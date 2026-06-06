AVANOS SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

DAVALI

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MÜNİRE DEMİREL- Yaşar ve Keziban kızı, 18/12/1967 doğumlu, 363*****414





Davacı MEVLÜT DEMİREL aleyhine mahkememizde açılan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;





HÜKÜM :





(Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere)





1-Davanın KABULÜ İLE; dava konusu Nevşehir ili Avanos ilçesi Camicedit Mah. 173 ada 7 no sayılı taşınmazlar üzerindeki ortaklığın UMUMA AÇIK SATIŞ SURETİ İLE ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİNE; elde edilen paranın tapu kayıtlarındaki ve/veya veraset ilamındaki payları oranında hak sahiplerine ödenmesine,





2- Dava konusu İstanbul ili Beyoğlu İlçesi Hacı Ahmet Mah. 1191 ada 20 no'lu parsel yönünden sıfat yokluğu nedeniyle REDDİNE;





3-Dosya karar kesinleştiğinde ve talep halinde satış memuruna tevdine,





4-Satış işlemleri için Avanos Adliyesi Satış Memurunun GÖREVLENDİRİLMESİNE;





5-Satışın İcra İflas kanunu hükümleri uyarınca açık arttırma usulü ile yapılmasına,



