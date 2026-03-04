Giriş Tarihi: 04.03.2026 00:01
DEVLET HASTANESİ -İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
2026 YILI AYNİYAT TÜKETİM, TEKNİK SERVİS, TIBBİ SARF VE BİYOMEDİKAL MALZEME ALIMI
2026 Yılı Ayniyat Tüketim, Teknik Servis, Tıbbi Sarf ve Biyomedikal Malzeme Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
|İhale Kayıt Numarası (İKN)
|:
|2026/342929
|1- İdarenin
|1.1. Adı
|:
|DEVLET HASTANESİ -İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
|1.2. Adresi
|:
|Pınartepe, Yavuz Sultan Selim Blv. 253 Sok No:8, 34500 Büyükçekmece/İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE/İSTANBUL
|1.3. Telefon numarası
|:
|02128562765
|1.4.İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası
|:
|https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2- İhalenin
|2.1. Tarih ve Saati
|:
|25.03.2026 - 10:00
|2.2.Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres
|:
|T.C SAĞLIK BAKANLIĞI BEYLİKDÜZÜ DEVLET HASTANESİ İhale Salonu Pınartepe Mah.Yavuz Sultan Selim Blv.253. Sok. No:8 Büyükçekmece/İSTANBUL)
3- İhale konusu mal alımının
|3.1. Adı
|:
|2026 Yılı Ayniyat Tüketim, Teknik Servis, Tıbbi Sarf ve Biyomedikal Malzeme Alımı
|3.2.Niteliği, türü ve miktarı
|:
166 Kalem (2 Kalem Diğer Üretim ve Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları, 1 Kalem Giyecek Alımları, 5 Kalem Kırtasiye Alımları, 3 Kalem Spor Malzemeleri Alımları, 28 Kalem Tıbbi Malzeme Alımları, 6 Kalem Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve Temrinlik Malzeme Alımları, 1 Kalem Dezenfeksiyon Malzemeleri ve Solüsyon Alımları, 4 Kalem Biyokimyasallar ve Gaz Maddeleri İçeren Kimyevi Malzeme Alımları, 116 Kalem Avadanlık ve Yedek Parça Alımları)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
|3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer
|:
|Beylikdüzü Devlet Hastanesi- Tıbbi Sarf, Ayniyat, Teknik Servis ve Biyomedikal Deposuna raf teslimi
|3.4.Süresi/teslim tarihi
|:
|Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacak olup, Sözleşmenin bitiş tarihi 31.12.2026 'dır. Yüklenici sözleşmenin imzalanmasına müteakip, ilgili birimin yazılı siparişleri doğrultusunda ürün/ürünleri peyderpey veya tek seferde teslim edecektir. Hastanemizin stok takibi ve yönetimi açısından istenen miktar ve kaleme uyulması mecburidir. Sipariş faksı ile talep edilmemiş kalemlerin alımı söz konusu değildir. Yazılı siparişe (mail, faks, elden, vb. ) istinaden yüklenici firma talep edilen malzemeleri 7 (yedi) iş günü içinde teslim edecektir. Teslimatlar hafta içi mesai saatleri (08:00 - 17:00) arasında yapılacaktır. Ürünlerin 7 (yedi) iş günü içerisinde teslim edilmemesi üzerine cezai müeyyide uygulanacaktır. Yüklenici teslim ettiği tüketim malzemelerini (ambalaj ve üründe) bozulma meydana gelmesi durumunda yenisi ile değiştirmek taahhüdü verecektir.
|3.5. İşe başlama tarihi
|:
|Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır.
4- Katılım ve yeterlik kriterleri:
4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:
4.1.1. Teklif mektubu.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.
4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.
4.1.3. Geçici teminat.
4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.
4.1.5. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajından yararlanmak isteyen istekliler tarafından sunulacak yerli malı belgesi
|4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:
|Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.
|4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:
|Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.
|4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) İstekli Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin ihaleye katılım belgesi uygun kabul edilir.İsteklinin alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını gösteren belgeler şunlardır:Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesi,Yerli Malı Belgesi
Yetkili Satıcı Belgesi
|4.3.2. Ürünün piyasaya arzına ilişkin belgelere ait bilgiler:
İsteklinin Ürün Takip Sistemi (ÜTS) kaydı
Kapsam Dışı Beyanı
|4.3.3. Numune sunulması istenmektedir.
|4.3.4. İstekli tarafından teklifi kapsamında ihaleye katılım belgesine aktarılarak sunulması ve/veya sağlanması gerektiği bu Şartnamenin 7 nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler ve/veya yeterlik kriterleri:
|IEC 60601-1,IEC 62133 ISO 13485 ve CE BELGESİ,MDR Sertifikası,Yetkili Kurum ve Kuruluşlara Kayıt Bilgileri
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10- Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (YüzSeksen) takvim günüdür.
14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15- Diğer hususlar:Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
