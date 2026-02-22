ELAZIĞ 10. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

Dosya Esas No: 2025/456





Karar No : 2025/822





Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığının 2025/7341 Esas sayılı iddianamesi ile sanık Cihan BAYKIZ hakkında Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak suçundan mahkememize açılan davanın yapılan yargılaması sonucunda, Mahkememizin 11/12/2025 tarih ve 2025/456 Esas 2025/822 karar sayılı ilamı ile sanık Cihan BAYKIZ hakkında Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak suçundan

2 YIL HAPİS

cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir. Yukarıda yazılı bulunan kararın tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen Maşallah ve Kibar oğlu, 1988 Tatvan doğumlu

Cihan BAYKIZ