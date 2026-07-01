Giriş Tarihi: 01.07.2026 00:01
HATAY 5. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
HATAY 5. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
İLAN METNİ
DOSYA NO
:
2025/466 Esas
KARAR NO
:
2026/36
SANIK
:
MEHMET ODA, Süleyman ve Halime oğlu, 09/10/1999 ÇANKAYA doğumlu TC Kimlik No:10207193474
SUÇ
:
Nitelikli Dolandırıcılık
SUÇ TARİHİ / SAATİ
:
20/12/2022
KARAR TARİHİ
:
26/03/2026
KARAR TÜRÜ :
Mahkumiyet (2 Yıl Hapis Cezası,Hak Mahrumiyeti, Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejimi,4000,00 TL Adli Para Cezası)
Yukarıda özeti yazılı kararın Tebligat Yasasının 28 ve müteakip maddeleri gereğince Türkiye Geneli (50.000 Altı)Gazetede ve Genelinternet haber sitesindeilanına, ilan tarihinden iki hafta içerisinde tebliğinden itibaren 2 hafta içinde mahkememize verilecek veya mahkememize gönderilmek üzere havale ettirilecek dilekçe ile ya da tutanağa geçirilmek ve hakime onaylattırılmak üzere zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyleveya bu hususta bir dilekçe vermek suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesine İSTİNAF yoluna başvurabileceğiniz, süresinde istinafedilmemesi halinde hükmün kesinleşeceği hususları ilanen tebliğ olunur.
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Basın No: ILN02500010