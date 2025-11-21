HACIBEKTAŞ SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi davasında dahili davalı Ayşen Yılmaz'a yapılan tüm araştırmalara rağmen gerekçeli karar tebliğ edilememiş olup, Mahkememizin 2022/386 esas 2025/116 karar sayılı kararı ile "Nevşehir İli Hacıbektaş İlçesi Aşağıbarak Köyü 170 ada 21 parsel, 171 ada 35 parsel, 171 ada 57 parsel ve Nevşehir İli Hacıbektaş İlçesi Killik Köyü 170 parsel sayılı taşınmazların bütün hak ve yükümlülükleri ile aynen taksimi mümkün olmadığından taşınmazdaki ortaklığın tapu kaydındaki bütün hak ve yükümlülükleri ile birlikte

UMUM ARASINDA AÇIK ARTIRMA SURETİYLE SATILARAK ORTAKLIĞININ GİDERİLMESİNE

, davacı Yıldız Atik tarafınca toplam 21.001,7 TL yargılama giderinin davacıların payına düşen kısmı üzerine bırakılmak kaydıyla davalılardan satış bedelinden hisseleri nispetinde olmak üzere alınarak davacıya ödenmesine, davacı Yıldık Atik kendisini vekille temsil ettirdiklerinden karar tarihinde geçerli Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre 28.500,00 TL maktu vekalet ücretinin davacının payına düşen kısmı üzerlerine bırakılmak kaydıyla davalılardan hisseleri nispetinde olmak üzere alınarak davacı Yıldık Atik'e ödenmesine dair karar verildiği hususu tebliğ yerine geçerli olmak üzere tebliğ tarihinden itibaren iki haftalık süre içerisinde istinaf yoluna başvurabileceği dahili davalı

AYŞEN YILMAZ'a