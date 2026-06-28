Giriş Tarihi: 28.06.2026 00:01
BAYBURT BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI
BAYBURT BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI
Madde 1- Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda belirtilen taşınmazların satış ve kiralama ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45 inci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.
Madde 2- İhaleler, 10.07.2026 Cuma günü saat 15.00’te Bayburt Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
S.N
Mevki
Cinsi
Ada
Parsel
m2
MUHAMMEN SATIŞ
BEDELİ
Geçici Teminat
Bedeli
İhale Doküman Bedeli
|1
GENÇOSMAN MAHALLESİ
Arsa
1473
10
1.400,00
13.300.000,00 TL+ %20 KDV
399.000,00 TL
1.000,00 TL
|2
GENÇOSMAN MAHALLESİ
Arsa
1473
9
1.400,00
13.300.000,00 TL+%20 KDV
399.000,00 TL
1.000,00 TL
|3
GENÇOSMAN MAHALLESİ
Arsa
1473
8
1.250.00
11.875.000,00 TL+%20 KDV
356.250,00 TL
1.000,00 TL
|4
GENÇOSMAN MAHALLESİ
Arsa
1473
7
1.250,00
11.875.000,00 TL+%20 KDV
356.250,00 TL
1.000,00 TL
|5
HALFİKALE(KALEARDI) MAHALLESİ
Arsa
890
7
347,99
1.913.945,00 TL
57.418,35 TL
1.000,00 TL
s.n
Mevki
Cinsi
1 Yıllık Muhammen KDV. Hariç Kira Bedeli
Geçici Teminat
Bedeli
Kira
Süresi
İhale Doküman Bedeli
1.
|Şeyhhayran Mah. Cumhuriyet Cad. Türk Dünyası Parkı Yanı
Büfe
100.000,00- TL
75.000,00- TL
5 YIL
1.000,00 TL
1. Tebligat Adres Beyanı
2. İhaleye İştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname.
3. Belediyemize borcunun olmadığına dair Gelirler Müdürlüğü onaylı yazı.
4. Şartname alındı makbuzu.
5. Yer Gördü Belgesi
6. İhalelerden yasaklılık durum formu
7. Geçici Teminat dekontu.
8. Nüfus cüzdan fotokopisi
9. İkametgâh ilmühaberi
10. İmza Sirküleri (Noter Tasdikli İmza Beyannamesi)
11. Vekâleten ihaleye gireceklerden vekâletname. (Noter onaylı)
1. Tebligat Adres Beyanı
2. İhaleye iştirak edecek olan tüzel kişilik tarafından her sayfası ayrı, ayrı imzalanmış şartname.
3. Tüzel kişiliğin Belediyemize borcu olmadığına dair Gelirler Müdürlüğü onaylı yazı.
4. Şartname alındı makbuzu.
5. Geçici teminat dekontu.
6. Yer Gördü Belgesi
7. İhalelerden yasaklılık durum formu
8. Tüzel kişiliğe ait Ticari Sicil gazetesi aslı veya onaylı örneği.
9. Tüzel kişiliği kayıtlı olduğu Ticaret odası veya benzeri oda kayıt belgesi ‘’ ihalenin yapıldığı yıla ait ‘’Türkiye de şubesi bulunmayan tüzel kişiliğin belgelerini bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkelerdeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.
10. Tüzel kişilik adına yetki belgesi ve imza sirküsü (Noter onaylı)
11. Tüzel kişiliğin vergi mükellefi olduğuna dair belge.
12. Yetkilinin kimlik fotokopisi.
13. Tüzel kişilik adına vekâleten ihaleye girecek olanlardan vekâletname.
14. İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık belgesini vermesi (ihale üzerinde kaldığı takdirde Noter tasdikli ortaklık, Sözleşmesi verirler ayrıca grubun bütün ortakları idareyle yapılacak ihale sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekleri vasıtasıyla imzalarlar)
İlanen duyurulur.