Giriş Tarihi: 06.03.2026 00:01
DERİNCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN
DERİNCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN
1
- Derince Belediyesinin hüküm ve tasarrufu altında bulunan aşağıda tabloda belirtilen yerin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. ve 46. maddelerine göre
‘‘Açık Teklif Usulü’’
ile kiralanması amacıyla ihalesi yapılacaktır.
2
- Aşağıda İhale bilgileri verilen yerin kiralama ihalesi; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre belirtilen muhammen bedeli üzerinden karşısında yazılı tarih ve saatte Çenedağ Mahallesi, Denizciler Caddesi, Belediye Hizmet Binası, No:83, K:3 adresinde bulunan Derince Belediyesi Encümen Salonunda komisyon huzurunda yapılacaktır.
3-
İhale edilecek yerin muhammen bedeli, şartname bedeli, Geçici teminatı ve ödeme şekli aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.
Sıra No
Kiraya verilecek yerin Adres ve Mevkii
Kullanım Alanı
Kulla-nım Amacı
Kira Süresi
Ödeme Şekli
Şartname Bedeli
Muhammen Bedeli Aylık (Kdv Hariç)
Geçici Teminat (%3)
İhale Tarihi Saati ve Usulü
1
Yenikent Mah., Hayal Sok. 4751 ada, 2 nolu parsel üzerinde bulunan 17 dış kapı numaralı bağımsız bölüm
400 m² (kapalı)
İşyeri
10 Yıl
Aylık peşin
2.000.00 ₺
60,000.00₺
216,000.00₺
18.03.2026
Saat
10:40
Açık Teklif Usulü
4
- İhaleye katılmak isteyenlerden;
A) Gerçek / Tüzel Kişilerde Aranan Şartlar
Şartname bedelinin yatırıldığına dair dekont veya makbuz (Asıl)
Geçici teminatın yatırıldığına dair dekont, makbuz veya Teminat Mektubu (Asıl)
- Kanuni adresini belirten Adres Beyanı (Gerçek Kişilerdeİkametgâh Belgesi)
- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli İmza Sirküleri (Asıl) (Gerçek Kişilerde:Noter tasdikli İmza BeyannamesiDerneklerde;Derneğin Noter onaylı imza sirküleri veya ihale ile ilgiliYönetim Kurulu Kararıile ihaleye katılmak için yetki verilen kişiye aitNoter onaylı İmza Beyannamesi)
- Tüzel Kişi;Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu odadan 2026 yılına ait Oda Kayıt Belgesi (Asıl) /Gerçek Kişi;Nüfus Kayıt Örneği) / (Dernek;Dernekler Müdürlüğü Faaliyet Belgesi)
- Tüzel Kişiliği belirten son durumu gösterirNoter Onaylı Ticaret Sicil Gazetesi
- Vekaleten katılımdaNoter tasdikli vekaletname ile vekilin İmza Beyannamesi(Asıl)
- Ortak katılım olması halindeNoter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi (Asıl)
Katılımcı tarafından İmzalı Şartname
- Derince Belediyesinden alınacakborcu yoktur belgesi. (İhaleye katılmak isteyen taliplilerin Belediyemiz Gelirler Müdürlüğünden “Borcu yoktur belgesi” almaları zorunludur.)
B) Diğer Şartlar
- Söz konusu ihale, 2886 sayılı D.İ.K.’na göre düzenlenmiş olup, istenen bütün bilgi ve belgelerin (geçici teminat belgesi dâhil) bu Kanuna uygun olması gerekmektedir.
- Ortak katılım olması durumunda; gerçek/tüzel kişilerden istenilen tüm evraklar her bir ortak için ayrı ayrı düzenlenip, ibraz edilecektir.
- İhale şartnamesi, tabloda belirtilen bedel karşılığında Derince Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden imza karşılığı istekli veya yetkili vekillerine verilecektir. İhale şartnamesi aynı yerde ücretsiz görülebilir.
- Yabancı uyruklular ihaleye katılamazlar.
- İstekliler istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya noter tasdikli suretlerini eksiksiz olarak hazırlayıp, dosyalarını en geç ihalenin yapılacağı günden bir gün once17.03.2026 Salı günü, saat 14:00’ekadar Derince Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne verilebileceği gibi aynı saatte ulaşmak şartıyla iadeli taahhütlü olarakta gönderilebilir. Katılımcıların veya yasal temsilcilerinin ihale günü bizzat bulunması gerekmektedir.
5-
Encümen ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup teklif edilen bedeli uygun görmediği takdirde ihaleyi yapmayabilir. İhale komisyonunun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.
2886 sayılı yasanın 17. maddesi gereği ilan olunur.
ilangovtr
Basın No: ILN02415505