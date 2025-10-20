FİNİKE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

2- İhaleye katılacak tüzel kişilerin belediyemize vadesi geçmiş borcu bulunmaması gerekmekte olup, her katılımcı “BORCU YOKTUR” belgesini ibraz etmekle mükelleftir.





3- Gayrimenkul Kiralama İhalesi 31 Ekim 2025 Cuma günü saat 14:00’de, Eski Mahalle, Yayla Bulvarı 109. Sokak No:1 Finike Belediyesi Toplantı Salonu Finike / ANTALYA adresinde ve Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.





4- İhaleye katılacak istekliler, ihale için belirlenen yukarıdaki Geçici Teminat Bedeli ile Şartname Bedelini (100.000,00 TL) en geç 30.10.2025 saat 17:00’ye kadar Belediyemiz Tahsilât Servisi ile belediyemizin Finike

Ziraat Bankası Şubesindeki TR25 0001 0000 4033 5772 7250 01

numaralı hesabına yatırarak, şartnamede istenilen evrakları Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edecekler ve ihale dosyası açtıracaklardır.





5- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 6. maddesinde belirtilen kişiler ihaleye katılamazlar.





6- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 84. Maddesi gereğince yasaklanan ve yasaklama işlemi başlatılan tüzel kişiler ihaleye katılamazlar.





7- Finike Yat Limanı’nın (Finike Marina) İşletme Hakkının Kiraya Verilmesi İhalesine; En az 5 (Beş) yıllık süre ile Marina ve Liman İşletmeciliği yapan ve bunu resmi kamu kurum ve kuruluşlarından belgelendirebilecek kişiler katılabilirler.





8- İhale onay tarihinden itibaren 15 (On beş) gün içerisinde kira bedelinin tamamı PEŞİN olarak ödenecektir. Ayrıca kiracı tarafından ihale bedelinin binde 5,69’u oranında İhale Damga Vergisi ve binde 1,89’u oranında Kira Sözleşmesi Damga Vergisi, Belediyemiz Tahsilat Servisi ile belediyemizin Finike Ziraat Bankası Şubesindeki TR25 0001 0000 4033 5772 7250 01 numaralı hesabına ödenecektir.





9- Kiraya verilen yat limanının işletilmesinden elde edilen toplam yıllık hâsılatın %10’u (yüzde onu) + KDV oranında pay ayrıca ödenecektir. (İnşaat için öngörülen ilk 2 yıl hasılat payı alınmayacaktır)





10- İhale, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulüyle yapılacaktır.





11- Kiralama İhalesine dair tüm şartlar ve katılım için istenen evraklar Kiralama İhalesi İdari Şartnamesi, Teknik Şartname ve Sözleşme Tasarısında ayrı ayrı ve detaylı olarak belirtilmiştir.





12- İhale ile ilgili her türlü vergi, resim, harç ve her türlü giderler istekliye/kiracıya aittir.





13- İhaleyle ilgili idari şartname, teknik şartname, sözleşme tasarısı, plan ve projeler ile istenilen tüm bilgi ve belgeler, mesai saatleri içerisinde Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden öğrenilebilir. Şartname bedeli ödenmek koşuluyla temin edilebilir. İsteklilere dokümanlar CD ortamında teslim edilecektir.





14- Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.





15- İhale kararı, ihale komisyonu karar tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içinde ita amirince onaylanır veya resmi gerekçeyle iptal edilebilir.



