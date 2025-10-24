Giriş Tarihi: 24.10.2025 00:01
BÜYÜKÇEKMECE 1. AİLE MAHKEMESİNDEN
İLAN
ESAS NO
:
2019/758
KARAR NO
:
2025/319
KONU :
Mahkeme Kararı ve İstinaf Başvuru Dilekçesinin
İlanen Tebliği Hk.
Davacı (Müteveffa) Metin ÇETİNKAYA, Mirasçılar Metehan ÇETİNKAYA ve Yasemin ÇIRPAN ile Davalı Naciye ÇETİNKAYA arasında mahkememizde görülmekte olan boşanma davasında Metehan ÇETİNKAYA'ya tebligat yapılamadığından, ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla;
Büyükçekmece 1.Aile Mahkemesinden verilen 2019/758 Esas ve 2025/319 sayılı Kararı ile;
1-Asıl davanın REDDİNE,
2-Birleşen Beykoz 1. Aile mahkemesinin 2021/693 esas ve 2022/194 karar sayılı dosyada Davacı METİN ÇETİNKAYA'nın 05/01/2022 tarihinde Vefat ettiğinden dolayı evliliğin sona erdiği bu nedenle boşanma talebi yönünden davanın konusuz kaldığı yönünden
KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA
,
2-Davalı NACİYE ÇETİNKAYA'nın kusurlu bulunduğunun tespitine,
3-Davalı NACİYE ÇETİNKAYA'nın TMK 181. 1 ve 2 maddeleri gereği davacı METİN ÇETİNKAYA'nın mirasçısı olmadığının tespitine,
4-
Asıl davada; davacının davası reddedilmiş olmakla
alınması gereken 615,40 TL peşin harçtan davacı tarafından yatırılan 17,15 TL harcın mahsubu ile bakiye 598,25 TL nin
davacılar Yasemin ve Metehan dan
tahsili ile hazineye iratkaydına,
5-
Asıl davada; davacının davası reddedilmiş olmakla
davacı tarafından yapılan yargılama giderinin davacı üzerinde bırakılmasına,
6-
Asıl davada; davacının davası reddedilmiş olmakla
kendisini vekille temsil ettiren davalı yararına yürürlükteki avukatlık asgari ücret tarifesi uyarınca 30.000,00 TL vekalet ücreti takdiri ile
davacı- birleşen davacılar Yasemin ve Metehandan
alınarak
davalı - birleşen davalıya
verilmesine,
7-
Mahkememiz iş bu dava dosyası ile birleşen Beykoz 1. Aile Mahkemesinin 2021/693 esas ve 2022/194 karar sayılı dosyasında karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiş olup;
alınması gereken 615,40 TL peşin harçtan davacı tarafından yatırılan 59,30 TL harcın mahsubu ile bakiye 598,25 TL nin birleşen davalı Naciye'den tahsili ile hazineye iratkaydına,
8-
Mahkememiz iş bu dava dosyası ile birleşen Beykoz 1. Aile Mahkemesinin 2021/693 esas ve 2022/194 karar sayılı dosyasında karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiş olup;
birleşen davada kendisini vekille temsil ettiren
davacılar Yasemin ve Metehan lehine
yararına yürürlükteki avukatlık asgari ücret tarifesi uyarınca 30.000,00 TL vekalet ücreti takdiri ile birleşen davalıdan alınarak birleşen
davacılar Yasemin ve Metehan a
verilmesine,
9-
Mahkememiz iş bu dava dosyası ile birleşen Beykoz 1. Aile Mahkemesinin 2021/693 esas ve 2022/194 karar sayılı dosyasında karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiş olup,
*BOZMA SONRASI
Yasemin tarafından yapılan 11.528,25 TL yargılama giderinin Naciye'den alınarak Yasemin'e verilmesine,
*BOZMA SONRASI
Metin tarafından yapılan 355,80 TL yargılama giderinin Naciye'den alınarak
davacılar Yasemin ve Metehan
a verilmesine,
*BOZMA SONRASI
Naciye tarafından yapılan yargılama giderinin davacı Naciye üzerinde bırakılmasına,
10-Yatırılan avanstan harcanmayan kısmın yatırana iadesine.
Birleşen Beykoz 1. Aile mahkemesinin 2021/693 esas ve 2022/194 karar sayılı dosyası bakımından;
Davacı ve vekilinin yüzüne karşı, kararın tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde mahkememize verilecek veya gönderilecek dilekçe ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi ilgili Hukuk Dairesinde İstinaf yolu açık olmak üzere karar verildi.. Açıkça okundu, usulen anlatıldı.
Asıl dava bakımından
; Davacı ve vekilinin yüzüne karşı, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde mahkememize verilecek veya gönderilecek dilekçe ile YARGITAY ilgili Hukuk Dairesinde temyiz yolu açık olmak üzere karar verildiği davalı Naciye ÇETİNKAYA vekili tarafından
Birleşen Beykoz 1.Aile Mahkemesinin 2021/693 esas ve 2022/194 sayılı kararı istinaf edilmiş olmakla;
Gerekçeli kararı 2 hafta içerisinde istinaf yoluna başvurma hakkının olduğu ayrıca istinaf dilekçesine karşı cevap verme süresinin 2 hafta olduğu iş bu sürelerin 7201 sayılı tebligat kanunun 28-29 maddesi uyarınca iş bu ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra ilanen tebliğ yapılmış sayılacağı TC. 211.....860 kimlik nolu Metin ve Gülşen'den olma 17/01/1968 doğumlu mirasçı Metehan ÇETİNKAYA'ya gerekçeli karar ve istinaf dilekçesi ilanen tebliğ olunur. 24/09/2025
