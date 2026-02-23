Giriş Tarihi: 23.02.2026 00:01
BOLU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ (FİKRİ VE SINAI HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ SIFATIYLA)
BOLU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ (FİKRİ VE SINAI HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ SIFATIYLA)
İLAN
ESAS NO
:
2021/25 Esas
KARAR NO
:
2022/252
Davacı Gürkanlar Kuruyemiş Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından Davalı Natnut Tarım Ürünleri Gıda Turizm İnşaat Nakliyat Sanayi Ticaret Limited Şirketi aleyhine mahkememizde açılan Marka (Maddi Tazminat İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
HÜKÜM :
Davalının eylemlerinin davacının "GÜRKAN" ibareli markasına tecavüz oluşturduğunun tespitiyle tecavüzün MENİ'NE, davacının marka hakkına tecavüz teşkil eden katalog, tabela, broşür vb. Ürünlerin TOPLATILMASINA VE İMHASINA karar verilmiş olup,
Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 13/02/2026
ilangovtr
Basın No: ILN02406673