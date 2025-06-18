Giriş Tarihi: 18.06.2025 00:01
BURSA 10. İCRA HUKUK MAHKEMESİ
BURSA 10. İCRA HUKUK MAHKEMESİ
T.C.
Sayı :2024/455 Esas
Konu : İlan yazısı
DAVALI : İSMAİL ŞENER ÖNER (T.C. 18656247380)
Davacı GAMZE DEMİR tarafından davalı İSMAİL ŞENER ÖNER aleyhine mahkememizde açılan Şikayet (İcra Memur Muamelesi)davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
HÜKÜM :
Şikayetin REDDİNE,
Dair, davacı vekilinin yüzüne karşı, davalı tarafın yokluğunda; kararın taraflara tebliğinden itibaren iki haftalık süre içerisinde istinaf yolu açık olmak üzere karar verilmiştir.
Davacı vekilinin 12/05/2025 tarihli dilekçe ile, Bursa 10. İcra Hukuk kararının istinaf incelemesi sonunda kaldırılması, şikayetin kabulü ve Bursa 5. Genel İcra Müdürlüğü 2024/20874 Esas sayılı dosyasında takibin devamına karar verilmesi talebi ile istinaf kanun yoluna başvurduğundan, gerekçeli karar ve istinaf başvuru dilekçesi tebliği yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.
Basın No:ILN02243426
ilangovtr