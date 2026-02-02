Yeni Şafak
TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Giriş Tarihi: 02.02.2026 00:01

 KAMULAŞTIRMA İLANI

Şırnak İl sınırları içerisindeki elektrik dağıtım tesislerinin isabet ettiği taşınmazların kamulaştırılması ve/veya kamulaştırma yolu ile üzerinde irtifak hakkı kurulmasına, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun 19’uncu maddesinin 2/a fıkrası gereğince, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca TEDAŞ Yönetim Kurulu tarafından alınan muhtelif no’lu kararlar ile başlanılmıştır.

Söz konusu kararlar uyarınca kamulaştırma işlemlerine başlanılan ve aşağıda mülkiyet bilgileri belirtilen taşınmazlar üzerinde bulunan elektrik dağıtım tesisi yeri ile irtifak hakkının bedelini peşin ödemek koşuluyla 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 8'inci maddesi uyarınca anlaşarak satın alınacak ve/veya üzerine irtifak hakkı kurulacaktır.

Buna göre, aşağıda listede belirtilen maliklerin/kanuni vekillerinin, 10/02/2026-11/02/2026 tarihleri arasında 0412 251 30 21 no’lu telefon numarasından bilgi alması ve Fırat Mahallesi 507. Sok. Çeysa Serhat Plaza A Blok Kat:3 No:5 adresinde bulunan TEDAŞ 10. Bölge Müdürlüğünde uzlaşma görüşmelerinde bulunulması müracaatı rica olunur.

Belirtilen süre içerisinde uzlaşma görüşmelerine katılmamaları veya katılım sağlayıp anlaşmaya varılamaması halinde, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10'uncu maddesine göre taşınmazın bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesinde Bedel Tespit ve Tescil Davası açılacaktır.

Anlaşmaya varılması halinde; uzlaşma komisyonu üyeleri ve bahsi geçen taşınmaz malikleri/kanuni vekilleri arasında anlaşma tutanağı imzalanacak, anlaşma tutanağında belirtilen kamulaştırma bedeli üzerinden ve taşınmazın Genel Müdürlüğümüz adına tescil işlemlerinin gerçekleştirilmesinin ardından, kamulaştırma bedeli taşınmaz maliklerine ödenecektir.

İLANAN TEBLİĞ OLUNUR
Kamulaştırılacak ve/veya Kamulaştırma Yolu İle Üzerinde İrtifak Hakkı Kurulacak Taşınmaz ve Malik Listesi
İlçesi
Köy/Mahalle
Ada No
Parsel No
Adı Soyadı
Baba Adı

GÜÇLÜKONAK

BOYUNCUK

105

32

HAYRETTİN KAYARTARHAN
İDİLKIRCA

0

291

ABDULKERİM ŞİŞMANAHMET
İDİLKIRCA0296ABDULLAH DİZİNALİ
İDİLKIRCA0368MEHMET DİMDİKYUSUF
İDİLKIRCA0368HÜSEYİN DİMDİKYUSUF
İDİLKIRCA0370İBRAHİM BİLSARİ
İDİLKIRCA0379MEHMET ÖRNEKHASAN
İDİLKIRCA0388MEHMET DİMDİKYUSUF
İDİLKIRCA0388HÜSEYİN DİMDİKYUSUF
İDİLKIRCA0390HALİL ERGÜNYUSUF
İDİLKIRCA0399HÜSEYİN UFAKMEHMET
İDİLOYALI14630ABDULBAKİ UĞURİSMAİL
İDİLOYALI14630ASIM UĞURİSMAİL
İDİLOYALI14630ASIM OĞURİSMAİL
İDİLOYALI14631KİRHO ESKİHÜSEYİN
İDİLOYALI14631HASAN AYYILDIZHÜSEYİN
İDİLOYALI14632ŞERİF KAŞHASAN
İDİLOYALI14632RAMAZAN KAŞHASAN
İDİLOYALI14632MEHMET SAİT KAŞYUSUF
İDİLOYALI14634RAMAZAN ERSOYEMİN
İDİLOYALI14643NURİYE EKŞİABDİ
İDİLOYALI14643AHMET EKŞİALİ
İDİLOYALI14643ALİ EKŞİSELİM
İDİLOYALI14643ZİGAYDE EKŞİALİ
İDİLOYALI14643RIZAL EKŞİOSMAN
İDİLOYALI14643AZİME EKŞİSELİM
İDİLOYALI14643SAHİP EKŞİSELİM
İDİLOYALI14643ABDURRAHMAN EKŞİALİ
İDİLOYALI14643FASLI EKŞİALİ
İDİLOYALI10838RIZAL EKŞİOSMAN
İDİLOYALI10838AZİME EKŞİSELİM
İDİLOYALI10838SAHİP EKŞİSELİM
İDİLOYALI10838ALİ EKŞİSELİM
İDİLOYALI10838NURİYE EKŞİABDİ
İDİLOYALI10838AHMET EKŞİALİ
İDİLOYALI10838ABDURRAHMAN EKŞİALİ
İDİLOYALI10838FASLI EKŞİALİ
İDİLOYALI10838ZİGAYDE EKŞİALİ
İDİLOYALI1103SÜLEYMAN SEÇMENHALEF
İDİLOYALI10329AHMET BERKSABRİ
İDİLOYALI10314SUZAN ERGİNARİF
İDİLOYALI14633İSMAİL BASAABDÜLMECİT
İDİLOYALI14633HASAN AYYILDIZHÜSEYİN
İDİLOYALI14633ABDULLAH BASAABDÜLMECİT
İDİLOYALI14633ABDULKERİM BASAABDÜLMECİT
İDİLOYALI1461NECMETTİN ERSOYİBRAHİM
İDİLOYALI1078ABDULBAKİ UĞURİSMAİL
İDİLOYALI1078ASIM UĞURİSMAİL
İDİLOYALI1078ABDULBAKİ OĞURİSMAİL
İDİLOYALI1078ASIM OĞURİSMAİL
İDİLOYALI10711NURİYE EKŞİABDİ
İDİLOYALI10711AHMET EKŞİALİ
İDİLOYALI10711ABDURRAHMAN EKŞİALİ
İDİLOYALI10711FASLI EKŞİALİ
İDİLOYALI10711ZİGAYDE EKŞİALİ
İDİLOYALI10711RIZAL EKŞİOSMAN
İDİLOYALI10711AZİME EKŞİSELİM
İDİLOYALI10711SAHİP EKŞİSELİM
İDİLOYALI10711ALİ EKŞİSELİM
İDİLOYALI1074ADİL BİLEAHMET
İDİLOYALI1073HALİL OĞUZSÜLEYMAN
İDİLYAZMAN0167HÜSEYİN BUĞDAYRAMO
İDİLYAZMAN0167HASAN BUĞDAYRAMO
GÜÇLÜKONAKDÜĞÜNYURDU1472SALİH ERBEKMEHMET
MERKEZANILMIŞ10156ABDULKERİM KARALŞAHİN
MERKEZANILMIŞ10156RAMAZAN KARALSAİT
MERKEZANILMIŞ10157AYSEL ACETHALİT
MERKEZANILMIŞ10158YUNUS KARALMEHMET
MERKEZANILMIŞ10159FİKRET TATARHADİ
MERKEZANILMIŞ10160ÖMER TATARHADİ
MERKEZGAZİPAŞA6762AHMET TATARMEHMET
MERKEZGAZİPAŞA6762MERYEM TATARMEHMET
MERKEZGAZİPAŞA6763MEHMET SIDDIK BAŞÇİMEHMET
MERKEZGAZİPAŞA67621HASAN ÖZDENYUSUF
MERKEZGAZİPAŞA6053MEHMET GEREZALİ
MERKEZGAZİPAŞA60518NEZAHAT GEREZHACİ
MERKEZGAZİPAŞA60518AHMET GEREZHACİ
MERKEZGAZİPAŞA6645SEKVAN YARDIMCIÖMER
MERKEZGAZİPAŞA67313ABDULİLAH UYSALİZZET
MERKEZYOĞURTÇULAR11075ÖMER İNANHACİ
MERKEZYOĞURTÇULAR11080MÜSLÜM ERTAKAHMET
MERKEZYOĞURTÇULAR11084NİSAPET PETROL ÜRÜNLERİ TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 
MERKEZYOĞURTÇULAR11086ÖMER İNANHACİ
MERKEZYOĞURTÇULAR11089AYSEL TATARSÜLEYMAN
MERKEZYOĞURTÇULAR11090NİSAPET PETROL ÜRÜNLERİ TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 
MERKEZYOĞURTÇULAR1096MÜSLÜM ERTAKAHMET
MERKEZYOĞURTÇULAR1097EMİN BARINMAZOSMAN
CİZREBOZALAN01212HASAN ERÇİLABDURRAHMAN
CİZREBOZALAN01212FAYIK ÖZKANAHMET
CİZREBOZALAN01212HALİME DARGAİSMAİL
CİZREBOZALAN01212ADİLE ATİSİSMAİL
CİZREBOZALAN01212ŞİRİN ÖZCANKASIM
CİZREBOZALAN01212İSMAİL ÖZCANKASIM
CİZREBOZALAN01212MEHMET SAİT ÖZCANKASIM
CİZREBOZALAN01212LOKMAN ÖZCANKASIM
CİZREBOZALAN01212ESAT PİLİSAGİT
CİZREBOZALAN01212LEYLİ PİLİSMUSA
CİZREBOZALAN01212FATIM PİLİSMEHMET SELİM
CİZREBOZALAN01212LOKMAN PİLİSMEHMET SELİM
CİZREBOZALAN01212AYŞE PİLİSMEHMET SELİM
CİZREBOZALAN01212MASUT PİLİSMEHMET SELİM
CİZREBOZALAN01212HÜSEYİN PİLİSMEHMET
CİZREBOZALAN01212HAVAS PİLİSMEHMET SELİM
CİZREBOZALAN01212HEMOŞ AYANMEHMET SELİM
CİZREBOZALAN01212NOFA ASLANMEHMET SELİM
CİZREBOZALAN01212ABDURRAHMAN PİLİSMEHMET SELİM
CİZREBOZALAN0637ABDULAZİZ ŞIKTAHİR
CİZREBOZALAN0637MEHMET SUPHİ ŞIKTAHİR
CİZREBOZALAN0637HADİCE ERCANHAMİT
CİZREBOZALAN0637CİNDİ AVAĞHABEŞ
CİZREBOZALAN0637HÜSNÜ AVAĞHABEŞ
CİZREBOZALAN0637FETHİYE SÜNEABDURRAHİM
CİZREBOZALAN0637ALİ AVAĞMAHMUT
CİZREBOZALAN0637MUSTAFA AVAĞMAHMUT
CİZREBOZALAN0637HADİCE BİNİCİMAHMUT
CİZREBOZALAN0637HUBAB ÖZKÜLMAHMUT
CİZREBOZALAN0642HİKMET DURSUNABDULKADİR
CİZREBOZALAN0642MEHMET FERSAN DURSUNABDULKADİR
CİZREBOZALAN0642HACI BİLTEKHASAN
CİZREBOZALAN0686HİKMET DURSUNABDULKADİR
CİZREBOZALAN0686MEHMET FERSAN DURSUNABDULKADİR
CİZREBOZALAN0686HACI BİLTEKHASAN
CİZREBOZALAN0686MEHMET SELİM PİLİSMUSA
CİZREBOZALAN0688HİKMET DURSUNABDULKADİR
CİZREBOZALAN0688MEHMET FERSAN DURSUNABDULKADİR
CİZREBOZALAN0688HACI BİLTEKHASAN
CİZREBOZALAN0688MEHMET SELİM PİLİSMUSA
CİZREBOZALAN0691HİKMET DURSUNABDULKADİR
CİZREBOZALAN0691MEHMET FERSAN DURSUNABDULKADİR
CİZREBOZALAN0691HACI BİLTEKHASAN
CİZREBOZALAN0691MEHMET SELİM PİLİSMUSA
CİZRESEYRANTEPE0532SADUN MEMANHÜSEYİN
CİZRESEYRANTEPE0509AZİYE MEMANİSMAİL
CİZRESEYRANTEPE0509HESİN SERZANALİ
CİZRESEYRANTEPE0509HASAN ERÇİLABDURAHMAN
CİZRESEYRANTEPE0509ABDULKADİR POŞLUKALİ
CİZRESEYRANTEPE0509MEHMET ÇELGANSAİT
CİZRESEYRANTEPE0509NASRETTİN ÇELGANSAİT
CİZRESEYRANTEPE0509DEHHAM POŞLUKSAİT
CİZRESEYRANTEPE0546MEHMET TIRNAKRAŞİT
CİZRESEYRANTEPE0510ÖMER MEMANMEHMET
CİZRESEYRANTEPE0510AZİYE MEMANİSMAİL
CİZRESEYRANTEPE0510MEHMET ÇELGANSAİT
CİZRESEYRANTEPE0510NASRETTİN ÇELGANSAİT
CİZRESEYRANTEPE0510DEHHAM POŞLUKSAİT
CİZRESEYRANTEPE0587AZİYE MEMANİSMAİL
CİZRESEYRANTEPE0587HESİN SERZANALİ
CİZRESEYRANTEPE0587HASAN ERÇİLABDURAHMAN
CİZRESEYRANTEPE0587ABDULKADİR POŞLUKALİ
CİZRESEYRANTEPE0587MEHMET ÇELGANSAİT
CİZRESEYRANTEPE0587NASRETTİN ÇELGANSAİT
CİZRESEYRANTEPE0587DEHHAM POŞLUKSAİT
CİZRESEYRANTEPE0593ASYA ÇALGANİSMAİL
CİZRESEYRANTEPE0593MEHMET ÇELGANSAİT
CİZRESEYRANTEPE0593NASRETTİN ÇELGANSAİT
CİZRESEYRANTEPE0593DEHHAM POŞLUKSAİT
CİZRESEYRANTEPE0633AZİYE MEMANİSMAİL
CİZRESEYRANTEPE0633HESİN SERZANALİ
CİZRESEYRANTEPE0633HASAN ERÇİLABDURAHMAN
CİZRESEYRANTEPE0633ABDULKADİR POŞLUKALİ
CİZRESEYRANTEPE0633MEHMET PÜRNEKREŞO
CİZRESEYRANTEPE0633FAYIK ÖZKANAHMET
CİZRESEYRANTEPE0633MEHMET ÇELGANSAİT
CİZRESEYRANTEPE0633NASRETTİN ÇELGANSAİT
CİZRESEYRANTEPE0633DEHHAM POŞLUKSAİT
CİZRESEYRANTEPE0637ASYA ÇALGANİSMAİL
CİZRESEYRANTEPE0637MEHMET ÇELGANSAİT
CİZRESEYRANTEPE0637NASRETTİN ÇELGANSAİT
CİZRESEYRANTEPE0637DEHHAM POŞLUKSAİT
CİZRESEYRANTEPE0527AHMET ÖZKANTAMAR
ilangovtr
Basın No: ILN02391819