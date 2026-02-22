Giriş Tarihi: 22.02.2026 00:01
ELAZIĞ 10. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
İ L A N
Dosya Esas No: 2025/456
Karar No : 2025/822
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığının 2025/7341 Esas sayılı iddianamesi ile sanık Cihan BAYKIZ hakkında Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak suçundan mahkememize açılan davanın yapılan yargılaması sonucunda, Mahkememizin 11/12/2025 tarih ve 2025/456 Esas 2025/822 karar sayılı ilamı ile sanık Cihan BAYKIZ hakkında Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak suçundan
2 YIL HAPİS
cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir. Yukarıda yazılı bulunan kararın tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen Maşallah ve Kibar oğlu, 1988 Tatvan doğumlu
Cihan BAYKIZ
'a ilanen tebliğine, ilan tarihinden 14 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağına dair tebligat yerine geçerli olmak üzere, ilanen tebliğ olunur.20.02.2026
ilangovtr
Basın No: ILN02406994