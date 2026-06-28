BAYBURT BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI

f)

Belediyemiz Meclisinin 07.04.2026 tarihli ve 167 sayılı Kararı ile Belediye Encümeninin 24.04.2026 tarihli ve 108 sayılı Kararına istinaden; Şeyhhayran Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde, Türk Dünyası Parkı bitişiğinde bulunan büfenin 5 (beş) yıl süreyle kiralama ihalesi yapılacaktır.