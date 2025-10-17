Giriş Tarihi: 17.10.2025 00:01
EDREMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
EDREMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1. İHALENİN KONUSU:
|S. No
|Mahalle
|Ada
|Parsel
|Bağımsız Bölüm
|Yüzölçümü (m²)
|Cinsi
|Muhammen Bedel
|Geçici Teminat (% 3)
|1
|Güre
|805
|7
|-
|379,85
|Arsa
|7.027.225,00.TL
|210.816,75.TL
|2
|Güre
|805
|8
|-
|495,84
|Arsa
|9.173.040,00.TL
|275.191,20.TL
|3
|Güre
|762
|4
|-
|464,31
|Arsa
|7.661.115,00.TL
|229.833,45.TL
|4
|Güre
|813
|7
|-
|754,39
|Arsa
|13.956.215,00.TL
|418.686,45.TL
|5
|Güre
|813
|8
|-
|513,99
|Arsa
|9.508.815,00.TL
|285.264,45.TL
|6
|Güre
|813
|9
|-
|513,99
|Arsa
|9.508.815,00.TL
|285.264,45.TL
|7
|Kızılkeçili
|597
|2
|-
|824,02
|Arsa
|11.536.280,00.TL
|346.088,40.TL
|8
|Kızılkeçili
|597
|3
|-
|824,02
|Arsa
|11.536.280,00.TL
|346.088,40.TL
|9
|Kızılkeçili
|597
|6
|-
|824,02
|Arsa
|11.536.280,00.TL
|346.088,40.TL
|10
|Kızılkeçili
|597
|7
|-
|824,02
|Arsa
|11.536.280,00.TL
|346.088,40.TL
|11
|Kızılkeçili
|538
|3
|-
|735,40
|Arsa
|9.192.500,00.TL
|275.775,00.TL
|12
|Kızılkeçili
|538
|4
|-
|714,99
|Arsa
|8.937.375,00.TL
|268.121,25.TL
|13
|Kızılkeçili
|538
|5
|-
|520,11
|Arsa
|6.501.375,00.TL
|195.041,25.TL
|14
|Kızılkeçili
|538
|6
|-
|520,00
|Arsa
|6.500.000,00.TL
|195.000,00.TL
|15
|Kızılkeçili
|538
|7
|-
|520,00
|Arsa
|6.500.000,00.TL
|195.000,00.TL
|16
|Kızılkeçili
|538
|9
|-
|520,00
|Arsa
|6.500.000,00.TL
|195.000,00.TL
|17
|Kızılkeçili
|538
|10
|-
|520,00
|Arsa
|6.500.000,00.TL
|195.000,00.TL
|18
|Kızılkeçili
|538
|11
|-
|520,00
|Arsa
|6.500.000,00.TL
|195.000,00.TL
|19
|Zeytinli
|2119
|19
|-
|705,96
|Arsa
|12.354.300,00.TL
|370.629,00.TL
|20
|Yolören
|144
|2
|-
|4.375,05
|Arsa
|72.188.325,00.TL
|2.165.649,75.TL
|21
|Tahtakuşlar
|309
|2
|1
|149,92
|Dubleks Mesken
|13.250.000,00.TL
|397.500,00.TL
|22
|Tahtakuşlar
|309
|2
|3
|149,92
|Dubleks Mesken
|13.250.000,00.TL
|397.500,00.TL
|23
|Tahtakuşlar
|309
|2
|5
|149,92
|Dubleks Mesken
|13.250.000,00.TL
|397.500,00.TL
|24
|Tahtakuşlar
|309
|2
|7
|149,92
|Dubleks Mesken
|13.250.000,00.TL
|397.500,00.TL
|25
|Tahtakuşlar
|309
|2
|9
|149,92
|Dubleks Mesken
|13.250.000,00.TL
|397.500,00.TL
|26
|Tahtakuşlar
|315
|2
|1
|133,57
|Dubleks Mesken
|12.500.000,00.TL
|375.000,00.TL
|27
|Tahtakuşlar
|315
|2
|3
|133,57
|Dubleks Mesken
|12.500.000,00.TL
|375.000,00.TL
|28
|Tahtakuşlar
|315
|2
|5
|133,57
|Dubleks Mesken
|12.500.000,00.TL
|375.000,00.TL
|29
|Tahtakuşlar
|315
|2
|7
|133,57
|Dubleks Mesken
|12.500.000,00.TL
|375.000,00.TL
2. İHALENİN YERİ, TARİHİ, SAATİ VE USULÜ:
a. İhalenin Yapılacağı Yer: Edremit Belediye Başkanlığı Meclis Salonu
b. İhale Tarih ve Saati: 31.10.2025 Cuma, Saat 14.00’ de başlayacak olup, yukarıda ki tabloda belirtilen sıra numarasına göre ihale edilecektir.
c. İhale Usulü: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü Artırma Suretiyle.
a. Teklif mektubunu içeren iç zarf
b. Nüfus Cüzdan Fotokopisi (Gerçek Kişiler İçin)
c. E-Devletten Alınacak Kanuni İkametgâh Belgesi (Gerçek Kişiler İçin)
d. Türkiye’de Tebligat için Adres Beyanı (Adres, telefon, fax ve elektronik posta adresi bilgilerinin belirtilmesi)
e. Kayıtlı Olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf Sanatkârlar Odası veya İlgili Meslek Odası Belgesi;
Gerçek kişi (kayıtlı ise) veya tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge
f. Teklif Vermeye Yetkili Olduğunu Gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri
Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi
Tüzel kişi olması halinde, İlgisine Göre Tüzel Kişiliğin Ortakları, Üyeleri veya Kurucuları ile Tüzel Kişiliğin Yönetimindeki Görevlileri Belirten Son Durumu Gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, Bu Bilgilerin Tamamının Bir Ticaret Gazetesi’nde Bulunmaması Halinde, Bu Bilgilerin Tümünü Göstermek Üzere İlgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya Bu Hususları Gösteren Belgeler ile Tüzel Kişiliğin Noter Tasdikli İmza Sirküleri
g. İhale Şartnamesinin Satın Alındığına Dair Makbuz
h. Geçici Teminat Bedeli Makbuzu veya Süresiz Geçici Teminat Mektubu
i. Edremit Belediyesi’ne Borcu Bulunmadığına Dair Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden Alınan Belge
j. İstekli tarafından her sayfası imzalanmış şartname
k. İsteklinin Ortak Girişim Olması Halinde;
İş Ortaklığı Beyannamesi
- Ortakların Her Birinin İstenen Belgeleri Ayrı Ayrı Aynı Zarf İçinde Sunmaları Zorunludur. l.Vekâleten İhaleye Katılma Halinde, Vekil Adına Düzenlenmiş İhaleye Katılmaya ve Teklif Vermeye İlişkin Noter Onaylı Vekâletname ile Vekilin Noter Tasdikli İmza Beyannamesi.İlan Olunur.