AFŞİN KAYMAKAMLIĞI MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN
İLAN
1-)
Aşağıda özellikleri ve ihale bilgileri belirtilen Hazinenin maliki bulunduğu taşınmazların
Satış
ve
İrtifak
ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre satışı Açık Teklif Usulü ile, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 51-G maddesine göre irtifakı Pazarlık Usulüyle uyarınca karşılarında gösterilen; tarih ve saatte
Afşin Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliği
odasında teşekkül edecek Komisyon huzurunda ihale edilecektir.
2-)
Hazineye ait taşınmazların satış bedeli peşin veya taksitli ödenebilir. Satış bedelinin peşin olarak ödenmesi halinde satış bedeline yüzde yirmi indirim uygulanır. Satış bedelinin taksitle ödenmesi halinde, satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanuni faizi ile birlikte ödenebilir.
3-)
Hazineye ait taşınmazların satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satış yapılan taşınmazlar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren beş yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmaz.
4-)
Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı Döner Sermaye işletmesi yönetmesi uyarınca; Hazine taşınmazların satış işlemlerinde satış bedeli üzerinde 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %1(yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %0,5(binde beş),10 Milyon TL'yi aşan kısmı için %0,25(on binde yirmi beş) işlem bedeli alınacaktır.
ORTAK HÜKÜMLER
1-)
İhalelere İlişkin Şartname, mesai saatleri dahilinde Afşin Kaymakamlığı (Milli Emlak Şefliğinde) bedelsiz olarak görülebilir.
2-)
İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar:
a-)
Geçici teminatı yatırmış olmaları (Geçici teminat olarak tedavüldeki Türk Parası, Mevduat veya katılım bankalarının verecekleri 2886 sayılı devlet ihale kanununa göre düzenlenen süresiz teminat mektupları Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler(nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmişse, bu işlemlerde ana paraya tekabül eden satış değerlier esasa alınır).Dışarıda yerleşik kişiler ile yurtdışında temin eden Türk vatandaşlarından teminat olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen çevrilgen döviz kabul edilecektir. Mevzuata aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları kabul edilmez. Her teminat mektubunda daha önce ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterilmesi zorunludur.
b-)
Nakit olarak yatırılacak geçici teminat tutarları, idareye başvurulmadan
T.C BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜST. İÇ ÖDEMELER SAYMANLIĞI
İBAN NUMARASI: (
TR 51 0001 0003 9000 0010 0056 77
) V.K.N 8150347181 katılmak istenilen taşınmazın tapu bilgileri belirtilerek yatırılması,
c-)
Geçici teminatın yatırılmasında
dair vezne, dekont alındısı
(tedavüldeki Türk parası, mevduat ve katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihrac edilen devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler üzerine düzenlenen belgeler.
ç-)
Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları ve tebligat için Türkiye de adres göstermeleri.
d-)
Gerçek kişiler için
T.C kimlik numarasını
bildirmeleri ve
nüfus cüzdanı örneği(aslı ihale sırasında ibraz edilecek).
Özel kişiler adına vekaleten ihaleye giren kişilerden noter tasdikli vekaletname, tüzel kişilerin
vergi kimlik numaralarını bildirmeleri,
özel hukuk tüzel kişileri idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicile kayıtlı olduğunu ticaret ve sanayi odasından veya benzeri meslek kuruluşundan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsilen yetkili olduklarını gösterir noterlikçe onaylı vekaletnameyi vermeleri, kamu tüzel kişilerinin ise yukarıda (a) ve (c) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ihale saatine kadar komisyon başkanlığına vermeleri zorunludur.
3-)
İstekliler, ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla,2886 sayılı kanunun 37.madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerin iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
4-)
Komisyon gerekçelerini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Bir ihalenin süresinde tamamlanmaması durumunda takip eden ihaleler, o ihalenin bitimine müteakip kaldığı saatten itibaren ilanda belirtilen sırada olduğu şekilde devam edecektir.
5-)
Bu ihaleye ilişkin bilgiler,
https://kahramanmaras.csb.gov.tr
adresinden öğrenilebileceği gibi, Türkiye genelindeki tüm ihale bilgileri
https://milliemlak.gov.tr
adresinden öğrenebilirler.
İLAN OLUNUR 18.11.2025
SATIŞ İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZLAR
S.NO
İLİ
İLÇESİ
KÖY / MAHALLE
CİNSİ
ADA
PARSEL
YÜZÖLÇÜMÜ (m2)
HAZİNE HİSSESİ
İMAR DURUMU AÇIKLAMA
TAHMİNİ BEDEL (TL)
GEÇİCİ TEMİNAT (TL)
İHALE
TARİHİ
|1
|KAHRAMANMARAŞ
|Afşin
|Yeşilyurt
|Arsa
|1540
|2
|1.900,06
|Tam
|İmarlı 2 Kat Konut Alanı
4.846.000,00
500.000,00
|2.12.2025
