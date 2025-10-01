DURAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN





4- Kesinleşen ihale kararı 5(Beş) gün içinde alıcıya tebliğ edilir. İhale üzerinde kalan istekli Komisyon kararının kendisine veya yasal adresine tebliğinden itibaren 15 (on beş) gün içerinde ihale bedeli peşin veya yüzde 25’ini PEŞİN, kalan tutar en geç 31.12.2025 tarihine kadar yatırılabilecektir. İhale bedelinin en az yüzde 25’i 15(on Beş) gün içinde yatırılmadığı takdirde ve kalan tutar belirtilen tarihte olan 31.12.2025 tarihine kadar yatırılmaz ise ihale iptal edilerek Geçici Teminat gelir kaydedilecek, ödenen ilk taksit tutarı için yüklenici herhangi bir gecikme faizi talep edemeyecektir.









5- Kesinleşen ihale kararından sonra arsanın devir işlemleri sırasında doğabilecek her türlü harçlar, damga vergileri icra masrafları v.b ve devir işlemleri sırasında tüm masraflar alıcıya aittir, İhale Şartnamesi( (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır









6- İhale şartnamesini Belediyemiz Gelir Şefliğinden mesai saatleri içinde ücretsiz görülebilir, her taşınmaz için 200,00 TL(İki yüz Türk Lirası)Ücret karşılığında satın alınabilir









7- 2886 sayılı ihale Maddelerine göre ihaleye katılmalarında yasaklı yasaklama kararı olanlar ihaleye katılamazlar.









8- İhaleye Girecekler:



