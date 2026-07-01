HATAY 5. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

DOSYA NO

:

2025/466 Esas





KARAR NO

:

2026/36





SANIK

:

MEHMET ODA, Süleyman ve Halime oğlu, 09/10/1999 ÇANKAYA doğumlu TC Kimlik No:10207193474





SUÇ

:

Nitelikli Dolandırıcılık





SUÇ TARİHİ / SAATİ

:

20/12/2022





KARAR TARİHİ

:

26/03/2026





KARAR TÜRÜ :

Mahkumiyet (2 Yıl Hapis Cezası,Hak Mahrumiyeti, Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejimi,4000,00 TL Adli Para Cezası)



