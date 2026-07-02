Giriş Tarihi: 02.07.2026 00:01
19 MAYIS VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
19 MAYIS VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
2026 YILI İLAN LİSTESİ
|Aşağıda adı,soyadı, unvanı ve adresleri gösterilen mükellefler adına 6183 sayılı A.A.T.U.H. Kanun hükümlerine göre düzenlenen ödeme emirleri mükellefin bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K.nun 103-106. maddeleri hükümlerine göre ilan tarihinden itibaren başlayarak bir ay içinde 19 Mayıs Vergi Dairesi Müdürlüğüne şahsen veya vekil aracılığı ile müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı tebliğ yapılacağı, belirtilen süre içinde müracaat etmeyen veya adreslerini bildirmeyenlere bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
Vergi No
TC Kimlik No
Soyad Ad/Unvan
Adres
Vergi Dönemi
Ana Vergi Kodu
Vergi Kodu
Ana Takip Dosya No
Takip Dosya No
Vergi Aslı Borcu Toplamı
Kesinleşen Gecikme Zammı Toplamı
Ceza Toplamı
Toplam Borç
|0380583800
|26543438308
|ÖMER FARUK AKSU
|BALAÇ MAH. 1027 SK. 3/11 ATAKUM SAMSUN
|2,02406E+11
|0015
|0015
|2026031766XQr0000003
|2026031714XR30000030
3.497.115,88
0,00
0,00
3.497.115,88
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Basın No: ILN02497285