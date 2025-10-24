BÜYÜKÇEKMECE 1. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO

:

2019/758





KARAR NO

:

2025/319





KONU :

Mahkeme Kararı ve İstinaf Başvuru Dilekçesinin





İlanen Tebliği Hk.





Davacı (Müteveffa) Metin ÇETİNKAYA, Mirasçılar Metehan ÇETİNKAYA ve Yasemin ÇIRPAN ile Davalı Naciye ÇETİNKAYA arasında mahkememizde görülmekte olan boşanma davasında Metehan ÇETİNKAYA'ya tebligat yapılamadığından, ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla;





Büyükçekmece 1.Aile Mahkemesinden verilen 2019/758 Esas ve 2025/319 sayılı Kararı ile;





1-Asıl davanın REDDİNE,





2-Birleşen Beykoz 1. Aile mahkemesinin 2021/693 esas ve 2022/194 karar sayılı dosyada Davacı METİN ÇETİNKAYA'nın 05/01/2022 tarihinde Vefat ettiğinden dolayı evliliğin sona erdiği bu nedenle boşanma talebi yönünden davanın konusuz kaldığı yönünden

KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA

,





2-Davalı NACİYE ÇETİNKAYA'nın kusurlu bulunduğunun tespitine,





3-Davalı NACİYE ÇETİNKAYA'nın TMK 181. 1 ve 2 maddeleri gereği davacı METİN ÇETİNKAYA'nın mirasçısı olmadığının tespitine,





4-

Asıl davada; davacının davası reddedilmiş olmakla

alınması gereken 615,40 TL peşin harçtan davacı tarafından yatırılan 17,15 TL harcın mahsubu ile bakiye 598,25 TL nin

davacılar Yasemin ve Metehan dan

tahsili ile hazineye iratkaydına,





5-

Asıl davada; davacının davası reddedilmiş olmakla

davacı tarafından yapılan yargılama giderinin davacı üzerinde bırakılmasına,





6-

Asıl davada; davacının davası reddedilmiş olmakla

kendisini vekille temsil ettiren davalı yararına yürürlükteki avukatlık asgari ücret tarifesi uyarınca 30.000,00 TL vekalet ücreti takdiri ile

davacı- birleşen davacılar Yasemin ve Metehandan

alınarak

davalı - birleşen davalıya

verilmesine,





7-

Mahkememiz iş bu dava dosyası ile birleşen Beykoz 1. Aile Mahkemesinin 2021/693 esas ve 2022/194 karar sayılı dosyasında karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiş olup;

alınması gereken 615,40 TL peşin harçtan davacı tarafından yatırılan 59,30 TL harcın mahsubu ile bakiye 598,25 TL nin birleşen davalı Naciye'den tahsili ile hazineye iratkaydına,





8-

Mahkememiz iş bu dava dosyası ile birleşen Beykoz 1. Aile Mahkemesinin 2021/693 esas ve 2022/194 karar sayılı dosyasında karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiş olup;

birleşen davada kendisini vekille temsil ettiren

davacılar Yasemin ve Metehan lehine

yararına yürürlükteki avukatlık asgari ücret tarifesi uyarınca 30.000,00 TL vekalet ücreti takdiri ile birleşen davalıdan alınarak birleşen

davacılar Yasemin ve Metehan a

verilmesine,





9-

Mahkememiz iş bu dava dosyası ile birleşen Beykoz 1. Aile Mahkemesinin 2021/693 esas ve 2022/194 karar sayılı dosyasında karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiş olup,





*BOZMA SONRASI

Yasemin tarafından yapılan 11.528,25 TL yargılama giderinin Naciye'den alınarak Yasemin'e verilmesine,





*BOZMA SONRASI

Metin tarafından yapılan 355,80 TL yargılama giderinin Naciye'den alınarak

davacılar Yasemin ve Metehan

a verilmesine,





*BOZMA SONRASI

Naciye tarafından yapılan yargılama giderinin davacı Naciye üzerinde bırakılmasına,





10-Yatırılan avanstan harcanmayan kısmın yatırana iadesine.





Birleşen Beykoz 1. Aile mahkemesinin 2021/693 esas ve 2022/194 karar sayılı dosyası bakımından;

Davacı ve vekilinin yüzüne karşı, kararın tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde mahkememize verilecek veya gönderilecek dilekçe ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi ilgili Hukuk Dairesinde İstinaf yolu açık olmak üzere karar verildi.. Açıkça okundu, usulen anlatıldı.





Asıl dava bakımından

; Davacı ve vekilinin yüzüne karşı, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde mahkememize verilecek veya gönderilecek dilekçe ile YARGITAY ilgili Hukuk Dairesinde temyiz yolu açık olmak üzere karar verildiği davalı Naciye ÇETİNKAYA vekili tarafından

Birleşen Beykoz 1.Aile Mahkemesinin 2021/693 esas ve 2022/194 sayılı kararı istinaf edilmiş olmakla;



