Giriş Tarihi: 18.06.2025 00:01
ANTALYA 18. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
ANTALYA 18. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
İ L A N
Esas No :
2023/558
Karar No:
2025/230
Mühür Bozma (TCK 203/1) suçundan sanık Büşra SAZLIDERE hakkında mahkememizin 27/03/2025 tarih, 2023/558 esas ve 2025/230 sayılı kararı ile CMK 223(2-E) maddesi gereğince Beraat kararı verilmiş, bu karara karşı müşteki Muratpaşa Belediye Başkanlığı vekili tarafından beraat kararının kaldırılarak mühür bozma suçundan cezalandırılmasına ilişkin istinaf başvurusunda bulunulmuş, kararın ve istinaf talebinin sanığa tebliğ edilemediği, tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemediğinden tebligatın ilan yoluyla yapılmasına karar verilmiş olmakla,
7201 sayılı yasanın 28 ve 29 maddeleri gereğince karar özetinin ve istinaf talebinin ilanen tebliğine, aynı yasanın 31. Maddesi gereğince ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten itibaren 2 hafta yasal süresi içerisinde kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. 13/06/2025
Basın No:ILN02243510
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