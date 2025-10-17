ANAMUR 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davacılar , Ayşe Öz Suister, Emine Yılmaz, Gül Topçuoğlu, Nimet Dörtcan, Selvinaz Kamer, Süleyman Öz, Şirin Öz ile Davalı , Maliye Hazinesi arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle; Dava konusu; Mersin ili, Anamur ilçesi, Gercebahşiş köyü, Çamurlukmevkii,102 ada, 262 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bir hak iddia edenler var ise iş bu ilan tarihinden itibaren 3 aylık yasal süresi içerisinde Mahkememize başvurmaları, aksi takdirde yargılama yapılarak tescil istenen taşınmaza ilişkin karar verileceği hususu ilan olunur. 03/10/2025