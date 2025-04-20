BİNA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR





4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:





4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.





4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler





4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.





4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.





4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.





4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.



