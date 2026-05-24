Giriş Tarihi: 24.05.2026 00:01
DERNEKPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Ada
Parsel
Nitelik
Arsa Yüz Ölçümü (m²)
Arsa Payı
Yapı Alanı (m²)
Bağımsız Bölüm No
Muhammen Bedel
Geçici Teminat
|261
|4
|Çayır
|29386,56
|Tam
|0
|-
8.500.000,00
255.000
|113
|15
|Fındık Bahçesi
|2366,51
|Tam
|0
|-
480.000
15.000
|151
|4
|Bir Katlı Ahşap Ev ve Fındık Bahçesi
|1731,59
|Tam
|80
|-
1.800.000,00
54.000
a) Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi,(Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından
imzalanmak zorundadır.)
b) Geçici Teminat bedeli makbuzu veya Teminat Mektubu
c) Gerçek kişiler için Nüfus cüzdanı sureti (Nüfus müdürlüğünden)
d) Gerçek kişiler için Yerleşim Belgesi (Nüfus müdürlüğünden)
e) Gerçek kişiler için İmza sirküsü (Noterden) ve vekâleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif
vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname,
f) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya
Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde
alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi
Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri
g) Şartname alındı makbuzu.