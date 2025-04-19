CERRAHİ EL ALETLERİ VE TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ-BÜYÜKÇEKMECE SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI65 KALEM DİŞ KLİNİKLERİ İÇİN CERRAHİ EL ALETLERİ VE SARF MALZEME ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İKN: 2025/487231





1-İdarenin





a) Adı: AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ – BÜYÜKÇEKMECE SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI





b)Adresi: DİZDARİYE MAHALLESİ GÖLBOYU CADDESİ 11 34500 DİZDARİYE BÜYÜKÇEKMECE / İSTANBUL





c) Telefon ve faks numarası: 2128819901 - 2128819941





ç)İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/





2-İhale konusu mal alımın





a) Adı :65 KALEM DİŞ KLİNİKLERİ İÇİN CERRAHİ EL ALETLERİ VE SARF MALZEME ALIMI





b) Niteliği, türü ve miktarı: 65 KALEM CERRAHİ EL ALETLERİ VE SARF MALZEMESİ





Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.





c) Yapılacağı/teslim edileceği yer: İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ





ç) Süresi/teslim tarihi: Yüklenici sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır. İdaremizin siparişleri doğrultusunda ürün/ürünleri peyderpey veya tek seferde teslim edecektir. Sipariş faks, mail veya posta yolu ile yapılacak olup, sipariş mektubunun yüklenicinin eline ulaştığı andan itibaren siparişte istenilen ürün/ürünler en geç 10(on) iş günü içerisinde teslim edilecektir. Son Teslim Tarihi 31.03.2026 tarihine kadardır.





d) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren işe başlanır.





3-İhalenin





a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 14.05.2025 - 10:00





b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres): İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ





4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:





4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.





4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:





Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki belgesi





4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;





4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.





4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.





4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.





4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.





4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:





İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.





4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:





4.3.1.





4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:





BİYOSİDAL ÜRÜN RUHSATNAMESİ





ÜTS BELGELERİ





YERLİ MALI BELGESİ





4.3.2. Tedarik edilecek malların katalogları, broşürleri, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:





Numune/Katalog





4.3.3. Numune sunulması istenmektedir.





5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.





6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.









7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.





8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.





9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.





10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.





11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.





12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.





13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.





14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.





15. Diğer hususlar:



