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BURSA 10. İCRA HUKUK MAHKEMESİ

Giriş Tarihi: 18.06.2025 00:01

BURSA 10. İCRA HUKUK MAHKEMESİ

BURSA 10. İCRA HUKUK MAHKEMESİ

T.C.

Sayı :2024/455 Esas

Konu : İlan yazısı
DAVALI : İSMAİL ŞENER ÖNER (T.C. 18656247380)

Davacı GAMZE DEMİR tarafından davalı İSMAİL ŞENER ÖNER aleyhine mahkememizde açılan Şikayet (İcra Memur Muamelesi)davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

Şikayetin REDDİNE,

Dair, davacı vekilinin yüzüne karşı, davalı tarafın yokluğunda; kararın taraflara tebliğinden itibaren iki haftalık süre içerisinde istinaf yolu açık olmak üzere karar verilmiştir.

Davacı vekilinin 12/05/2025 tarihli dilekçe ile, Bursa 10. İcra Hukuk kararının istinaf incelemesi sonunda kaldırılması, şikayetin kabulü ve Bursa 5. Genel İcra Müdürlüğü 2024/20874 Esas sayılı dosyasında takibin devamına karar verilmesi talebi ile istinaf kanun yoluna başvurduğundan, gerekçeli karar ve istinaf başvuru dilekçesi tebliği yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.
Basın No:ILN02243426
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