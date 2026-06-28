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BAYBURT BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI

Giriş Tarihi: 28.06.2026 00:01

BAYBURT BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI

BAYBURT BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI

Madde 1- Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda belirtilen taşınmazların satış ve kiralama ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45 inci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.

    
a)
   
Belediyemiz Meclisinin 10.03.2026 tarihli ve 132 sayılı Kararı ile Belediye Encümeninin 12.06.2026 tarihli ve 163 sayılı Kararına istinaden; mülkiyeti Belediyemize ait Gençosman Mahallesi, 1473 ada, 10 parselde bulunan 1.400,00 m² yüzölçümlü arsanın satış ihalesi yapılacaktır.
    
b)
   
Belediyemiz Meclisinin 10.03.2026 tarihli ve 132 sayılı Kararı ile Belediye Encümeninin 12.06.2026 tarihli ve 163 sayılı Kararına istinaden; mülkiyeti Belediyemize ait Gençosman Mahallesi, 1473 ada, 9 parselde bulunan 1.400,00 m² yüzölçümlü arsanın satış ihalesi yapılacaktır.
    
c)
   
Belediyemiz Meclisinin 10.03.2026 tarihli ve 132 sayılı Kararı ile Belediye Encümeninin 12.06.2026 tarihli ve 163 sayılı Kararına istinaden; mülkiyeti Belediyemize ait Gençosman Mahallesi, 1473 ada, 8 parselde bulunan 1.250,00 m² yüzölçümlü arsanın satış ihalesi yapılacaktır.
    
d)
   
Belediyemiz Meclisinin 10.03.2026 tarihli ve 132 sayılı Kararı ile Belediye Encümeninin 12.06.2026 tarihli ve 163 sayılı Kararına istinaden; mülkiyeti Belediyemize ait Gençosman Mahallesi, 1473 ada, 7 parselde bulunan 1.250,00 m² yüzölçümlü arsanın satış ihalesi yapılacaktır.
    
e)
   
Belediyemiz Meclisinin 12.05.2026 tarihli ve 224 sayılı Kararı ile Belediye Encümeninin 19.06.2026 tarihli ve 169 sayılı Kararına istinaden; mülkiyeti Belediyemize ait Halfikale (Kaleardı) Mahallesi, 890 ada, 7 parselde bulunan 347,99 m² yüzölçümlü arsanın satış ihalesi yapılacaktır.
    
f)
   
Belediyemiz Meclisinin 07.04.2026 tarihli ve 167 sayılı Kararı ile Belediye Encümeninin 24.04.2026 tarihli ve 108 sayılı Kararına istinaden; Şeyhhayran Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde, Türk Dünyası Parkı bitişiğinde bulunan büfenin 5 (beş) yıl süreyle kiralama ihalesi yapılacaktır.

Madde 2- İhaleler, 10.07.2026 Cuma günü saat 15.00’te Bayburt Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

Madde 3-
Satışı Yapılacak Arsaların Muhammen Bedelleri, Geçici Teminatları ve İhale Doküman Bedelleri:

 

S.N

Mevki

 

Cinsi

 

Ada

 

Parsel

m2

MUHAMMEN SATIŞ

BEDELİ

Geçici Teminat

Bedeli

İhale Doküman Bedeli

1

GENÇOSMAN MAHALLESİ

Arsa

1473

10

1.400,00

13.300.000,00 TL+ %20 KDV

399.000,00 TL

1.000,00 TL

2

GENÇOSMAN MAHALLESİ

Arsa

1473

9

1.400,00

13.300.000,00 TL+%20 KDV

399.000,00 TL

1.000,00 TL

3

GENÇOSMAN MAHALLESİ

Arsa

1473

8

1.250.00

11.875.000,00 TL+%20 KDV

356.250,00 TL

1.000,00 TL

4

GENÇOSMAN MAHALLESİ

Arsa

1473

7

1.250,00

11.875.000,00 TL+%20 KDV

356.250,00 TL

1.000,00 TL

5

HALFİKALE(KALEARDI) MAHALLESİ

Arsa

890

7

347,99

1.913.945,00 TL

57.418,35 TL

1.000,00 TL

 

Madde 4- Kiraya Verilecek Gayrimenkulün Muhammen Bedeli, Geçici Teminatı ve İhale Doküman Bedeli:

 

s.n

Mevki

 

Cinsi

1 Yıllık Muhammen KDV. Hariç Kira Bedeli

Geçici Teminat

Bedeli

Kira

Süresi

İhale Doküman Bedeli

 

1.

Şeyhhayran Mah. Cumhuriyet Cad. Türk Dünyası Parkı Yanı

Büfe

100.000,00- TL

75.000,00- TL

5 YIL

 1.000,00 TL

Madde 5-
Satış ihalelerinde ihale bedeli, KDV’ye tabi taşınmazlarda ayrıca hesaplanacak %20 KDV ve ihale bedeli üzerinden hesaplanacak damga vergisi, ihale üzerinde kalan istekli tarafından peşin olarak ödenecektir.
Madde 6 -
Kiralama ihalesinde, ilk yıl ihale bedeli, bu bedel üzerinden hesaplanacak %20 KDV, kesin teminat ve ihale bedeli üzerinden hesaplanacak damga vergisi, ihale üzerinde kalan istekli tarafından sözleşme imzalanmadan önce peşin olarak ödenecektir.
Madde
7
- İhaleye Katılmak isteyenlerden istenen belgeler:
a) Gerçek Kişiler İçin Gerekli Belgeler.

    1.        Tebligat Adres Beyanı

    2.        İhaleye İştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname.

    3.        Belediyemize borcunun olmadığına dair Gelirler Müdürlüğü onaylı yazı.

    4.        Şartname alındı makbuzu.

    5.        Yer Gördü Belgesi

    6.        İhalelerden yasaklılık durum formu

    7.        Geçici Teminat dekontu.

    8.        Nüfus cüzdan fotokopisi

    9.        İkametgâh ilmühaberi

    10.      İmza Sirküleri (Noter Tasdikli İmza Beyannamesi)

    11.      Vekâleten ihaleye gireceklerden vekâletname. (Noter onaylı)

b) Tüzel Kişilik İçin Gerekli belgeler.

    1.        Tebligat Adres Beyanı

    2.        İhaleye iştirak edecek olan tüzel kişilik tarafından her sayfası ayrı, ayrı imzalanmış şartname.

    3.        Tüzel kişiliğin Belediyemize borcu olmadığına dair Gelirler Müdürlüğü onaylı yazı.

    4.        Şartname alındı makbuzu.

    5.        Geçici teminat dekontu.

    6.        Yer Gördü Belgesi

    7.        İhalelerden yasaklılık durum formu

    8.        Tüzel kişiliğe ait Ticari Sicil gazetesi aslı veya onaylı örneği.

    9.        Tüzel kişiliği kayıtlı olduğu Ticaret odası veya benzeri oda kayıt belgesi ‘’ ihalenin yapıldığı yıla ait ‘’Türkiye de şubesi bulunmayan tüzel kişiliğin belgelerini bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkelerdeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.

    10.      Tüzel kişilik adına yetki belgesi ve imza sirküsü (Noter onaylı)

    11.      Tüzel kişiliğin vergi mükellefi olduğuna dair belge.

    12.      Yetkilinin kimlik fotokopisi.

    13.      Tüzel kişilik adına vekâleten ihaleye girecek olanlardan vekâletname.

        14.      İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık belgesini vermesi (ihale üzerinde kaldığı takdirde Noter tasdikli ortaklık, Sözleşmesi verirler ayrıca grubun bütün ortakları idareyle yapılacak ihale sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekleri vasıtasıyla imzalarlar)

Madde 8-
İdare ihaleyi yapıp yapmamakta uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.
Madde 9-
İhale Dosyaları
10.07.2026 Cuma günü Saat: 12:00’da kadar
sıra numaralı alındılar karşılığında Bayburt Belediyesi Gelirler Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir. İhale dosyası ihale son dosya teslim saatine kadar idareye ulaşmayan dosyalar değerlendirmeye alınmayacaktır.
Madde 10-
İhaleye katılmak isteyenler şartnameyi almak zorundadır. Şartname her gün mesai saatleri içinde Belediyemiz Gelirler Müdürlüğünde görülebilir ve 1.000,00.-TL ( Bin Türk Lirası ) yi Belediyemiz veznesine yatırarak Gelirler Müdürlüğünden temin edebilirler. İhaleye katılmak isteyenler gireceği her bir kiralama veya satış ihalesi için ayrı ayrı şartname alma ve dosya oluşturması gerekmektedir.

İlanen duyurulur.

ilangovtr
Basın No: ILN02497902