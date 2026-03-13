Giriş Tarihi: 13.03.2026 00:01
FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
|İşin Adı
|Taşınmaz satışı
|İlçe
|Fatih
|Mahalle
|Süleymaniye
|Niteliği
|B.K + Z.K + 2 N.Katlı Bina
|Yapı Kullanma İzin Belgesi tasdik tarihi
|06.10.2017
|Pafta
|101
|Ada
|619
|Parsel
|20
|Parsel Alanı
|158,50 m2
|Meclis karar Tarih/No
|05.03.2026/2026-48
|Encümen karar Tarih/No
|11.03.2026/314
|Tapu Kaydı
|28.09.2016
|Takdir Kom. Raporu
|06.03.2026 tarihli ve E-31762245-000-381 sayılı
|Muhammen Bedeli
|83.000.000,00 TL
|Geçici Teminat Miktarı %3
|2.490.000,00 TL
|İhale Usulü
|2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Uyarınca Kapalı Teklif Usulü
|İhale İlan Şekli
|Resmi gazete, yerel gazete ve internet haber sitesi ilanı
|İhale İlan Adedi
|2 defa
|İhale tarih ve saati
25/03/2026 tarih, Saat: 11.00'de
|Şartname ve ekleri
|Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde 2.000,00 TL karşılığında temin edilecektir. (Adnan Menderes Vatan Bulvarı No:54 B Blok Kat:4, Dahili No: 1343 )
|İlgili Mevzuat ve Tebliğler
|5393 sayılı yasa ve 2886 sayılı yasa
|İhale komisyonunun Toplantı yeri ve İhalenin yapılacağı yer adresi
Fatih Belediye Başkanlığı, Belediye Encümen Salonu Adnan Menderes Vatan Bulvarı No:54 -
SANTRAL: 453 14 53
T.C. Kimlik Numarasını içerir Nüfus Cüzdan Sureti,
İkametgah belgesi (Nufüs Müdürlüğünden)
Noter tasdikli imza beyannamesi.
İhaleye ait şartname ve eklerini satın almak. (Dekont veya makbuz ile belgelendirilecektir.)
Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname,
Teklif ile birlikte verilecek olan ihale dosyasındaki tüm dokümanların her sayfasının imza edilmesi.
- İlgili Makamlarından yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dairfaaliyet belgesi.
- Temsil durumunda Şirket adına şirket hissedarı olmayanların ihaleye katılması halinde, Noter onaylıvekaletname,
- Tüzel kişiliği belirten son durumu gösterir TicaretSicil Gazetesiveya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikliimza sirküleri.
Dernek, Birlik,Vakıf vb. için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdikleri kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının Noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi.
Dernek, Birlik,Vakıf vb. için Dernek Tüzüğünün noter tasdikli sureti.
Teminat mektubu veya makbuzun aslı, (Teminat mektubu ise, teminat mektuplarının asılları, ve Banka teyit yazısı.)
İhaleye ait şartname ve eklerini satın almak. (Dekont veya makbuz ile belgelendirilecektir.)
Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,
Belediyeye borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur yazısı
Bağlı olduğu Vergi Dairesine borcunun bulunmadığına dair belge vermek.
SGK Kurumuna borcunun bulunmadığına dair belge vermek.
Tebligat için adres bildirimi,
Teklif edilen meblağın rakam ve yazı ile belirtildiği, açık adresli ve imzalı Teklif mektubu.
İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığı EKAP sorgulama çıktısı ile belgelenecektir.