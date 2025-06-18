ANTALYA 18. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Esas No :

2023/558





Karar No:

2025/230





Mühür Bozma (TCK 203/1) suçundan sanık Büşra SAZLIDERE hakkında mahkememizin 27/03/2025 tarih, 2023/558 esas ve 2025/230 sayılı kararı ile CMK 223(2-E) maddesi gereğince Beraat kararı verilmiş, bu karara karşı müşteki Muratpaşa Belediye Başkanlığı vekili tarafından beraat kararının kaldırılarak mühür bozma suçundan cezalandırılmasına ilişkin istinaf başvurusunda bulunulmuş, kararın ve istinaf talebinin sanığa tebliğ edilemediği, tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemediğinden tebligatın ilan yoluyla yapılmasına karar verilmiş olmakla,



