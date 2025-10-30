ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN





MADDE 3- İHALEYE İLİŞKİN BİLGİLER





3.1- İhalenin yapılacağı yer: Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü İdari Birimler Binası Kat:2 No:217





3.2- İhale dokümanı aşağıda belirtilen adresten bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek isteklilerin, onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.





a)- İhale dokümanının görülebileceği ve satın alınabileceği yer: Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Taşınmaz Yönetim Şube Müdürlüğü Balcalı Sarıçam - Adana





b)- İhale doküman satış bedeli: Kiraya verilecek her bir taşınmaz için ihale doküman bedeli yukardaki tabloda gösterilmiştir.





3.3- İstekliler, ihale dokümanı bedelini, Çukurova Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının veznesine ya da Çukurova Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının T.C. Ziraat Bankası Çukurova Üniversitesi Şubesi nezdinde bulunan TR 4200 0100 1690 4066 3298 5001 nolu hesabına yatıracaklardır.





MADDE 4- İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER VE DİĞER AÇIKLAMALAR





4.1- İlgisine göre Ticaret, Sanayi, Esnaf Odasına kayıtlı olduğunu gösterir, ilgili odalar tarafından 2025 tarihli olarak tanzim edilen güncel Oda Kayıt Sicil Örneği,





4.2- Tebligat için Türkiye'deki adresini gösteren belge,





4.3- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,





4.3.1 Gerçek kişi olması halinde, kimlik fotokopisi,





4.4- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi örneği, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,





4.5- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin Yetki Belgesi ve noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi ve vekilin kimlik fotokopisi,





4.6- 2886 sayılı Kanuna göre teminat olarak kabul edilen değerlerden olmak şartıyla teklif edilecek taşınmaza ait geçici teminatın yatırıldığına ilişkin makbuz, banka dekontu, banka teminat mektubu (banka teminat mektubu verilmesi halinde mektubun süresiz ve teminatın verildiği banka tarafından teyitli olmalıdır.) Ayrıca, Banka teminat mektubunda daha önce ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterilmesi zorunludur. Yabancı bankaların ve benzeri kredi kuruluşlarının kont garantilerine dayanarak bankaların verecekleri teminat mektupları, yukarıdaki miktarlara dahil değildir.





4.7- İhale dokümanının satın alındığına ilişkin belge ya da makbuz,





4.8- Bir yıllık tahmin edilen bedel üzerinden rakam ve metinle yazılı olarak usulüne uygun bir şekilde hazırlanan ve imzalanan teklif mektubu,





4.9- İhale konusu taşınmazın yerinde görülerek ve taşınmazın yerinde görüldüğüne dair Yer Görme Belgesini imzalayarak vermek,





4.10- Sözleşme ve Şartnameyi okuyup kabul ettiğine dair imzalı taahhütname,





4.11- İhale üzerinde kalan istekliden istenilecek İlk ihale ilan tarihinden sonra olmak üzere vergi dairesinden alınacak mükellefiyet kaydı belgesi ya da Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sayfasından alınacak olan vergi levhası,





4.12- İlk ihale ilan tarihinden sonra olmak üzere vergi dairesine vergi borcunun bulunmadığına dair vergi dairesinden ya da Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sayfasından alınacak olan vadesi geçmiş vergi borcu olmadığına ilişkin belgeyi ibra etmek,





4.13- İlk ihale ilan tarihinden sonra olmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumuna borcunun bulunmadığına dair Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan ya da Sosyal Güvenlik Kurumu’nun internet sayfasından alınacak olan “İhale Konusu İşlerle İlgili e-Borcu Yoktur Belgesi’ni ibraz etmek,





4.14- İhaleye girmek isteyen gerçek kişiler ile tüzel kişiliği oluşturan ortakların ve ihaleye vekâleten teklif verecek olan isteklilerin adli sicil kaydı olmadığına dair belge ve yasaklı olmadığına dair imzalı taahhütname .





4.15-İhale üzerinde kalan kiracı ile sözleşme imzalanıp yer teslimi yapılmadan önce ihale kazanan isteklinin gerçek kişi olması halinde kendisi, tüzel kişi olması halinde ise tüzel kişiliğin kendisi ve tüzel kişi ortakları için ayrı ayrı olarak adli ve idari makamlardan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması istenilebilecektir. Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumsuz olması durumunda yer teslimi yapılmayacak ve sözleşme imzalanmayacaktır.





4.16-Çukurova Üniversitesine herhangi bir borcu (Kira, Elektrik, Su, Ecrimisil ve Ceza vb) olmadığına dair Strateji Daire Başkanlığından alacağı borcu yoktur yazısı, (Bu belge İhaleye teklif verecek isteklinin gerçek kişi olması halinde kendisinin, tüzel kişi olması halinde ise tüzel kişiliğin kendisinin ve tüzel kişi ortakları için ayrı ayrı olarak verilecektir.





4.17- İhaleye katılacak olanlar tarafından tüzel kişiliklerdeki ortaklık ve/veya hisselerini belirtir Ticaret sicil gazetesi örneği, Ayrıca, tüzel kişiliklerde ortaklık ve hissesi bulunan isteklilerin kanıtlayıcı belgeleri e-devlet üzerinden ya da ilgili ticaret sicil müdürlüğünden alınarak, ibraz edilecektir/bulunduracaktır.





4.18- İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde, iş ortaklığını oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her birinin 4’üncü maddede sayılan belgeler ile ortak girişim beyannamesini tekliflerine ekleyeceklerdir.





4.19-İhaleye katılmak isteyen isteklilerden, ihale üzerinde kalması ve sözleşme imzalanması durumunda, kiracıya yer teslimi yapılıp kiracının işletmeyi faaliyete geçirdikten sonra, kire süresi bitiminde taşınmazı kayıtsız şartsız tahliye edeceğine dair taahhütname istenilecektir.





4.20- İhale, idare tarafından ses ve görüntü alacak şekilde kayıt altına alınabilir ve ihaleyi idarenin resmi sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlayabilir.





4.21- Gerçek kişi olup, mükellefiyeti olmayan isteklilerden ilanın 4’üncü maddesinin (4.1), (4.11), (4.12) ve (4.13) bentlerinde sayılan belgeler istenmeyecektir.





4.22 Seyyar Ayakkabı Boyama Tezgahına ihalesine ancak gerçek kişiler teklif verebilecek olup, kazanan istekli hizmeti bizzat kendisi yapmak zorundadır.





4.23- İhaleye katılacak olanlar hazırladıkları ihale dosyalarını ihaleden bir gün önce saat:16:00 ya kadar teslim edecektir. Hafta sonuna denk geldiği takdirde son mesai günü saat 16:00’ ya kadar dosyalarını teslim edecektir.





4-24-Kiralamaya Esas Taşınmaz Toplam Alanı (m²) olarak yukarıda ki tabloda gösterilmiş olup, taşınmazın açık/kapalı alanları ve kiralama sınırlarını gösterir krokisi taşınmaz ihale şartnamesinde ayrıca yer almaktadır.





4.25- İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte tamamen serbesttir.





4.26- İhale ilanında belirtilmeyen ya da olmayan hususlarda idari şartname hükümleri geçerlidir.







