DERNEKPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TAŞINMAZ MAL SATIŞ İŞİ

1- Mülkiyetleri Belediye Başkanlığımız hüküm ve tasarrufu altında olan ;

Ada parsel ve diğer özellikleri aşağıdaki tabloda belirtilen taşınmazların, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45 . Maddesine göre Açık Teklif Arttırma Usulüyle satılmak üzere ihaleye konulmuştur.

2- İhale dokümanı Dernekpazarı Belediye Başkanlığı, Fen İşleri Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 5.000,00.-TL.( Beşbin Türk Lirası ) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

3- İhale Belediye Encümeni huzurunda 16.06.2026 Salı günü saat 14:00’ da Belediyemiz Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.

4- Söz konusu taşınmazların satılmasına ait bilgiler, muhammen bedelleri ve geçici teminatları aşağıda belirtildiği gibidir.

Ada Parsel Nitelik Arsa Yüz Ölçümü (m²) Arsa Payı Yapı Alanı (m²) Bağımsız Bölüm No Muhammen Bedel Geçici Teminat 261 4 Çayır 29386,56 Tam 0 - 8.500.000,00 255.000 113 15 Fındık Bahçesi 2366,51 Tam 0 - 480.000 15.000 151 4 Bir Katlı Ahşap Ev ve Fındık Bahçesi 1731,59 Tam 80 - 1.800.000,00 54.000

5- İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aranacak belgeler.

a) Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi,(Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından

imzalanmak zorundadır.)

b) Geçici Teminat bedeli makbuzu veya Teminat Mektubu

c) Gerçek kişiler için Nüfus cüzdanı sureti (Nüfus müdürlüğünden)

d) Gerçek kişiler için Yerleşim Belgesi (Nüfus müdürlüğünden)

e) Gerçek kişiler için İmza sirküsü (Noterden) ve vekâleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif

vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname,

f) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya

Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde

alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi

Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri

g) Şartname alındı makbuzu.

h) Dernekpazarı Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi”.

6- İhaleye katılmak isteyen iştirakçiler eksiksiz olarak hazırlayacakları ihale dosyalarını ihale tarih ve saatine kadar müracaat dilekçesiyle Komisyon Başkanlığına ulaştırılmak üzere Fen İşleri Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.

7- Posta ile yapılan müracaatlarda meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyip İdare sorumlu olmayacaktır.

8- İhale Komisyonu ( Belediye Encümeni ) teklif edilen bedeli uygun görmede tam yetkili olup, söz konusu İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.