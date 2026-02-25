GAZİANTEP 7. AİLE MAHKEMESİ

Davalılar , BUSE ZEYCAN DOĞRUYOL ve MEHMET CAN KORKMAZ arasında Mahkememizde görülmekte olan Evlenmenin Butlanı (Evlenmenin Butlanı (C. Savcısı Tarafından Açılan)) davası nedeniyle; Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı 09/02/2024 tarihli, 2024/5389 Esas ve 2024/2 Davaname Nolu Davanamesi ile; KKTC vatandaşı davalı Buse Zeycan Doğruyol'un 18/03/2016 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Aydın Kirşen ile evlendiği (T.C: 10646375462), evliliğin Lefkoşe Büyükelçiliği tarafından 2016/165 numarası ile tescil edildiği, bu evlilik birliği devam ederken, 06/11/2023 davalının diğer davalı MehmetCan Korkmaz ile evlendiği, davalı Buse Zeycan'ın, Aydın Kirşen ile aralarındaki evlilik akdi devam ederken davalı Mehmet Can ile evlenmesinin Türk Medeni Kanunu'nun 145/1 maddesi gereğince mutlak butlan nedeniyle batıl olduğunun anlaşıldığı, yapılan bu evlilik akdinin Türk Medeni Kanunu'nun 156/1 maddesi gereğince iptaline ve kayıtların bu şekilde düzeltilmesine karar verilmesini Türk Medeni Kanunu'nun 146. maddesi gereğince kamu adına talep etmiştir.





Davalı BUSE ZEYCAN DOĞRUYOL, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Uyruklu davalıya tüm aramalara rağmen tebligat yapılamamıştır.





Davalı MEHMET CAN KORKMAZ - 48553005684, Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu davalıya tüm aramalara rağmen tebligat yapılamamıştır.



