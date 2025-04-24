Giriş Tarihi: 24.04.2025 00:01
DÜZELTME İLANI
DÜZELTME İLANI
KARTAL BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
KARA YOLU İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 26 ncı maddesine göre aşağıdaki hususlarda , düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir. Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması gerekmektedir.
|İhale Kayıt Numarası
|:
|2025/569699
|1- İdarenin
|a) Adresi
|:
|Kartal Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü Yukarı Mahalle Belediye Cad.No:6 34870 KARTAL/İSTANBUL
|b) Telefon ve faks numarası
|:
|2162805290 - 2162805275
|c) Elektronik posta adresi
|:
|fenisleri@kartal.bel.tr
|ç) Ön yeterlik/İhale dokümanının görülebileceği internet adresi
|:
|https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
|2-Düzeltmeye Konu İlanın Yayımlandığı
|a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı
|:
|22.04.2025 - 5350
|b) Gazetenin adı ve tarihi,internet haber sitesi ve tarihi (yayımlanmış ise)
|:
|Damga-20.04.2025,www.yenisafak.com-20.04.2025.
|3- Düzeltilen [madde/maddeler ] şunlardır
İlan Madde No : 2.c - ç.maddesinde güncelleme yapılmıştır.
Basın No:ILN02211069
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