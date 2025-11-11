Giriş Tarihi: 11.11.2025 00:01
DÖŞEMEYOL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİN’DEN
Mülkiyeti Şirketimize Ait, Aşağıda Özellikleri Belirtilen Taşınmazın Satışı İşinin İhalesi Yapılacaktır.
|Sahibi
|DÖŞEMEYOL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş
|İli
|Antalya
|İlçesi
|Döşemealtı
|Mahallesi
|Kırkgöz Yeniköy
|Zemin No
|16952676
|Ada No
|873
|Parsel No
|2
|Taşınmazın Niteliği
|Altı Katlı Betonarme Hastane ve Arsası
|Arsa Alanı M2
|4515
|Cilt/Sayfa No
|95/10092
|Yevmiye No
|7298
İhale 26/11/2025 tarihine rastlayan Çarşamba günü saat 14:00’de Döşemeyol İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yeniköy Mah. Atatürk Cad. No:454/302 Döşemealtı/ANTALYA (Tel:0.242.4213530) adresinde yapılacaktır.
Yukarıda tapu ve imar durumu belirtilen taşınmazın satışında ihale yöntemi olarak; “Kapalı Teklif Alma ve sonrasında Açık Artırma Usulü” uygulanacaktır.
873 Ada 2 Parsel ve üzerindeki Hastane Tesisi (Demirbaşlar dahil) için Tahmini Bedel 590.000.000,00TL’dir. (BEŞYÜZDOKSANMİLYONTÜRK LİRASI)
Taşınmazın satış ihalesine iştirak edilebilmesi için ihale dokümanının satın alınması zorunlu olup, ihale dokümanı Döşemeyol İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yeniköy Mah. Atatürk Cad. No:454/302 Döşemealtı/ANTALYA adresinden 5.000,00 TL bedelle satın alınabilir ve aynı adreste görülebilir.
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:
Yasal yerleşim sahibi olduklarını gösterir belge,
Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri, ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile elektronik posta adresi beyanı,
Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri, (ilgisine göre nüfus cüzdanı veya vergi kimlik kartının aslı veya noter onaylı sureti)
Tüzel kişilerin mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.
Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Şirketin İş Bankası Döşemealtı Şubesi (IBAN NO: TR 63 0006 4000 0016 2380 1710 50 Hesap No: 00162380171050) hesabına yatırıldığını gösteren makbuzlar,
Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan iş ortaklığı beyannamesi, (c), (d), (e) bentlerinde belirtilen belgeler ortaklığı oluşturan her ortak tarafından ayrı, ayrı sunulacaktır.)
İsteklinin 20.11.2016-KHK-678/30 md. Değişik bent 23.01.2017-KHK-684/03md. gereğince, terör örgütlerine iltisakı ve irtibatı olmadığına dair beyan ve taahhüdünü içerir belge,
Şartname ekinde yer alan teklif mektubu,
İhale Dökümanı satın alındığına dair belge.
İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte İhale Şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da içeren kapalı zarflarını ihale günü (26.11.2025) ve 14:00 saatine kadar Döşemeyol İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yeniköy Mah. Atatürk Cad. No:454/302 Döşemealtı/ANTALYA adresine sıra numaralı alındı belgeleri karşılığında teslim etmeleri, gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler dikkate alınmayacaktır.