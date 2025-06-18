BURSA 10. İCRA HUKUK MAHKEMESİ

T.C.





Sayı :2024/455 Esas





Konu : İlan yazısı

DAVALI : İSMAİL ŞENER ÖNER (T.C. 18656247380)





Davacı GAMZE DEMİR tarafından davalı İSMAİL ŞENER ÖNER aleyhine mahkememizde açılan Şikayet (İcra Memur Muamelesi)davasının yapılan açık yargılaması sonunda;





HÜKÜM :





Şikayetin REDDİNE,





Dair, davacı vekilinin yüzüne karşı, davalı tarafın yokluğunda; kararın taraflara tebliğinden itibaren iki haftalık süre içerisinde istinaf yolu açık olmak üzere karar verilmiştir.



