7 KALEM KEMOTERAPİ İLAÇ HAZIRLAMA ÜNİTESİ SARF MALZEME TEMİNİ

Giriş Tarihi: 04.10.2024 00:01
|İKN
|:
|2024/1219235
|1-İdarenin
|a) Adı
|:
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ
|b) Adresi
|:
|İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığı Satınalma Müdürlüğü 34094 Çapa FATİH/İSTANBUL
|c) Telefon ve faks numarası
|:
|2124142000-2124142138 - 2126351193-2124142025
|ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
|:
|https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
|a) Adı
|:
|7 Kalem Kemoterapi İlaç Hazırlama Ünitesi Sarf Malzeme Temini
|b) Niteliği, türü ve miktarı
|:
7 Kalem Kemoterapi İlaç Hazırlama Ünitesi Sarf Malzeme Temini
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
|c) Yapılacağı/teslim edileceği yer
|:
|İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığı / Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimi / Eczane
|ç) Süresi/teslim tarihi
|:
|Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 31.12.2025 tarihine kadar ilgili birimin siparişinden sonra teknik şartnamede belirtilen süre ve şekilde sözleşmeye ve teknik şartnameye uygun olarak İstanbul Tıp Fakültesi - Eczane Deposuna teslim edilecektir. Ayrıca yüklenici son teslim günü kalan malların tamamı hastanenin yazılı talebini beklemeksizin teslim etmek zorundadır. Detaylar teknik şartnamede belirtilmiştir.
|d) İşe başlama tarihi
|:
|Taraflarca sözleşmenin imzalanmasına mütakip işe başlanır
|a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati
|:
|04.11.2024 - 11:30
|b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)
|:
|İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Fizik Tedavi Binası 1. Kat İhale Salonu Çapa - Fatih / İSTANBUL
|4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
|İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
|4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
|4.3.1. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
Firmanın Bayi, Anabayi yada Tedarikçi kodu
SUT Eşleşme Beyan Belgesi
Ürün Takip Sitemi (ÜTS)'den ürün kodu
|4.3.2. Numune sunulması istenmektedir.