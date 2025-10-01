Giriş Tarihi: 01.10.2025 00:01
DURAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
1- Belediye Encümenin 19.09.2025 tarih ve 70 nolu kararı gereğince Durağan Belediye Başkanlığına ait 1 Adet Arsa ve 1 Adet Tarla vasıflı taşınmazların 2886 sayılı Yasanın 35/a maddesi gereğince KAPALI TEKLİF usulü ile SATIŞ İhalesi yapılacaktır.
2- İhale 13.10.2025 Pazartesi günü Saat 14.00 da Encümen huzurunda Meclis toplantı salonunda yapılacaktır.
3- İhale ile ilgili geçici teminat ve ihale saati aşağıda gösterilmiştir.
|MAHALLE
|MEVKİİ
|NEVİ
|PARSEL
|İMAR DURUMU
|YÜZÖLÇÜMÜ(M2)
|NİTELİĞİ
|MUAMMEN BEDEL
|GEÇİCİ TEMİNAT
|İ.Saati
|1
|CUMHURİYET CAD
|SATIŞ
|162
|7
|TİCARET+KONUT BİŞİK NİZAM 5 KAT
|944,30 m2
|ARSA
|14.00
|2
|YALNIZKAVAK
|ÇORAKYAZI MEVKİİ
|SATIŞ
|130
|16
|TARLA
|14.430,57 m2
|TARLA
|14.10
4- Kesinleşen ihale kararı 5(Beş) gün içinde alıcıya tebliğ edilir. İhale üzerinde kalan istekli Komisyon kararının kendisine veya yasal adresine tebliğinden itibaren 15 (on beş) gün içerinde ihale bedeli peşin veya yüzde 25’ini PEŞİN, kalan tutar en geç 31.12.2025 tarihine kadar yatırılabilecektir. İhale bedelinin en az yüzde 25’i 15(on Beş) gün içinde yatırılmadığı takdirde ve kalan tutar belirtilen tarihte olan 31.12.2025 tarihine kadar yatırılmaz ise ihale iptal edilerek Geçici Teminat gelir kaydedilecek, ödenen ilk taksit tutarı için yüklenici herhangi bir gecikme faizi talep edemeyecektir.
5- Kesinleşen ihale kararından sonra arsanın devir işlemleri sırasında doğabilecek her türlü harçlar, damga vergileri icra masrafları v.b ve devir işlemleri sırasında tüm masraflar alıcıya aittir, İhale Şartnamesi( (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır
6- İhale şartnamesini Belediyemiz Gelir Şefliğinden mesai saatleri içinde ücretsiz görülebilir, her taşınmaz için 200,00 TL(İki yüz Türk Lirası)Ücret karşılığında satın alınabilir
7- 2886 sayılı ihale Maddelerine göre ihaleye katılmalarında yasaklı yasaklama kararı olanlar ihaleye katılamazlar.
8- İhaleye Girecekler:
8.1.Gerçek Kişiler;
b) T.C. Kimlik Numarası bulunan Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
c) Türkiye’de Tebligat adresi beyanı ve ayrıca irtibat için Telefon ve Fask numarası
d) İmza beyannamesi (Yazılı)
e) Noter tasdik vekâletname ve imza beyannamesi
f) Doküman ve Şartname Alındı Makbuzu
g) Geçici Teminata ait alındı belgesi veya Banka teminat mektubu(süresiz limit içi)
h) Durağan Belediyesine herhangi bir borcu bulunmadığına dair (borcu yoktur belgesi)
8.2.Tüzel Kişiler (Şirket, Dernek vs);
a) Türkiye’de Tebligat adresi beyanı ve ayrıca irtibat için Telefon ve Fask numarası
b) Tüzel Kişi adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair yetkili organ kararı
c) Noter Tasdikli beyannamesi
d) Vekil ise Noter Tasdikli Vekâletname ve imza beyannamesi
e) Doküman ve Şartname Alındı Makbuzu
f) Geçici Teminata ait alındı belgesi veya Banka teminat mektubu(süresiz limit içi)
g) Durağan Belediyesine herhangi bir borcu bulunmadığına dair (borcu yoktur belgesi)
h) Ticaret ve veya Sanayi odası veya Esnaf ve sanatkârlar sicil kayıt belgesi
i) İsteklilerin Ortak Girişim Olması halinde
j) Ortak Girişim olması halinde tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi ve gerçek veya tüzel kişi olmasına göre belirtilen belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
9- Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.
10- Oluşabilecek olumsuzluklarda DURAĞAN mahkemeleri yetkilidir.
11- İhale saatinden önce taşınmazlar yerinde görülebilecektir. İhale saatinden sonra ihaleye girenlerin taşınmazları gördükleri kabul edilmiş sayılacaktır.
2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU UYARINCA İLGİLİLERE İLAN OLUNUR.
