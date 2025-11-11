DÖŞEMEYOL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİN’DEN

Satışa konu taşınmaz; Antalya İli, Döşemealtı İlçesi, Yeniköy Mahallesi 873 ada içinde; 2 nolu parsel ve üzerinde bulunan Hastane Tesisi olup, taşınmazın tamamının mülkiyeti Şirketimize aittir. Aşağıdaki tabloda tapu kayıt bilgileri verilen taşınmaz , satış ihalesi dokümanlarının ekinde listesi yapılan demirbaşları ile satılacaktır.



