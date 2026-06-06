Giriş Tarihi: 06.06.2026 00:01
AVANOS SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
AVANOS SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
İLAN
ESAS NO
:
2023/160 Esas
KARAR NO
:
2025/327
DAVALI
:
MÜNİRE DEMİREL- Yaşar ve Keziban kızı, 18/12/1967 doğumlu, 363*****414
Davacı MEVLÜT DEMİREL aleyhine mahkememizde açılan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
HÜKÜM :
(Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere)
1-Davanın KABULÜ İLE; dava konusu Nevşehir ili Avanos ilçesi Camicedit Mah. 173 ada 7 no sayılı taşınmazlar üzerindeki ortaklığın UMUMA AÇIK SATIŞ SURETİ İLE ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİNE; elde edilen paranın tapu kayıtlarındaki ve/veya veraset ilamındaki payları oranında hak sahiplerine ödenmesine,
2- Dava konusu İstanbul ili Beyoğlu İlçesi Hacı Ahmet Mah. 1191 ada 20 no'lu parsel yönünden sıfat yokluğu nedeniyle REDDİNE;
3-Dosya karar kesinleştiğinde ve talep halinde satış memuruna tevdine,
4-Satış işlemleri için Avanos Adliyesi Satış Memurunun GÖREVLENDİRİLMESİNE;
5-Satışın İcra İflas kanunu hükümleri uyarınca açık arttırma usulü ile yapılmasına,
Dair, Türk Milleti Adına, gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde Kayseri Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yasa yolu açık olmak üzere davacı vekilinin yüzüne karşı karar verildi " şeklinde verilen hüküm tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.
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Basın No: ILN02480879