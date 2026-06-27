ÇEKMEKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

B.

TÜZEL KİŞİLER; 1)

Tüzel kişinin sicilinin kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, Vakıflar Bölge Müdürlüğünden, İdare Merkezinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya ilgili makamdan) alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 2) Şirketlerden; Noter tasdikli imza sirküleri, 3) Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza beyannamesi, 4) Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi, 5) Derneklerden; Dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti, 6) Geçici teminat mektubu veya makbuzu, 7) Şartname alındı makbuzu 8) Tebliğ adresi 9) Temsil durumunda; Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait Noter tasdikli İmza Beyannamesi, 10) Çekmeköy Belediyesi

Gelirler Müdürlüğünden onaylı Belediyeye borcu yoktur yazısı veya belgesi