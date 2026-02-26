BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

3205/2 ve 2423/6 ve tescil dışı alan

2080/1 ve 2081/6 bir kısmı

1- Bağcılar ilçesinde bulunan, yukarıda belirtilen 49 adet Park Kafeteryası tek bir paket halinde 3 (üç) yıllığına kiraya verilecektir.

6- İhale 10.03.2026 tarihinde saat 10:00’da Belediye Encümen salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. Maddesine göre Kapalı teklif usulü ile yapılacaktır.

7- Kiralamanın ilk ihalesinde istekli bulunmaması veya verilen teklifin ihale komisyonunca hadde layık görülmemesi halinde, kiralamanın ikinci ihalesi 31.03.2026 tarihinde; kiralamanın ikinci ihalesinde istekli bulunmaması veya verilen teklifin ihale komisyonunca hadde layık görülmemesi halinde, kiralamanın üçüncü ihalesi 21.04.2026 tarihinde aynı yerde ve saatte yapılacaktır.

8- İhaleye iştirak etmek isteyenlerin ihale ile ilgili dosyalarını 09.03.2026 tarihinde saat 16:00’a kadar Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.