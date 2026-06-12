AYVALIK 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO

:

2025/749 Esas





KARAR NO

:

2026/228





Davacı aleyhine mahkememizde açılan Vasiyetname Açılması (Noter) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;





Mirasçı T.C NO: 246*****976 Fahrettin KULP yönünden;





VASİYETNAME





Ayvalık 1. Noterliği'nin11/08/2025 tarih ve 10579 yevmiye sayılı vasiyetnamesinin, "Gerek sahibi ve hissedarı bulunduğum veya bulunacağım gereksebilumum muris ve murisi evvellerimin vefatı ilediğer mirasçılaryanındabana her türlü yolla intikal edenveya edecek olan Türkiye Cumhuriyeti hudutları dahilindeki bilumum menkul ve gayrimenkullerimin, ve yine TC hudutları dahilindeki bilumumbankalarınmerkez veya şubelerindeki her türlü hesaplarımdaki bilumum paralarımın, kiralık kasalarımın içindeki her türlü eşyalarımın, ve yine sahibi bulunduğum veya bulunacağım bilumum motorlu araçlarımın 200*****616 TC kimlik numaralı FATMA KULP'a kalmasını vasiyet ediyorum.Son istek ve arzularım bunlardan ibarettir. Ben öldükten sonra diğer yasal mirasçılarımın bu vasiyetnameningereklerine aynen uymalarını istiyorum. Bu vasiyetnamemi hiç bir baskıve etki altındakalmaksızın tamamenkendi isteğim ve irademle yaptığımı beyan ederim" şeklinde olduğu anlaşıldı.





HÜKÜM :





1-)Müteveffa 247*****424 TC kimlik nolu İsmail KULPAyvalık 1. Noterliğince düzenlenmiş olan 11/08/2025 tarih 10579 yevmiye sayılı vasiyetnamenin AÇILIP OKUNDUĞUNUN TESPİTİNE, mirasçıların 1 ay içerisinde görevli mahkemede vasiyetnameye karşı tenkis veya iptal davası açmakta muhtariyetlerine, esasımızın bu şekilde kapatılmasına,





2-)Vasiyetnameler Mahkememiz Yazı İşleri Müdürlüğü kasasında saklanmasına,





3-)Davanın niteliği gereği göre harç alınmasına yer olmadığına,





4-)Davanın niteliği gereği vekalet ücreti takdirine yer olmadığına,





5-)Yapılan masrafların kamu üzerinde bırakılmasına,



