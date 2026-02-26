Yeni Şafak
BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Giriş Tarihi: 26.02.2026 00:01

TAŞINMAZ KİRALAMA İLANI
SIRA NO
MAHALLE
PARK İSMİ
ADRES
ADA/PARSEL
ALAN
1
15 TemmuzFATİH SULTAN MEHMET PARKI15 Temmuz Mahallesi, 1494. Sokak No: 310/230090 m²
2
15 TemmuzBİLALİ HABEŞİ PARKI15 Temmuz Mahallesi, Cami Yolu Caddesi No: 332543/69 parselin doğusundaki tescil dışı alan150 m²
3
15 TemmuzZEYNEL ABİDİN PARKI15 Temmuz Mahallesi, 1372. Sokak No:82638/29 ve çevresindeki tescil dışı alan66 m²
4
100. YILMUHSİN YAZICIOĞLU PARKIKışla Caddesi No: 1073481/7-2 tescil dışı alan620 m²(3 Katlı)
5
100. YILMUSTAFA KEMAL P.Mustafa Kemal Cad. No: 222271/1  parselin batısında kalan tescil dışı alan225 m²
6
100. YILNİLÜFER KADAYIFÇOĞLU PARKIKemalpaşa Mahallesi YanYol  Caddesi No: 30/2010 kuzeyinde kalan tescil dışı alan125 m²
7
100. YILFETİH PARKIBarbaros Caddesi No: 20/2016 ve güneyinde kalan tescil dışı alan152 m²
8
BAĞLARKARACAOĞLAN PARKIBağlar Mahallesi, 46. Sokak No:160/2233-2234132 m²
9
BAĞLARPLEVNE CAMİ PARKIBağlar Mahallesi, 11. Sokak No: 22805/12 parselin kuzeyinde tescil dışı alan157 m²
10
BAĞLARGÖNÜL YUVAM PARKIBağlar Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy Caddesi No: 260/228493 m²
11
BARBAROSK.DERYA BARBAROS HAYRETTİN P.Barbaros Mahallesi, 206. Sokak No: 123304/11 parselin kuzeyinde tescil dışı alan220 m²
12
ÇINAR864 SOKAK PARKIÇınar Mahallesi, 864. Sokak No:3255/5 parselin batısında tescil dışı alan100 m²
13
ÇINARÇINARLI PARKÇınar Mahallesi, 863. Sokak No:4286/5-8-12-14-16-19176 m²
14
DEMİRKAPIAKŞEMSEDDİN PARKIDemirkapı Mahallesi, 1709. Sokak  No: 26/10/2275277 m²
15
DEMİRKAPIENSAR PARKIDemirkapı Mahallesi, 1620. Sokak   No: 272155/4130 m²
16
DEMİRKAPIUÇANEVLER PARKIDemirkapı Mahallesi, 1676.Sokak  No: 10/2126110 m²
17
FEVZİ ÇAKMAKAZERBAYCAN DOSTLUK PARKIFevziçakmak Mahallesi, 2008. Sokak No:555/7-14 ve batısında kalan tescil dışı alan427 m²
18
FEVZİ ÇAKMAKOSMAN GAZİ PARKIFevziçakmak Mahallesi, Osman Gazi Caddesi No: 2110/3606149 m²
19
FEVZİ ÇAKMAKHACI BEKTAŞİ VELİ PARKIFevziçakmak Mahallesi, Hacı Bektaşi Veli Cad. No:30/8645 m²
20
FEVZİ ÇAKMAKDAĞYOLU PARKIOsman Gazi Caddesi  No: 920/111156 m²
21
FATİHMETRO İSTASYONU ÇIKIŞ ALANI1802. Sokak1634/1 ve parselin kuzeyinde kalan tescil dışı alan50 m²
22
GÖZTEPEMEHMET BULUR PARKIKazım Karabekir Caddesi No:301706/24 batısında kalan tescil dışı alan418 m²
23
GÜNEŞLİGÜNEŞLİ PARKIVakıflar Caddesi No:42936/3-4-5-7-13-14250 m²
24
GÜNEŞLİKOCA YUSUF PARKI1300.Sokak No: 342896/1-3-6 ve tescil dışı alan
444 m²

(Bodrum kat dahil)
25
GÜNEŞLİHAFİZE-NAFİZ HANÇER PARKI1245. Sokak   No: 440/1597203 m²
26
GÜNEŞLİMUSTAFA ÖZTÜRK TÜRK-KAZAK KARDEŞLİK PARKI  Fevziçakmak Cad.1342.Sokak No:10/2504230 m² (tamamı)
27
HÜRRİYETGAZİ OSMAN PAŞA PARKIGazi Osman Paşa Cad. No: 452818/5 parselin doğusunda kalan tescil dışı alan215 m²
28
HÜRRİYETPLEVNE PARKIMalazgirt Caddesi No: 170/2154 parselin doğusunda kalan tescil dışı alan262 m²
29
İNÖNÜMOLLA GÜRANİ PARKIMehmet Akif Bulvarı No: 340/2166-3643-2168-2167-3631-2170 ve 509/24-25-26-27-33-35-36-37-38
320 m² 

(teras dahil)
30
KEMAL PAŞANASRETTİN HOCA PARKIMehmet Akif Bulvarı Caddesi No:2801512/24 ve  parselin batısında kalan tescil dışı alan75 m²
31
KİRAZLINAMIK KEMAL PARKIAhmet Kabaklı Caddesi  No:410/2028181 m²
32
KİRAZLIMEVLANA PARKIMevlana Caddesi   No: 590/2377 ve  parselin kuzeyinde kalan tescil dışı alan178 m²
33
MAHMUTBEYKAPTANI DERYA PİRİ REİS  PARKIKaraoğlanoğlu Caddesi   No:211752/17-1870 m² (2 Katlı)
34
MAHMUTBEYHİCRET PARKI VE SOSYAL TESİS2631. Sokak No:91753/17-27-28 ve tescil dışı alan662 m²(3 Katlı)
35
MAHMUTBEYPİRİ REİS PARKISoğuksu Caddesi  No: 10/1369  parselin güneyinde kalan tescil dışı alan12 m²
36
MAHMUTBEYMAHMUTBEY STADYUM PARKI Hacı Bostan Caddesi No: 132080/1 ve 2081/6 bir kısmı220 m²(2 Katlı)
37
MERKEZAİLE PARKI678. Sokak No: 3339/5-12-14 ve tescil dışı alan316 m²
38
MERKEZMERKEZ PARKI668. Sokak No:20/565 ve tescil dışı alan84 m²
39
MERKEZDr. SADIK AHMET PARKIEsenler Caddesi No: 13445/6-13350 m²
40
MERKEZŞEHİT EREN BÜLBÜL PARKI676. Sokak No: 140/2664 parselin kuzeyinde kalan tescil dışı alan122 m²
41
MERKEZKIZILCIK PARKI718.Sokak No:15 752/34 ve tescil dışı alan 75 m²
42
SANCAKTEPESEYYİD ÇAVUŞ PARKI912.Sokak   No: 320/283-2521 ve tescil dışı alan140 m²
43
SANCAKTEPEKÜLTÜR MERKEZİ PARKISancaktepe Mahallesi, 913. Sokak No:100/2527 ve 250/2-3-450 m²
44
YENİMAHALLEFINDIK BAHÇESİ VE SOSYAL TESİS P.Mevlana Caddesi No:933205/2 ve 2423/6 ve tescil dışı alan710 m²(3 Katlı)
45
YENİMAHALLEMOLLA HÜSREV PARKIBağcılar Asfaltı Caddesi No: 320/2352  parselin doğusunda kalan tescil dışı alan135 m²
46
YENİMAHALLE15 TEMMUZ Ş. RAMAZAN SARIKAYA PARKI1539. Sokak No:10-123204/2-17110 m²
47
YENİGÜNABDULLAH HÜRCAN PARKI638. Sokak  No: 31127/5152 m²
48
YILDIZTEPEYILDIZTEPE PARKI
Şehit Teğmen  Hasan Hüseyin

AKSOY CADDESİ No: 65
0/3398226 m²
49
YILDIZTEPECUMHURİYET PARKI465.Sokak No: 14894/7160 m²

1- Bağcılar ilçesinde bulunan, yukarıda belirtilen 49 adet Park Kafeteryası tek bir paket halinde 3 (üç) yıllığına kiraya verilecektir.

2- Muhammen aylık kira bedeli KDV dahil Toplam 1.063.000,00 TL ‘dir.

3- Geçici Teminat Bedeli 1.148.040,00 TL ‘dir.

4- Şartname 50.000,00 TL bedel karşılığında Plan ve Proje Müdürlüğünden temin edilebilir.

5- İsteklilerden istenen belgeler 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda istenen belgelerin yanında şartnamede belirtilen belgelerdir.

6- İhale 10.03.2026 tarihinde saat 10:00’da Belediye Encümen salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. Maddesine göre Kapalı teklif usulü ile yapılacaktır.

7- Kiralamanın ilk ihalesinde istekli bulunmaması veya verilen teklifin ihale komisyonunca hadde layık görülmemesi halinde, kiralamanın ikinci ihalesi 31.03.2026 tarihinde; kiralamanın ikinci ihalesinde istekli bulunmaması veya verilen teklifin ihale komisyonunca hadde layık görülmemesi halinde, kiralamanın üçüncü ihalesi 21.04.2026 tarihinde aynı yerde ve saatte yapılacaktır.

8- İhaleye iştirak etmek isteyenlerin ihale ile ilgili dosyalarını 09.03.2026 tarihinde saat 16:00’a kadar Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

