ELAZIĞ VALİLİĞİ ELAZIĞ KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Elazığ ili, Sivrice ilçesi, Karaçalı köyü 168 ada 65,68 ve 69 ile 169 ada 1 nolu ve 170 ada 1 nolu parsellerde kadastro yenileme çalışmalarında yapılan sınırlandırma ve yanlış sınırlandırmaya bağlı yüzölçümü hesaplama hatasının düzeltilmesi sonucu 168 ada 65 nolu parselin yüzölçümü 129.30 m², 168 ada 68 nolu parselin yüzölçümü 350.94 m², 168 ada 69 nolu parselin yüzölçümü 1768.76 m², 169 ada 1 nolu parselin yüzölçümü 74.37 m² ve 170 ada 1 nolu parselin yüzölçümü 6281.16 m² olarak 3402 sayılı Kadastro Kanununun 41. Maddesine istinaden düzeltilecek olup 7201 sayılı yasanın 29,30 ve 31. Maddeleri gereğince ilanın yayınlandığı tarihten itibaren tapu kayıt ilgililerinin veya kanuni vekil/temsilcilerinin 30 gün içerisinde Elazığ Sulh Hukuk Mahkemelerine düzeltmenin kaldırılması için dava açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde düzeltmenin kesinleşeceği ilan olunur.