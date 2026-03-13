Yeni Şafak
FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Giriş Tarihi: 13.03.2026 00:01

GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

(KAPALI TEKLİF USULÜ)

İHALENİN KONUSU:

 Madde 1- Aşağıda nitelikleri madde 2’de belirtilen Fatih İlçesi, Süleymaniye Mahallesi, 619 ada, 20 parsel sayılı B.K + Z.K + 2 N.Katlı Belediyemiz malı taşınmaz (Bina) 2886 sayılı yasa gereğince ve şartnamesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile Fatih Belediyesi Belediye Encümenince yapılacak ihale ile satılacaktır.

Madde 2- SATILACAK TAŞINMAZ MALIN;
İşin AdıTaşınmaz satışı
İlçeFatih
MahalleSüleymaniye
NiteliğiB.K + Z.K + 2 N.Katlı Bina
Yapı Kullanma İzin Belgesi tasdik tarihi06.10.2017
Pafta101
Ada619
Parsel20
Parsel Alanı158,50 m2
Meclis karar Tarih/No05.03.2026/2026-48
Encümen karar Tarih/No11.03.2026/314
Tapu Kaydı28.09.2016
Takdir Kom. Raporu06.03.2026 tarihli ve E-31762245-000-381 sayılı
Muhammen Bedeli83.000.000,00 TL
Geçici Teminat Miktarı %32.490.000,00 TL
İhale Usulü2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Uyarınca Kapalı Teklif Usulü
İhale İlan ŞekliResmi gazete, yerel gazete ve internet haber sitesi ilanı
İhale İlan Adedi                       2 defa
İhale tarih ve saati
25/03/2026 tarih,  Saat: 11.00'de
Şartname ve ekleriEmlak ve İstimlak Müdürlüğünde 2.000,00 TL karşılığında temin edilecektir. (Adnan Menderes Vatan Bulvarı No:54 B Blok Kat:4, Dahili No: 1343 ) 
İlgili Mevzuat ve Tebliğler5393 sayılı yasa ve 2886 sayılı yasa
İhale komisyonunun Toplantı yeri ve İhalenin  yapılacağı yer  adresi
 Fatih Belediye Başkanlığı, Belediye Encümen Salonu  Adnan Menderes Vatan Bulvarı No:54  - 

SANTRAL: 453 14 53
Madde 3- İhaleye katılabilmek için isteklilerden İhale dosyasında aşağıdaki belgeler istenir.

 
      
A - Gerçek kişi olması halinde;

  1. T.C. Kimlik Numarasını içerir Nüfus Cüzdan Sureti,

  2. İkametgah belgesi (Nufüs Müdürlüğünden)

  3. Noter tasdikli imza beyannamesi.

  4. İhaleye ait şartname ve eklerini satın almak. (Dekont veya makbuz ile belgelendirilecektir.)

  5. Teminat mektubu veya makbuzun aslı, (Teminat mektubu ise, teminat mektuplarının asılları, ve Banka teyit yazısı.)

  6. Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname,

  7. Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,

  8. Belediyeye borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur yazısı

  9. Teklif ile birlikte verilecek olan ihale dosyasındaki tüm dokümanların her sayfasının imza edilmesi.

  10.  Vergi Dairesine borcunun bulunmadığına dair belge vermek.

  11. SGK Kurumuna borcunun bulunmadığına dair belge vermek.

  12. Tebligat için adres bildirimi,

  13. Teklif edilen meblağın rakam ve yazı ile belirtildiği, açık adresli ve imzalı Teklif mektubu.

  14. İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığı EKAP sorgulama çıktısı ile belgelenecektir.


 
      
 
B - Tüzel kişi olması halinde;
  1. İlgili Makamlarından yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair
    faaliyet belgesi.
  2. Temsil durumunda Şirket adına şirket hissedarı olmayanların ihaleye katılması halinde, Noter onaylı
    vekaletname,
  3. Tüzel kişiliği belirten son durumu gösterir Ticaret
    Sicil Gazetesi
    veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli
    imza sirküleri.

  4.  Dernek, Birlik,Vakıf vb. için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdikleri kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının Noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi.

  5. Dernek, Birlik,Vakıf vb. için Dernek Tüzüğünün noter tasdikli sureti.

  6. Teminat mektubu veya makbuzun aslı, (Teminat mektubu ise, teminat mektuplarının asılları, ve Banka teyit yazısı.)

  7. İhaleye ait şartname ve eklerini satın almak. (Dekont veya makbuz ile belgelendirilecektir.)

  8. Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,

  9. Belediyeye borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur yazısı

  10. Bağlı olduğu Vergi Dairesine borcunun bulunmadığına dair belge vermek.

  11. SGK Kurumuna borcunun bulunmadığına dair belge vermek.

  12. Tebligat için adres bildirimi,

  13. Teklif edilen meblağın rakam ve yazı ile belirtildiği, açık adresli ve imzalı Teklif mektubu.

  14. İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığı EKAP sorgulama çıktısı ile belgelenecektir.

  
   
   
C - Ortak Girişim olması halinde:

         Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerden her biri için, bu maddedeki (A) veya (B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir. Katılımcının ortaklarına ait hisse miktarlarını, nominal değerini ve oranını gösteren bir tablo ekinde sunulan noter tasdikli pay defteri sureti.

Madde  4- İkinci İhale ilanının gazete de yayınlandığı tarihten sonra, İhaleye katılmak isteyenler %3 geçici teminatını Fatih Belediye Başkanlığı veznesine yatırarak, ya da Banka teminat Mektubunu vererek (Teminat mektubu verilecek ise limit dahili süresiz ibaresi şartı aranır.) Şartnamesinde belirtilen eklerle ve teklif Mektubu ile birlikte, şartnamesinde belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayarak (Teminatını yatırmayanlar bu ihaleye katılamazlar.) Teklifler, ihale günü olan 25 / 03 / 2026 tarih, Saat: 11.00’a kadar Fatih Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü, Encümen Şefliğine sıra numaralı alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir. Posta, kargo, telgrafla veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. (İhale komisyonu) İhale komisyonunda belirtilen gün ve saatte hazır bulunacaklardır.

Madde 5- Bu iş için yapılmış ilan bedelleri ihale üzerinde kalan istekliye ait olup, satış bedelinin tahsili esnasında def’aten istekli tarafından ödenecektir.

Madde 6- İhaleyi yapan İdarenin, İta Amirleri, İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar ile bunların eşleri ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımları, bunların takları ve geçici veya sürekli olarak bu ihaleye katılamazlar. Bu yasağa uymayarak girenler üzerine satış yapılmış bulunur ise su satış bozulur. Teminat irat kaydolunur.

Madde 7- Bu satış ve devirle ilgili her türlü vergi, resim, karar pulu, ve harçlarla diğer giderler ile birlikte alıcıya aittir.

Madde 8- İhale üzerinde kalan şahıs veya şirketler süresi içerisinde satış bedelini yatırmadıkları takdirde geçici teminatları bütçeye irat kaydedilecektir. 

Madde 9- İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazın ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.

Madde 10- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu çerçevesinde ve Şartnamede belirtildiği şekilde ihaleler katılamayacak olan şirketler ihalelere teklif veremezler. Teklif vermiş olsalar dahi teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

Madde 11- İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

Madde 12-  İsteklilerden telgrafla yapılan müracaatları ve postada meydana gelen gecikmeler kabul edilmez.

İLAN OLUNUR
