|MEHMET DİMDİK
|YUSUF
|İDİL
|KIRCA
|0
|368
|HÜSEYİN DİMDİK
|YUSUF
|İDİL
|KIRCA
|0
|370
|İBRAHİM BİL
|SARİ
|İDİL
|KIRCA
|0
|379
|MEHMET ÖRNEK
|HASAN
|İDİL
|KIRCA
|0
|388
|MEHMET DİMDİK
|YUSUF
|İDİL
|KIRCA
|0
|388
|HÜSEYİN DİMDİK
|YUSUF
|İDİL
|KIRCA
|0
|390
|HALİL ERGÜN
|YUSUF
|İDİL
|KIRCA
|0
|399
|HÜSEYİN UFAK
|MEHMET
|İDİL
|OYALI
|146
|30
|ABDULBAKİ UĞUR
|İSMAİL
|İDİL
|OYALI
|146
|30
|ASIM UĞUR
|İSMAİL
|İDİL
|OYALI
|146
|30
|ASIM OĞUR
|İSMAİL
|İDİL
|OYALI
|146
|31
|KİRHO ESKİ
|HÜSEYİN
|İDİL
|OYALI
|146
|31
|HASAN AYYILDIZ
|HÜSEYİN
|İDİL
|OYALI
|146
|32
|ŞERİF KAŞ
|HASAN
|İDİL
|OYALI
|146
|32
|RAMAZAN KAŞ
|HASAN
|İDİL
|OYALI
|146
|32
|MEHMET SAİT KAŞ
|YUSUF
|İDİL
|OYALI
|146
|34
|RAMAZAN ERSOY
|EMİN
|İDİL
|OYALI
|146
|43
|NURİYE EKŞİ
|ABDİ
|İDİL
|OYALI
|146
|43
|AHMET EKŞİ
|ALİ
|İDİL
|OYALI
|146
|43
|ALİ EKŞİ
|SELİM
|İDİL
|OYALI
|146
|43
|ZİGAYDE EKŞİ
|ALİ
|İDİL
|OYALI
|146
|43
|RIZAL EKŞİ
|OSMAN
|İDİL
|OYALI
|146
|43
|AZİME EKŞİ
|SELİM
|İDİL
|OYALI
|146
|43
|SAHİP EKŞİ
|SELİM
|İDİL
|OYALI
|146
|43
|ABDURRAHMAN EKŞİ
|ALİ
|İDİL
|OYALI
|146
|43
|FASLI EKŞİ
|ALİ
|İDİL
|OYALI
|108
|38
|RIZAL EKŞİ
|OSMAN
|İDİL
|OYALI
|108
|38
|AZİME EKŞİ
|SELİM
|İDİL
|OYALI
|108
|38
|SAHİP EKŞİ
|SELİM
|İDİL
|OYALI
|108
|38
|ALİ EKŞİ
|SELİM
|İDİL
|OYALI
|108
|38
|NURİYE EKŞİ
|ABDİ
|İDİL
|OYALI
|108
|38
|AHMET EKŞİ
|ALİ
|İDİL
|OYALI
|108
|38
|ABDURRAHMAN EKŞİ
|ALİ
|İDİL
|OYALI
|108
|38
|FASLI EKŞİ
|ALİ
|İDİL
|OYALI
|108
|38
|ZİGAYDE EKŞİ
|ALİ
|İDİL
|OYALI
|110
|3
|SÜLEYMAN SEÇMEN
|HALEF
|İDİL
|OYALI
|103
|29
|AHMET BERK
|SABRİ
|İDİL
|OYALI
|103
|14
|SUZAN ERGİN
|ARİF
|İDİL
|OYALI
|146
|33
|İSMAİL BASA
|ABDÜLMECİT
|İDİL
|OYALI
|146
|33
|HASAN AYYILDIZ
|HÜSEYİN
|İDİL
|OYALI
|146
|33
|ABDULLAH BASA
|ABDÜLMECİT
|İDİL
|OYALI
|146
|33
|ABDULKERİM BASA
|ABDÜLMECİT
|İDİL
|OYALI
|146
|1
|NECMETTİN ERSOY
|İBRAHİM
|İDİL
|OYALI
|107
|8
|ABDULBAKİ UĞUR
|İSMAİL
|İDİL
|OYALI
|107
|8
|ASIM UĞUR
|İSMAİL
|İDİL
|OYALI
|107
|8
|ABDULBAKİ OĞUR
|İSMAİL
|İDİL
|OYALI
|107
|8
|ASIM OĞUR
|İSMAİL
|İDİL
|OYALI
|107
|11
|NURİYE EKŞİ
|ABDİ
|İDİL
|OYALI
|107
|11
|AHMET EKŞİ
|ALİ
|İDİL
|OYALI
|107
|11
|ABDURRAHMAN EKŞİ
|ALİ
|İDİL
|OYALI
|107
|11
|FASLI EKŞİ
|ALİ
|İDİL
|OYALI
|107
|11
|ZİGAYDE EKŞİ
|ALİ
|İDİL
|OYALI
|107
|11
|RIZAL EKŞİ
|OSMAN
|İDİL
|OYALI
|107
|11
|AZİME EKŞİ
|SELİM
|İDİL
|OYALI
|107
|11
|SAHİP EKŞİ
|SELİM
|İDİL
|OYALI
|107
|11
|ALİ EKŞİ
|SELİM
|İDİL
|OYALI
|107
|4
|ADİL BİLE
|AHMET
|İDİL
|OYALI
|107
|3
|HALİL OĞUZ
|SÜLEYMAN
|İDİL
|YAZMAN
|0
|167
|HÜSEYİN BUĞDAY
|RAMO
|İDİL
|YAZMAN
|0
|167
|HASAN BUĞDAY
|RAMO
|GÜÇLÜKONAK
|DÜĞÜNYURDU
|147
|2
|SALİH ERBEK
|MEHMET
|MERKEZ
|ANILMIŞ
|101
|56
|ABDULKERİM KARAL
|ŞAHİN
|MERKEZ
|ANILMIŞ
|101
|56
|RAMAZAN KARAL
|SAİT
|MERKEZ
|ANILMIŞ
|101
|57
|AYSEL ACET
|HALİT
|MERKEZ
|ANILMIŞ
|101
|58
|YUNUS KARAL
|MEHMET
|MERKEZ
|ANILMIŞ
|101
|59
|FİKRET TATAR
|HADİ
|MERKEZ
|ANILMIŞ
|101
|60
|ÖMER TATAR
|HADİ
|MERKEZ
|GAZİPAŞA
|676
|2
|AHMET TATAR
|MEHMET
|MERKEZ
|GAZİPAŞA
|676
|2
|MERYEM TATAR
|MEHMET
|MERKEZ
|GAZİPAŞA
|676
|3
|MEHMET SIDDIK BAŞÇİ
|MEHMET
|MERKEZ
|GAZİPAŞA
|676
|21
|HASAN ÖZDEN
|YUSUF
|MERKEZ
|GAZİPAŞA
|605
|3
|MEHMET GEREZ
|ALİ
|MERKEZ
|GAZİPAŞA
|605
|18
|NEZAHAT GEREZ
|HACİ
|MERKEZ
|GAZİPAŞA
|605
|18
|AHMET GEREZ
|HACİ
|MERKEZ
|GAZİPAŞA
|664
|5
|SEKVAN YARDIMCI
|ÖMER
|MERKEZ
|GAZİPAŞA
|673
|13
|ABDULİLAH UYSAL
|İZZET
|MERKEZ
|YOĞURTÇULAR
|110
|75
|ÖMER İNAN
|HACİ
|MERKEZ
|YOĞURTÇULAR
|110
|80
|MÜSLÜM ERTAK
|AHMET
|MERKEZ
|YOĞURTÇULAR
|110
|84
|NİSAPET PETROL ÜRÜNLERİ TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|MERKEZ
|YOĞURTÇULAR
|110
|86
|ÖMER İNAN
|HACİ
|MERKEZ
|YOĞURTÇULAR
|110
|89
|AYSEL TATAR
|SÜLEYMAN
|MERKEZ
|YOĞURTÇULAR
|110
|90
|NİSAPET PETROL ÜRÜNLERİ TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|MERKEZ
|YOĞURTÇULAR
|109
|6
|MÜSLÜM ERTAK
|AHMET
|MERKEZ
|YOĞURTÇULAR
|109
|7
|EMİN BARINMAZ
|OSMAN
|CİZRE
|BOZALAN
|0
|1212
|HASAN ERÇİL
|ABDURRAHMAN
|CİZRE
|BOZALAN
|0
|1212
|FAYIK ÖZKAN
|AHMET
|CİZRE
|BOZALAN
|0
|1212
|HALİME DARGA
|İSMAİL
|CİZRE
|BOZALAN
|0
|1212
|ADİLE ATİS
|İSMAİL
|CİZRE
|BOZALAN
|0
|1212
|ŞİRİN ÖZCAN
|KASIM
|CİZRE
|BOZALAN
|0
|1212
|İSMAİL ÖZCAN
|KASIM
|CİZRE
|BOZALAN
|0
|1212
|MEHMET SAİT ÖZCAN
|KASIM
|CİZRE
|BOZALAN
|0
|1212
|LOKMAN ÖZCAN
|KASIM
|CİZRE
|BOZALAN
|0
|1212
|ESAT PİLİS
|AGİT
|CİZRE
|BOZALAN
|0
|1212
|LEYLİ PİLİS
|MUSA
|CİZRE
|BOZALAN
|0
|1212
|FATIM PİLİS
|MEHMET SELİM
|CİZRE
|BOZALAN
|0
|1212
|LOKMAN PİLİS
|MEHMET SELİM
|CİZRE
|BOZALAN
|0
|1212
|AYŞE PİLİS
|MEHMET SELİM
|CİZRE
|BOZALAN
|0
|1212
|MASUT PİLİS
|MEHMET SELİM
|CİZRE
|BOZALAN
|0
|1212
|HÜSEYİN PİLİS
|MEHMET
|CİZRE
|BOZALAN
|0
|1212
|HAVAS PİLİS
|MEHMET SELİM
|CİZRE
|BOZALAN
|0
|1212
|HEMOŞ AYAN
|MEHMET SELİM
|CİZRE
|BOZALAN
|0
|1212
|NOFA ASLAN
|MEHMET SELİM
|CİZRE
|BOZALAN
|0
|1212
|ABDURRAHMAN PİLİS
|MEHMET SELİM
|CİZRE
|BOZALAN
|0
|637
|ABDULAZİZ ŞIK
|TAHİR
|CİZRE
|BOZALAN
|0
|637
|MEHMET SUPHİ ŞIK
|TAHİR
|CİZRE
|BOZALAN
|0
|637
|HADİCE ERCAN
|HAMİT
|CİZRE
|BOZALAN
|0
|637
|CİNDİ AVAĞ
|HABEŞ
|CİZRE
|BOZALAN
|0
|637
|HÜSNÜ AVAĞ
|HABEŞ
|CİZRE
|BOZALAN
|0
|637
|FETHİYE SÜNE
|ABDURRAHİM
|CİZRE
|BOZALAN
|0
|637
|ALİ AVAĞ
|MAHMUT
|CİZRE
|BOZALAN
|0
|637
|MUSTAFA AVAĞ
|MAHMUT
|CİZRE
|BOZALAN
|0
|637
|HADİCE BİNİCİ
|MAHMUT
|CİZRE
|BOZALAN
|0
|637
|HUBAB ÖZKÜL
|MAHMUT
|CİZRE
|BOZALAN
|0
|642
|HİKMET DURSUN
|ABDULKADİR
|CİZRE
|BOZALAN
|0
|642
|MEHMET FERSAN DURSUN
|ABDULKADİR
|CİZRE
|BOZALAN
|0
|642
|HACI BİLTEK
|HASAN
|CİZRE
|BOZALAN
|0
|686
|HİKMET DURSUN
|ABDULKADİR
|CİZRE
|BOZALAN
|0
|686
|MEHMET FERSAN DURSUN
|ABDULKADİR
|CİZRE
|BOZALAN
|0
|686
|HACI BİLTEK
|HASAN
|CİZRE
|BOZALAN
|0
|686
|MEHMET SELİM PİLİS
|MUSA
|CİZRE
|BOZALAN
|0
|688
|HİKMET DURSUN
|ABDULKADİR
|CİZRE
|BOZALAN
|0
|688
|MEHMET FERSAN DURSUN
|ABDULKADİR
|CİZRE
|BOZALAN
|0
|688
|HACI BİLTEK
|HASAN
|CİZRE
|BOZALAN
|0
|688
|MEHMET SELİM PİLİS
|MUSA
|CİZRE
|BOZALAN
|0
|691
|HİKMET DURSUN
|ABDULKADİR
|CİZRE
|BOZALAN
|0
|691
|MEHMET FERSAN DURSUN
|ABDULKADİR
|CİZRE
|BOZALAN
|0
|691
|HACI BİLTEK
|HASAN
|CİZRE
|BOZALAN
|0
|691
|MEHMET SELİM PİLİS
|MUSA
|CİZRE
|SEYRANTEPE
|0
|532
|SADUN MEMAN
|HÜSEYİN
|CİZRE
|SEYRANTEPE
|0
|509
|AZİYE MEMAN
|İSMAİL
|CİZRE
|SEYRANTEPE
|0
|509
|HESİN SERZAN
|ALİ
|CİZRE
|SEYRANTEPE
|0
|509
|HASAN ERÇİL
|ABDURAHMAN
|CİZRE
|SEYRANTEPE
|0
|509
|ABDULKADİR POŞLUK
|ALİ
|CİZRE
|SEYRANTEPE
|0
|509
|MEHMET ÇELGAN
|SAİT
|CİZRE
|SEYRANTEPE
|0
|509
|NASRETTİN ÇELGAN
|SAİT
|CİZRE
|SEYRANTEPE
|0
|509
|DEHHAM POŞLUK
|SAİT
|CİZRE
|SEYRANTEPE
|0
|546
|MEHMET TIRNAK
|RAŞİT
|CİZRE
|SEYRANTEPE
|0
|510
|ÖMER MEMAN
|MEHMET
|CİZRE
|SEYRANTEPE
|0
|510
|AZİYE MEMAN
|İSMAİL
|CİZRE
|SEYRANTEPE
|0
|510
|MEHMET ÇELGAN
|SAİT
|CİZRE
|SEYRANTEPE
|0
|510
|NASRETTİN ÇELGAN
|SAİT
|CİZRE
|SEYRANTEPE
|0
|510
|DEHHAM POŞLUK
|SAİT
|CİZRE
|SEYRANTEPE
|0
|587
|AZİYE MEMAN
|İSMAİL
|CİZRE
|SEYRANTEPE
|0
|587
|HESİN SERZAN
|ALİ
|CİZRE
|SEYRANTEPE
|0
|587
|HASAN ERÇİL
|ABDURAHMAN
|CİZRE
|SEYRANTEPE
|0
|587
|ABDULKADİR POŞLUK
|ALİ
|CİZRE
|SEYRANTEPE
|0
|587
|MEHMET ÇELGAN
|SAİT
|CİZRE
|SEYRANTEPE
|0
|587
|NASRETTİN ÇELGAN
|SAİT
|CİZRE
|SEYRANTEPE
|0
|587
|DEHHAM POŞLUK
|SAİT
|CİZRE
|SEYRANTEPE
|0
|593
|ASYA ÇALGAN
|İSMAİL
|CİZRE
|SEYRANTEPE
|0
|593
|MEHMET ÇELGAN
|SAİT
|CİZRE
|SEYRANTEPE
|0
|593
|NASRETTİN ÇELGAN
|SAİT
|CİZRE
|SEYRANTEPE
|0
|593
|DEHHAM POŞLUK
|SAİT
|CİZRE
|SEYRANTEPE
|0
|633
|AZİYE MEMAN
|İSMAİL
|CİZRE
|SEYRANTEPE
|0
|633
|HESİN SERZAN
|ALİ
|CİZRE
|SEYRANTEPE
|0
|633
|HASAN ERÇİL
|ABDURAHMAN
|CİZRE
|SEYRANTEPE
|0
|633
|ABDULKADİR POŞLUK
|ALİ
|CİZRE
|SEYRANTEPE
|0
|633
|MEHMET PÜRNEK
|REŞO
|CİZRE
|SEYRANTEPE
|0
|633
|FAYIK ÖZKAN
|AHMET
|CİZRE
|SEYRANTEPE
|0
|633
|MEHMET ÇELGAN
|SAİT
|CİZRE
|SEYRANTEPE
|0
|633
|NASRETTİN ÇELGAN
|SAİT
|CİZRE
|SEYRANTEPE
|0
|633
|DEHHAM POŞLUK
|SAİT
|CİZRE
|SEYRANTEPE
|0
|637
|ASYA ÇALGAN
|İSMAİL
|CİZRE
|SEYRANTEPE
|0
|637
|MEHMET ÇELGAN
|SAİT
|CİZRE
|SEYRANTEPE
|0
|637
|NASRETTİN ÇELGAN
|SAİT
|CİZRE
|SEYRANTEPE
|0
|637
|DEHHAM POŞLUK
|SAİT
|CİZRE
|SEYRANTEPE
|0
|527
|AHMET ÖZKAN
|TAMAR