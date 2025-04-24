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DÜZELTME İLANI

Giriş Tarihi: 24.04.2025 00:01

DÜZELTME İLANI

DÜZELTME İLANI

KARTAL BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

KARA YOLU İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 26 ncı maddesine göre aşağıdaki hususlarda , düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir. Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması gerekmektedir.

İhale Kayıt Numarası:2025/569699
1- İdarenin
a) Adresi:Kartal Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü Yukarı Mahalle Belediye Cad.No:6 34870 KARTAL/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası:2162805290 - 2162805275
c) Elektronik posta adresi:fenisleri@kartal.bel.tr
ç) Ön yeterlik/İhale dokümanının görülebileceği internet adresi:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-Düzeltmeye Konu İlanın Yayımlandığı
a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı:22.04.2025 - 5350
b) Gazetenin adı ve tarihi,internet haber sitesi ve tarihi (yayımlanmış ise):Damga-20.04.2025,www.yenisafak.com-20.04.2025.
3- Düzeltilen [madde/maddeler ] şunlardır

İlan Madde No : 2.c - ç.maddesinde güncelleme yapılmıştır.

Basın No:ILN02211069
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