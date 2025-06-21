Giriş Tarihi: 21.06.2025 00:01
ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMUNDAN
ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMUNDAN
(Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı)
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 15/03/2007 tarihli ve 1129-1 sayılı Kararı ile Aksa Karadeniz Doğal Gaz Dağıtım Anonim Şirketi adına, Rize (İçişleri Bakanlığının 2012/433 sayılı Kararı ile Rize Belediyesi sınırlarına katılan Gündoğdu, Alipaşa ve Çiftekavak dâhil), Trabzon, Güneysu, Araklı, Arsin, Sürmene, Hayrat, Maçka, Vakfıkebir, Beşikdüzü, Yomra, Ardeşen, Çayeli, Pazar, Fındıklı, İyidere, Derepazarı, Kalkandere, Kendirli, Salarha, İkizdere, ve Muradiye şehirleri ile 6360 sayılı Kanun ile belirlenen Ortahisar, Of ve Akçaabat İlçeleri Belediye sınırlarını kapsayan dağıtım bölgesinde doğal gaz dağıtım faaliyeti yapmak üzere, 15/03/2037 tarihine kadar 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca DAG/1129-1/144 numaralı dağıtım lisansı verilmiştir.
Söz konusu dağıtım lisansı kapsamında yer alan dağıtım tesislerinin kurulabilmesi için gerekli olan taşınmaz hakkında, 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun 12/a maddesi ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 4 üncü ve 7 nci maddesi gereğince, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından 16/01/2025 tarihli ve 13218-1 sayılı kamulaştırma kararı verilmiştir.
Kamulaştırılmasına karar verilen ve ekli listede belirtilen söz konusu taşınmazlarla ilgili olarak 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 8 inci maddesi doğrultusunda bu ilanın yayım tarihinden itibaren on beş gün içinde, Kurumumuzun “Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı Mustafa Kemal Mahallesi, 2078. Sokak No:4 06510 Çankaya/ANKARA” adresine başvurulması halinde, EPDK Uzlaşma Komisyonunca belirlenecek tarihte uzlaşma toplantısı yapılacaktır. Bu ilan üzerine uzlaşma toplantısına katılacağını bildirmeyen taşınmaz malikleri aleyhine, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10 uncu maddesi doğrultusunda kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın Maliye Hazinesi adına tescili davası açılacaktır.
Aşağıda listede yer alan taşınmaz maliklerine 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.
RİZE İLİ, KALKANDERE İLÇESİ MUHTELİF MAHALLELERDE YAPILACAK OLAN BORU HATTI NEDENİYLE
TAŞINMAZ MALLARIN KAMULAŞTIRILMASI İÇİN GEREKEN VE ADRESLERİNE ULAŞILAMAYAN MALİK LİSTESİ
|SIRA NO
|ADA NO
|PARSEL NO
|MALİK BİLGİLERİ
|TAŞINMAZ MALIN CİNSİ
TAŞINMAZ
MALIN
YÜZÖLÇÜMÜ
(m²)
|KAMULAŞTIRILACAK ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ (m²)
|ADI SOYADI
|BABA ADI
|HİSSE ORANI
|1
|438
|31
|SAİME SARAY
|-
|VRS.İŞT.
|TARLA
|1.195,55
|18.20
|ELİF KUTLU
|-
|VRS.İŞT.
|2
|438
|36
|ALİ ŞİŞMAN
|HARUN
|1/1
|ARSA
|255.27
|16.43
|3
|438
|37
|SONAY AKDENİZ
|-
|VRS.İŞT.
|TARLA
|622.77
|64.89
|MELEK KALÇA
|VRS.İŞT.
|4
|438
|40
|YUSUF TURAPOĞLU
|MEHMET ALİ
|1/24
|ÇALILIK
|960.66
|350.41
|5
|438
|51
|MUSTAFA KABAKILIÇ
|HAMZA
|1/12
|ÇALILIK
|13.500,54
|349.65
|MUSTAFA KILIÇ
|HAMZA
|1/12
|BÜLENT ECEVİT KABOĞLU
|-
|VRS.İŞT.
|YILMAZ LEVENT KABOĞLU
|-
|VRS.İŞT.
|6
|438
|67
|MAHMUT ÖZTÜRK
|MEHMET
|1/1
|ÇALILIK
|2.671,05
|110.37
|7
|438
|68
|MELAHAT ÜZER
|-
|VRS.İŞT.
|ÇALILIK
|1.773,92
|193.63
|PORTAKAL ÖZTÜRK
|RIZVAN
|3/20
|8
|438
|69
|AHMET ÖZTÜRK
|MEHMET
|1/1
|ÇALILIK
|3.110,79
|268.16
Basın No:ILN02244586
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