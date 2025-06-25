Giriş Tarihi: 25.06.2025 00:01
BEYOĞLU VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN
BEYOĞLU VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN
BEYOĞLU VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN
|İlan Numarası
|20250610-IHB-102625
|Aşağıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Beyoğlu Vergi Dairesi Müdürlüğüne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan vergi/ceza ihbarnameleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105 inci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Beyoğlu Vergi Dairesi Müdürlüğüne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106' ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
|VERGİ/CEZA İHBARNAMESİ İLAN LİSTESİ :
|Vergi Kimlik No
|T.C.Kimlik No
|Ad Soyad / Unvan
|İhbarname Fiş No
|Vergilendirme Dönemi
|Ana Vergi Kodu
|Vergi Kodu
|Vergi Tutarı
|Ceza V.Kodu
|Ceza Tutarı
|Adres
|3030898536
|22583265676
|ELMAS DOĞAN
|2025031113AuH0000004
|202101202112
|0012
|0012
|1.990.346,40
|3080
|1.990.346,40
|ODENKİRCHENER STR. 105 41236 MÖNCHENGLADBACH / ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ (Y.D.) MERKEZ YABANCI ÜLKE
|Toplam 1 adet İhbarname Listelenmiştir.
|(*) Listede Yer Alan Vergi Kodu Adları :
|0012 - GELİR VERGİSİ (GMSİ-MSİ-ÜCRET-DİĞER KAZANÇ VE İRATLAR)
|3080 - VERGİ ZİYAI CEZASI
Basın No:ILN02247535
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