BAHÇELİEVLER TAPU MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLANEN TEBLİĞ OLUNUR









İLANEN TEBLİĞ OLUNUR





Tebliği Çıkaran Mercii : Bahçelievler Tapu Müdürlüğü





Tebliğ Olunacak Muhatabın Adresi : BAHÇELİEVLER MAH. İZZETTİN ÇALIŞLAR CAD. 47/4 BAHÇELİEVLER/İSTANBUL -





Tebliğ Olunacak Evrakın Özeti : İştirakın Feshi





Tebliğ Konusu : Elbirliği Mülkiyetin Paylı Mülkiyete Çevrilmesi.









İstanbul Bahçelievler Kartaltepe Mahallesi 439 ada 16 parsel 2 nolu ve 4 nolu bağımsız bölüm sayılı taşınmaz iştirak halinde FEYAMİ HAKAN BİNİCİ,GAMZE TANER ve ŞAHİDE BİNİCİ adlarına kayıtlı iken, Mirasçılardan FEYAMİ HAKAN BİNİCİ, Müdürlüğümüze müracaat ederek, Eyüpsultan 11. Noterliğinin 18/11/2024 tarih ve 23347 numaralı Mirasçılık Belgesine istinaden, 5831 sayılı Kanunun 8. maddesi ile Kadastro Kanunu’na eklenen EK 3. maddesine istinaden intikal ve miras ortaklığından doğan elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete çevrilmesi talebinde bulunmuştur.









Anılan Kanun hükmüne göre, elbirliği mülkiyetinin devamına yönelik gerekçe göstererek bir itirazınız varsa bu itirazınızın veya paylaşma davası açılmış ise, dava açıldığı hususunun bu yazının tebliğinden itibaren 30 günlük süre içerisinde Tapu Sicil Müdürlüğümüze bildirilmesi gerekmektedir. Postada (vs) olabilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır









Gerekçe göstererek herhangi bir itirazınız olmazsa veya paylaşma davasının açıldığı bildirilmezse, işbu taşınmaz üzerindeki elbirliği mülkiyeti paylı mülkiyete dönüştürülerek, hissedarlık esaslarına göre mirasçılar adına tapu kütüğüne tescil edilecektir.



