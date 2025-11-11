Yeni Şafak
DÖŞEMEYOL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİN’DEN

Giriş Tarihi: 11.11.2025 00:01

TAŞINMAZ SATIŞINA AİT İHALE İLANI

Mülkiyeti Şirketimize Ait, Aşağıda Özellikleri Belirtilen Taşınmazın Satışı İşinin İhalesi Yapılacaktır.

1 - Taşınmaza Dair Bilgiler:
Satışa konu taşınmaz; Antalya İli, Döşemealtı İlçesi, Yeniköy Mahallesi 873 ada içinde; 2 nolu parsel ve üzerinde bulunan Hastane Tesisi olup, taşınmazın tamamının mülkiyeti Şirketimize aittir. Aşağıdaki tabloda tapu kayıt bilgileri verilen taşınmaz , satış ihalesi dokümanlarının ekinde listesi yapılan demirbaşları ile satılacaktır.  

Hastane Tesisini Kiracı sıfatı ile işletmekte olan  Firma ile Şirketimiz arasında 05.04.2016 tarihli 25 yıl süreli  Kira Sözleşmesi Antalya 17 Noterliğinden 10.07.2024 tarihinde 16117 yevmiye nolu ihtarnamemiz ile kiracının sözleşme hükümlerinin yerine getirmemesi nedeniyle tarafımızca tek taraflı olarak fesih edildiği tebliğ edilmiş ve Antalya 2.’inci İcra Hukuk Mahkemesi’nin 2025/596 Esas Sayılı Karar ve Antalya Genel İcra Dairesi’nin 2024/102987 Esas Sayılı Karar Tensip Tutanağı gereğince Kiracı 11 Kasım 2025 tarihinde tahliye edilecektir.
SahibiDÖŞEMEYOL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş
İliAntalya
İlçesiDöşemealtı
MahallesiKırkgöz Yeniköy
Zemin No16952676
Ada No873
Parsel No2
Taşınmazın NiteliğiAltı Katlı Betonarme Hastane ve Arsası
Arsa Alanı M24515
Cilt/Sayfa No95/10092
Yevmiye  No7298
İhale dökümanları eki olan  15.10.2025 tarihli Taşınmaza ait Tapu Kayıt Suretinde de görüleceği üzere satışa konu emlak üzerinde ,

Antalya Kurumlar Vergi Dairesi Müdürlüğünün 13/06/2019 tarih E.99116 sayılı,

Antalya Muratpaşa Sosyal Güvenlik Merkezi’ nin 05/08/2019 tarih 11407022 sayılı,

Antalya Muratpaşa Sosyal Güvenlik Merkezi’ nin 06/09/2022 tarih 1a514b61f1e84828a4d79294547972f6 sayılı,

Antalya Muratpaşa Sosyal Güvenlik Merkezi’ nin 21/11/2022 tarih 2dae53dfd40f4c57b7a8f405b610a251 sayılı

Antalya Kurumlar Vergi Dairesi Müdürlüğü’nün 04/03/2024 tarih 60323 sayılı,

Antalya Kurumlar Vergi Dairesi Müdürlüğü’nün 28/03/2024 tarih 87909 sayılı,

Antalya Kurumlar Vergi Dairesi Müdürlüğü’nün 04/07/2024 tarih 183281 sayılı,

Antalya Kurumlar Vergi Dairesi Müdürlüğü’nün 22/09/2025 tarih 275243 sayılı,

Antalya Muratpaşa Sosyal Güvenlik Merkezi’nin 14.10.2025 tarih aa1a957bdae749b1a117284e90021edf sayılı,

Yazıları gereğince kamu hacizleri bulunmaktadır.

Söz konusu hacizlerin kaldırılması hususunda, Alıcı tarafından tüm ödemelerin ödendiğinin İdareye tevsik ve tespitine müteakip ,bahsi geçen kamu haczi İdarece ödenerek taşınmazın tapu devir işlemi   gerçekleştirilecektir.
2 – İhale tarihi, saati ve yapılacağı yer

İhale 26/11/2025 tarihine rastlayan Çarşamba günü saat 14:00’de Döşemeyol İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yeniköy Mah. Atatürk Cad. No:454/302 Döşemealtı/ANTALYA (Tel:0.242.4213530) adresinde yapılacaktır.

3 – İhalede uygulanacak usul

Yukarıda tapu ve imar durumu belirtilen taşınmazın satışında ihale yöntemi olarak; “Kapalı Teklif Alma ve sonrasında Açık Artırma Usulü” uygulanacaktır.

4-Taşınmaza ait Tahmini Bedel ve Geçici Teminat

873 Ada 2 Parsel ve üzerindeki Hastane Tesisi (Demirbaşlar dahil) için Tahmini Bedel 590.000.000,00TL’dir. (BEŞYÜZDOKSANMİLYONTÜRK LİRASI)

İstekliler, tahmini bedelin yüzde üçü (%3) tutarında (17.700.000,00TL) geçici teminat vereceklerdir.  Geçici teminat tutarından daha az miktarda geçici teminat veren isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.


5- İhale dokümanın satın alınacağı ve görülebileceği yer ile doküman satış bedeli

Taşınmazın satış ihalesine iştirak edilebilmesi için ihale dokümanının satın alınması zorunlu olup, ihale dokümanı Döşemeyol İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yeniköy Mah. Atatürk Cad. No:454/302 Döşemealtı/ANTALYA adresinden 5.000,00 TL bedelle satın alınabilir ve aynı adreste görülebilir.

6 - İhaleye katılmak isteyenlerden istenen belgeler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

  1. Yasal yerleşim sahibi olduklarını gösterir belge,  

  2. Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri, ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile elektronik posta adresi beyanı,

  3. Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri, (ilgisine göre nüfus cüzdanı veya vergi kimlik kartının aslı veya noter onaylı sureti)

  4. Tüzel kişilerin mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

  5. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

    1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

    2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

  6. Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Şirketin İş Bankası Döşemealtı Şubesi (IBAN NO: TR 63 0006 4000 0016 2380 1710 50 Hesap No: 00162380171050) hesabına yatırıldığını gösteren makbuzlar,

  7. Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

  8. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan iş ortaklığı beyannamesi, (c), (d), (e) bentlerinde belirtilen belgeler ortaklığı oluşturan her ortak tarafından ayrı, ayrı sunulacaktır.)

  9. İsteklinin 20.11.2016-KHK-678/30 md. Değişik bent 23.01.2017-KHK-684/03md. gereğince, terör örgütlerine iltisakı ve irtibatı olmadığına dair beyan ve taahhüdünü içerir belge,

  10. Şartname ekinde yer alan teklif mektubu,

  11. İhale Dökümanı satın alındığına dair belge.

7 – Tekliflerin sunulacağı yer ve son teklif verme tarih ve saati

İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte İhale Şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da içeren kapalı zarflarını ihale günü (26.11.2025) ve 14:00 saatine   kadar Döşemeyol İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yeniköy Mah. Atatürk Cad. No:454/302 Döşemealtı/ANTALYA adresine sıra numaralı alındı belgeleri karşılığında teslim etmeleri, gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler dikkate alınmayacaktır.

8- Diğer hususlar
Şirketimiz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, İhale taşınmaza ait Satış Şartnamelerinde yer alan esaslara göre yapılacaktır.

Şirketimiz ihaleyi yapıp yapmamakta ve herhangi bir aşamada ihaleyi iptal etmekte serbesttir.


DÖŞEMEYOL İNŞ. SAN. ve TİC. A.Ş

 
