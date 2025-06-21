ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMUNDAN





Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 15/03/2007 tarihli ve 1129-1 sayılı Kararı ile Aksa Karadeniz Doğal Gaz Dağıtım Anonim Şirketi adına, Rize (İçişleri Bakanlığının 2012/433 sayılı Kararı ile Rize Belediyesi sınırlarına katılan Gündoğdu, Alipaşa ve Çiftekavak dâhil), Trabzon, Güneysu, Araklı, Arsin, Sürmene, Hayrat, Maçka, Vakfıkebir, Beşikdüzü, Yomra, Ardeşen, Çayeli, Pazar, Fındıklı, İyidere, Derepazarı, Kalkandere, Kendirli, Salarha, İkizdere, ve Muradiye şehirleri ile 6360 sayılı Kanun ile belirlenen Ortahisar, Of ve Akçaabat İlçeleri Belediye sınırlarını kapsayan dağıtım bölgesinde doğal gaz dağıtım faaliyeti yapmak üzere, 15/03/2037 tarihine kadar 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca DAG/1129-1/144 numaralı dağıtım lisansı verilmiştir.









Söz konusu dağıtım lisansı kapsamında yer alan dağıtım tesislerinin kurulabilmesi için gerekli olan taşınmaz hakkında, 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun 12/a maddesi ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 4 üncü ve 7 nci maddesi gereğince, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından 16/01/2025 tarihli ve 13218-1 sayılı kamulaştırma kararı verilmiştir.









Kamulaştırılmasına karar verilen ve ekli listede belirtilen söz konusu taşınmazlarla ilgili olarak 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 8 inci maddesi doğrultusunda bu ilanın yayım tarihinden itibaren on beş gün içinde, Kurumumuzun “Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı Mustafa Kemal Mahallesi, 2078. Sokak No:4 06510 Çankaya/ANKARA” adresine başvurulması halinde, EPDK Uzlaşma Komisyonunca belirlenecek tarihte uzlaşma toplantısı yapılacaktır. Bu ilan üzerine uzlaşma toplantısına katılacağını bildirmeyen taşınmaz malikleri aleyhine, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10 uncu maddesi doğrultusunda kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın Maliye Hazinesi adına tescili davası açılacaktır.









Aşağıda listede yer alan taşınmaz maliklerine 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.



































