Giriş Tarihi: 26.02.2026 00:01
BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
SIRA NO
MAHALLE
PARK İSMİ
ADRES
ADA/PARSEL
ALAN
1
|15 Temmuz
|FATİH SULTAN MEHMET PARKI
|15 Temmuz Mahallesi, 1494. Sokak No: 31
|0/2300
|90 m²
2
|15 Temmuz
|BİLALİ HABEŞİ PARKI
|15 Temmuz Mahallesi, Cami Yolu Caddesi No: 33
|2543/69 parselin doğusundaki tescil dışı alan
|150 m²
3
|15 Temmuz
|ZEYNEL ABİDİN PARKI
|15 Temmuz Mahallesi, 1372. Sokak No:8
|2638/29 ve çevresindeki tescil dışı alan
|66 m²
4
|100. YIL
|MUHSİN YAZICIOĞLU PARKI
|Kışla Caddesi No: 107
|3481/7-2 tescil dışı alan
|620 m²(3 Katlı)
5
|100. YIL
|MUSTAFA KEMAL P.
|Mustafa Kemal Cad. No: 22
|2271/1 parselin batısında kalan tescil dışı alan
|225 m²
6
|100. YIL
|NİLÜFER KADAYIFÇOĞLU PARKI
|Kemalpaşa Mahallesi YanYol Caddesi No: 3
|0/2010 kuzeyinde kalan tescil dışı alan
|125 m²
7
|100. YIL
|FETİH PARKI
|Barbaros Caddesi No: 2
|0/2016 ve güneyinde kalan tescil dışı alan
|152 m²
8
|BAĞLAR
|KARACAOĞLAN PARKI
|Bağlar Mahallesi, 46. Sokak No:16
|0/2233-2234
|132 m²
9
|BAĞLAR
|PLEVNE CAMİ PARKI
|Bağlar Mahallesi, 11. Sokak No: 2
|2805/12 parselin kuzeyinde tescil dışı alan
|157 m²
10
|BAĞLAR
|GÖNÜL YUVAM PARKI
|Bağlar Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy Caddesi No: 26
|0/2284
|93 m²
11
|BARBAROS
|K.DERYA BARBAROS HAYRETTİN P.
|Barbaros Mahallesi, 206. Sokak No: 12
|3304/11 parselin kuzeyinde tescil dışı alan
|220 m²
12
|ÇINAR
|864 SOKAK PARKI
|Çınar Mahallesi, 864. Sokak No:3
|255/5 parselin batısında tescil dışı alan
|100 m²
13
|ÇINAR
|ÇINARLI PARK
|Çınar Mahallesi, 863. Sokak No:4
|286/5-8-12-14-16-19
|176 m²
14
|DEMİRKAPI
|AKŞEMSEDDİN PARKI
|Demirkapı Mahallesi, 1709. Sokak No: 26/1
|0/2275
|277 m²
15
|DEMİRKAPI
|ENSAR PARKI
|Demirkapı Mahallesi, 1620. Sokak No: 27
|2155/4
|130 m²
16
|DEMİRKAPI
|UÇANEVLER PARKI
|Demirkapı Mahallesi, 1676.Sokak No: 1
|0/2126
|110 m²
17
|FEVZİ ÇAKMAK
|AZERBAYCAN DOSTLUK PARKI
|Fevziçakmak Mahallesi, 2008. Sokak No:5
|55/7-14 ve batısında kalan tescil dışı alan
|427 m²
18
|FEVZİ ÇAKMAK
|OSMAN GAZİ PARKI
|Fevziçakmak Mahallesi, Osman Gazi Caddesi No: 211
|0/3606
|149 m²
19
|FEVZİ ÇAKMAK
|HACI BEKTAŞİ VELİ PARKI
|Fevziçakmak Mahallesi, Hacı Bektaşi Veli Cad. No:3
|0/8
|645 m²
20
|FEVZİ ÇAKMAK
|DAĞYOLU PARKI
|Osman Gazi Caddesi No: 92
|0/111
|156 m²
21
|FATİH
|METRO İSTASYONU ÇIKIŞ ALANI
|1802. Sokak
|1634/1 ve parselin kuzeyinde kalan tescil dışı alan
|50 m²
22
|GÖZTEPE
|MEHMET BULUR PARKI
|Kazım Karabekir Caddesi No:30
|1706/24 batısında kalan tescil dışı alan
|418 m²
23
|GÜNEŞLİ
|GÜNEŞLİ PARKI
|Vakıflar Caddesi No:4
|2936/3-4-5-7-13-14
|250 m²
24
|GÜNEŞLİ
|KOCA YUSUF PARKI
|1300.Sokak No: 34
|2896/1-3-6 ve tescil dışı alan
444 m²
(Bodrum kat dahil)
25
|GÜNEŞLİ
|HAFİZE-NAFİZ HANÇER PARKI
|1245. Sokak No: 44
|0/1597
|203 m²
26
|GÜNEŞLİ
|MUSTAFA ÖZTÜRK TÜRK-KAZAK KARDEŞLİK PARKI
|Fevziçakmak Cad.1342.Sokak No:1
|0/2504
|230 m² (tamamı)
27
|HÜRRİYET
|GAZİ OSMAN PAŞA PARKI
|Gazi Osman Paşa Cad. No: 45
|2818/5 parselin doğusunda kalan tescil dışı alan
|215 m²
28
|HÜRRİYET
|PLEVNE PARKI
|Malazgirt Caddesi No: 17
|0/2154 parselin doğusunda kalan tescil dışı alan
|262 m²
29
|İNÖNÜ
|MOLLA GÜRANİ PARKI
|Mehmet Akif Bulvarı No: 34
|0/2166-3643-2168-2167-3631-2170 ve 509/24-25-26-27-33-35-36-37-38
320 m²
(teras dahil)
30
|KEMAL PAŞA
|NASRETTİN HOCA PARKI
|Mehmet Akif Bulvarı Caddesi No:280
|1512/24 ve parselin batısında kalan tescil dışı alan
|75 m²
31
|KİRAZLI
|NAMIK KEMAL PARKI
|Ahmet Kabaklı Caddesi No:41
|0/2028
|181 m²
32
|KİRAZLI
|MEVLANA PARKI
|Mevlana Caddesi No: 59
|0/2377 ve parselin kuzeyinde kalan tescil dışı alan
|178 m²
33
|MAHMUTBEY
|KAPTANI DERYA PİRİ REİS PARKI
|Karaoğlanoğlu Caddesi No:21
|1752/17-18
|70 m² (2 Katlı)
34
|MAHMUTBEY
|HİCRET PARKI VE SOSYAL TESİS
|2631. Sokak No:9
|1753/17-27-28 ve tescil dışı alan
|662 m²(3 Katlı)
35
|MAHMUTBEY
|PİRİ REİS PARKI
|Soğuksu Caddesi No: 1
|0/1369 parselin güneyinde kalan tescil dışı alan
|12 m²
36
|MAHMUTBEY
|MAHMUTBEY STADYUM PARKI
|Hacı Bostan Caddesi No: 13
|2080/1 ve 2081/6 bir kısmı
|220 m²(2 Katlı)
37
|MERKEZ
|AİLE PARKI
|678. Sokak No: 3
|339/5-12-14 ve tescil dışı alan
|316 m²
38
|MERKEZ
|MERKEZ PARKI
|668. Sokak No:2
|0/565 ve tescil dışı alan
|84 m²
39
|MERKEZ
|Dr. SADIK AHMET PARKI
|Esenler Caddesi No: 1
|3445/6-13
|350 m²
40
|MERKEZ
|ŞEHİT EREN BÜLBÜL PARKI
|676. Sokak No: 14
|0/2664 parselin kuzeyinde kalan tescil dışı alan
|122 m²
41
|MERKEZ
|KIZILCIK PARKI
|718.Sokak No:15
|752/34 ve tescil dışı alan
|75 m²
42
|SANCAKTEPE
|SEYYİD ÇAVUŞ PARKI
|912.Sokak No: 32
|0/283-2521 ve tescil dışı alan
|140 m²
43
|SANCAKTEPE
|KÜLTÜR MERKEZİ PARKI
|Sancaktepe Mahallesi, 913. Sokak No:10
|0/2527 ve 250/2-3-4
|50 m²
44
|YENİMAHALLE
|FINDIK BAHÇESİ VE SOSYAL TESİS P.
|Mevlana Caddesi No:93
|3205/2 ve 2423/6 ve tescil dışı alan
|710 m²(3 Katlı)
45
|YENİMAHALLE
|MOLLA HÜSREV PARKI
|Bağcılar Asfaltı Caddesi No: 32
|0/2352 parselin doğusunda kalan tescil dışı alan
|135 m²
46
|YENİMAHALLE
|15 TEMMUZ Ş. RAMAZAN SARIKAYA PARKI
|1539. Sokak No:10-12
|3204/2-17
|110 m²
47
|YENİGÜN
|ABDULLAH HÜRCAN PARKI
|638. Sokak No: 3
|1127/5
|152 m²
48
|YILDIZTEPE
|YILDIZTEPE PARKI
Şehit Teğmen Hasan Hüseyin
AKSOY CADDESİ No: 65
|0/3398
|226 m²
49
|YILDIZTEPE
|CUMHURİYET PARKI
|465.Sokak No: 14
|894/7
|160 m²
1- Bağcılar ilçesinde bulunan, yukarıda belirtilen 49 adet Park Kafeteryası tek bir paket halinde 3 (üç) yıllığına kiraya verilecektir.
2- Muhammen aylık kira bedeli KDV dahil Toplam 1.063.000,00 TL ‘dir.
3- Geçici Teminat Bedeli 1.148.040,00 TL ‘dir.
4- Şartname 50.000,00 TL bedel karşılığında Plan ve Proje Müdürlüğünden temin edilebilir.
5- İsteklilerden istenen belgeler 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda istenen belgelerin yanında şartnamede belirtilen belgelerdir.
6- İhale 10.03.2026 tarihinde saat 10:00’da Belediye Encümen salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. Maddesine göre Kapalı teklif usulü ile yapılacaktır.
7- Kiralamanın ilk ihalesinde istekli bulunmaması veya verilen teklifin ihale komisyonunca hadde layık görülmemesi halinde, kiralamanın ikinci ihalesi 31.03.2026 tarihinde; kiralamanın ikinci ihalesinde istekli bulunmaması veya verilen teklifin ihale komisyonunca hadde layık görülmemesi halinde, kiralamanın üçüncü ihalesi 21.04.2026 tarihinde aynı yerde ve saatte yapılacaktır.
8- İhaleye iştirak etmek isteyenlerin ihale ile ilgili dosyalarını 09.03.2026 tarihinde saat 16:00’a kadar Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.