Giriş Tarihi: 01.03.2025 00:01
BİLGİSAYAR, YAZICI, YAZICI YEDEK PARÇA, TONER VE ÇEŞİTLİ ELEKTRONİK MALZEME ALIMI
BİLGİSAYAR, YAZICI, YAZICI YEDEK PARÇA, TONER VE ÇEŞİTLİ ELEKTRONİK MALZEME ALIMI
SİLİVRİ BELEDİYESİ İNOVASYON VE TEKNOLOJİ MÜDÜRLÜĞÜ
BİLGİSAYAR, YAZICI, YAZICI YEDEK PARÇA, TONER VE ÇEŞİTLİ ELEKTRONİK MALZEME ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
|İKN
|: 2025/275066
|1-İdarenin
|a) Adı
|:
|SİLİVRİ BELEDİYESİ İNOVASYON VE TEKNOLOJİ MÜDÜRLÜĞÜ
|b) Adresi
|:
|ALIBEY MAH. TURGUT ÖZAL BULVARI 3 34570 SİLİVRİ/İSTANBUL
|c) Telefon ve faks numarası
|:
|2124442047 - 2127288290
|ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
|:
|https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
|a) Adı
|:
|BİLGİSAYAR, YAZICI, YAZICI YEDEK PARÇA, TONER VE ÇEŞİTLİ ELEKTRONİK MALZEME ALIMI
|b) Niteliği, türü ve miktarı
|:
1.KISIM : Bilgisayar, Yazıcı, Donanım M alzemeleri: 39 Kalem, 2.KISIM : Toner ve Yazıcı Yedek Parça : 63 Kalem olmak üzere Toplam 102 Kalem Bilgisayar, Yazıcı ve Ekipmanlar, Çeşitli Elektronik Malzeme, Kullanılmakta Olan Yazıcılar İçin Yedek Parça ve Toner Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
|c) Yapılacağı/teslim edileceği yer
|:
|Silivri Belediye Başkanlığı İnovasyon ve Teknoloji Müdürlüğü (Alibey Mahallesi Turgut Özal Bulvarı No:3 Silivri) adresinde bulunan idarenin deposuna
|ç) Süresi/teslim tarihi
|:
|İhale konusu işi sözleşmenin imzalanmasına müteakip 2 gün içerisinde işe başlayacak olup, ürünler 15 takvim günü içerisinde idareye teslim edilecektir.
|d) İşe başlama tarihi
|:
|Sözleşme İmzalanmasına müteakip 2 iş günü içerisinde
3-İhalenin
|a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati
|:
|26.03.2025 - 10:00
|b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)
|:
|Alipaşa Mahallesi Trablusgarp Bulvarı Açar Sokak No: 3 Adresinde bulunan Silivri Belediyesi Alipaşa Ek Hizmet Binası Destek Hizmetleri Müdürlüğü Toplantı Salonu
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
|4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
|İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
|4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
|4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
|Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.
|4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.
İmalat Yeterlik Belgesi, İmalatçı Belgesi, Kapasite Raporu, Sanayi Sicil Belgesi, Yerli Malı Belgesi veya Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi, Yetkili Satıcı Belgesi
|4.3.3. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
|TEKLİF EDİLEN ÜRÜN TANIMLAMA FORMU
|4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
|4.4.1.Bu iş kapsamında isteklinin teklif verdiği kısımlarla ilgili olarak kamu veya özel sektörde yapılmış olan, Bilgisayar veya Bilgisayar Yan Ürünleri veya Toner veya Yazıcı Yedek Parçası satış işleri birlikte veya ayrı ayrı benzer iş olarak kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar: Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
Basın No:ILN02180141
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