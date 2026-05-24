DERNEKPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Giriş Tarihi: 24.05.2026 00:01

TAŞINMAZ MAL SATIŞ İŞİ
    
1-
Mülkiyetleri Belediye Başkanlığımız hüküm ve tasarrufu altında olan ;
Ada parsel ve diğer özellikleri aşağıdaki tabloda belirtilen taşınmazların, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45
.
Maddesine göre Açık Teklif Arttırma Usulüyle satılmak üzere ihaleye konulmuştur. 
    
2-
İhale dokümanı Dernekpazarı Belediye Başkanlığı, Fen İşleri Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 5.000,00.-TL.( Beşbin Türk Lirası ) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
 
   
3- 
İhale Belediye Encümeni huzurunda
16.06.2026 Salı
günü saat
14:00’
da Belediyemiz Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.
 
   
4- 
Söz konusu taşınmazların satılmasına ait bilgiler, muhammen bedelleri  ve geçici teminatları aşağıda belirtildiği gibidir.
Ada
Parsel
Nitelik
Arsa Yüz Ölçümü (m²)
Arsa Payı
Yapı Alanı (m²)
Bağımsız Bölüm No
Muhammen Bedel 
Geçici Teminat
2614Çayır29386,56Tam0-

8.500.000,00

255.000

11315Fındık Bahçesi2366,51Tam0-

480.000

15.000

1514Bir Katlı Ahşap Ev ve Fındık Bahçesi1731,59Tam80-

1.800.000,00

54.000

5-
İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aranacak belgeler.

a) Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi,(Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından

imzalanmak zorundadır.)

b) Geçici Teminat bedeli makbuzu veya Teminat Mektubu

c) Gerçek kişiler için Nüfus cüzdanı sureti (Nüfus müdürlüğünden)

d) Gerçek kişiler için Yerleşim Belgesi (Nüfus müdürlüğünden)

e) Gerçek kişiler için İmza sirküsü (Noterden) ve vekâleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif

vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname,

f) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya

Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde

alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi

Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri

g) Şartname alındı makbuzu.

h) Dernekpazarı
Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi”.
    
6-
İhaleye katılmak isteyen iştirakçiler eksiksiz olarak hazırlayacakları ihale dosyalarını ihale tarih ve saatine kadar müracaat dilekçesiyle Komisyon Başkanlığına ulaştırılmak üzere Fen İşleri  Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.
7-
Posta ile yapılan müracaatlarda  meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyip İdare sorumlu olmayacaktır.
8-
İhale Komisyonu (
Belediye Encümeni
) teklif edilen bedeli uygun görmede tam yetkili olup, söz konusu İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
    
Keyfiyet ilanen duyurulur.                                                          
Basın No: ILN02477102