ÇORUM TAPU MÜDÜRLÜĞÜ

(Elbirliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Dönüştürülmesi)





ÇORUM ÖMERBEY Mah. 142 ada 5 parseldeki taşınmazın tamamı/hissesi elbirliği halinde adınıza/adlarınıza kayıtlı iken; ÇORUM 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ'nden verilen 18.11.2022 tarihli ve 2022/1872 ESAS-2022/1671 KARAR sayılı veraset belgesine istinaden mirasçılarından SERAP SEÇER ŞAHİN 5831 sayılı Kanunun 8. maddesi ile Kadastro Kanunu' na eklenen EK 3. maddesine istinaden intikal ve miras ortaklığından doğan elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete çevrilmesi talebinde bulunulmuştur. Anılan Kanun hükmüne göre, elbirliği mülkiyetinin devamına yönelik bir itirazınız varsa bu itirazınızın veya paylaşma davası açılmış ise, dava açıldığı hususunun bu yazının tebliğinden itibaren 30 günlük süre içerisinde Tapu Sicil Müdürlüğümüze bildirilmesi gerekmektedir. Postada (vs) olabilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Her hangi bir itirazınız olmazsa veya paylaşma davasının açıldığı bildirilmezse, iş bu taşınmaz üzerindeki elbirliği mülkiyeti paylı mülkiyete dönüştürülerek, hissedarlık esaslarına göre mirasçılar adına tapu kütüğüne tescil edilecektir.









Bilgilerinize tebliğ edilir.








