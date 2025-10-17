EDREMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

6. İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN GEREKEN BELGELER:





İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.









İÇ ZARF









Teklif mektubundan oluşur. (Teklif mektubu, ihaleye katılacak gerçek ve tüzel kişilerce veya kanuni vekillerince imzalanacak ve bu teklifte şartname ve eklerinin aynen kabul edildiği belirtilecektir. Teklifler hem rakamla hem de yazıyla açık olarak yazılacaktır.)





Teklif mektubu bir zarf (iç zarf) içerisine konulup kapatıldıktan sonra zarf üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olan açık adresi yazılacaktır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanacaktır.







