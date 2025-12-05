Yeni Şafak
ANKARA 5. AİLE MAHKEMESİNDEN

Giriş Tarihi: 05.12.2025 00:01

ESAS NO
:
2023/703 Esas

KARAR NO
:
2025/311


Davacı ŞEMSİNUR BAYRAM aleyhine mahkememizde açılan Boşanma davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Davanın kabulü ile 07/08/1994 doğumlu 182033.....T.C. Kimlik numaralı davacı ŞEMSİNUR BAYRAM ile aynı hanede nüfusa kayıtlı11/01/1990 doğumlu 174970..... T.C. Kimlik numaralı davalı EKREM BAYRAM'ın BOŞANMALARINA,

Dair mahkememizden verilen 26/06/2025 tarih, 2023/703 Esas, 2025/311 karar sayılı ilamı ile karar verilmiş olup, Ekrem BAYRAM'a gerekçeli karar tebliğinden itibaren iki haftalık yasal süre içerisinde Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf yoluna başvuracağı ilanen tebliğ olunur. 01/12/2025
ilangovtr
Basın No: ILN02350521