BATMAN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
İLAN
ESAS NO
:
2021/2296
KARAR NO
:
2025/500
Mirasçı FAHRETTİN KAYA (TC 403*****608)
Mahkememizde açılan Vasiyetname Açılması (Noter) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
HÜKÜM :
Talebin KABULÜNE, 40499140696 TC kimlik numaralı MEHMET KAYA'ya ait Batman 3. Noterliği’nin 01/11/2019 tarih ve 28759 yevmiye nolu vasiyetnamenin AÇILIP OKUNMASINA (Açılıp okundu), Vasiyetnameden birer suretin hazır olmayan ve adresleri tespit edilen mirasçılara tebliğine, adresleri tespit edilemediği taktirde tebliğin ilanen yapılmasına, Mirasçılara bir ay içerisinde vasiyetnameye karşı dava açabileceklerinin bildirilmesine, Esasın bu şekilde kapatılmasına, Davanın mahiyeti icabı harç ve masraf alınmasına yer olmadığına, Vasiyetname aslının hukuk mahkemeleri veznesi kasasında saklanılmasına, Dair tarafların yokluğunda, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup, usulen anlatıldı. Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 23/10/2025
ilangovtr
Basın No: ILN02320465