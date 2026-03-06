Giriş Tarihi: 06.03.2026 00:01
ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
MADDE 1-
Belediyemiz yetki ve sorumluluğunda bulunan aşağıda adresi, niteliği, aylık ve yıllık muhammen bedeli, kira süresi ve geçici teminatı belirtilen taşınmazın kiraya verilmesi işi; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 36. maddesi uyarınca kapalı teklif usulü ile ihale edilecektir.
KİRAYA VERİLECEK YER
NİTELİĞİ
AYLIK MUHAMMEN
BEDEL
YILLIK MUHAMMEN BEDEL
KİRA SÜRESİ
%3 GEÇİCİ TEMİNAT
İHALE TARİHİ VE
SAATİ
|25984 ada 23 parsel de bulunan Akaryakıt Servis İstasyonu ve Ticari Tesisler Alanı
|Akaryakıt Servis İstasyonu ve Ticari Tesisler Alanı
600.000,00-TL +%20KDV
7.200.000,00-TL + %20 KDV
10 (On)
Yıl
216.000,00-TL
17/03/2026
14:00
MADDE 2-
Şartname ve ekleri Çankaya Belediye Başkanlığı Ziya Gökalp Caddesi No:11 06420 Kızılay/ANKARA adresinde A-1 Blok 6. katta bulunan Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nde mesai saatleri içerisinde görülebilir. İhaleye katılmak isteyenler, 5.000,00-(beşbin)TL karşılığında ihale dosyası almak zorundadır.
MADDE 3-
İhale, Çankaya Belediye Başkanlığı Ziya Gökalp Caddesi No:11 B-1 Blok Kat :9 Kızılay/ANKARA adresinde bulunan Encümen Salonu'nda İhale Komisyonu huzurunda yukarıda belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır.
MADDE 4-
Kiraya verilecek yerin, yukarıda belirtilen yıllık muhammen bedelinin %3’ü oranında geçici teminat tutarı nakit olarak Belediye veznesine yatırılır ya da 5. maddenin 5.5 fıkrasında belirtildiği şekilde belirtildiği şekilde banka teminat mektubu olarak temin edilir.
MADDE 5-
İhaleye iştirak edenlerden istenilen belgeler:
|Dış zarf aşağıdaki belgeleri içermelidir.
5.1-
İç zarf (İçerisinde sadece teklif mektubu olacaktır.)
5.2-
Kanuni İkametgâh Belgesi.
5.3-
İmza Sirküleri ( Noter tasdikli)
5.4-
İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyorsa istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin 2026 yılı içinde alınmış noter tasdikli imza sirküleri.
5.5-
Geçici teminatın Belediyeye yatırıldığına dair alındı belgesi veya kesin, süresiz ve limit içi banka teminat mektubu (Banka teyit yazısı ile birlikte).
5.6-
İhale dosyasının idareden satın alındığına dair dosya alındı makbuzunun aslı.
5.7-
İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nden alınacak “Yer Görme Belgesi” ile sözleşme ve şartnameyi okuyup kabul ettiğine dair “Taahhüt Belgesi”
5.8-
Sermayesinin %50’sinden fazlasının Belediyeye ait şirket olduğunu gösterir belge.
5.9-
İhaleye katılacak olan isteklilerin ilk ilan tarihinden sonra Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü'nden alacakları Belediyemize borcu bulunmadığına dair yazının aslı.
5.10-
İhale konusu yerin 2 aylık muhammen kira bedeli ile + %20KDV toplamı (1.440.000,00-TL) kadar tutarın "Güvence Bedeli" olarak Belediyeye yatırıldığına dair alındı belgesi veya güvence olarak aynı tutarda kesin, süresiz ve limit içi banka teminat mektubu. (Banka teyit yazısı ile birlikte)
5.11-
İhaleye katılacak olan isteklinin, ihalelerden yasaklı olmadığını gösterir belge.
MADDE 6-
İhaleye katılacak isteklilerin şartnamede belirtilen ve örneği sunulan teklif mektubunu (5.1 maddesindeki) iç zarfa koyarak ve dış zarfa şartname ve ilanda istenilen tüm evraklarla birlikte konulmuş halde en geç ihale günü saat 12.00'ye kadar sıra numaralı alındı karşılığında Ziya Gökalp Caddesi No:11 06420 Kızılay/ANKARA adresinde B-1 Blok 9. katta bulunan Yazı İşleri Müdürlüğü Encümen Bürosu’na vermeleri gerekmektedir. (İç ve dış zarf üzerine; isteklinin adı, soyadı/firma adı, açık adresi ile işin adı, ihale tarihi ve saati yazılarak kapatılıp imzalanacaktır.)
MADDE 7-
İhaleye katılacak isteklilerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.
MADDE 8-
İhaleye posta ile katılmak mümkündür. İhaleye posta ile iştirak edeceklerin şartname hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini en geç ihale günü saat 12.00'ye kadar Çankaya Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü Ziya Gökalp Caddesi No:11 B-1 Blok 9. kat 06420 Kızılay/ANKARA adresine, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla gönderebilecektir. Posta kanalı ile yapılan teklifler, teklif edilen değer ihaleye iştirak edenin son teklifi olarak değerlendirilecektir. Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
MADDE 9-
2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 40. maddesinin ek fıkrası gereği; kapalı teklif usûlü ile yapılan artırma ihalelerinde; geçerli en yüksek teklifin altında olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılır. Ancak, geçerli teklif sayısının üçten fazla olması durumunda bu işlem, geçerli en yüksek teklif üzerinden, oturumda hazır bulunan en yüksek üç teklif sahibi istekliyle, bu üç teklif ile aynı olan birden fazla teklifin bulunması halinde ise bu istekliler dahil edilmek suretiyle yapılır.
MADDE 10-
İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
|İlan olunur.
