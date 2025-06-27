İÇME SUYU ALIMI 2 mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:





İKN: 2025/938890





1-İdarenin





a) Adı: ÜSKÜDAR BELEDİYESİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ





b) Adresi: Mimar Sinan Mahallesi Çavuşdere Caddesi No:35 ÜSKÜDAR/İSTANBUL





c) Telefon ve faks numarası : 02165313000 - 2165313273





ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/





2-İhale konusu mal alımın





a) Adı : İÇME SUYU ALIMI 2





b) Niteliği, türü ve miktarı:720.000 Adet Bardak Su (180 ml), 30.000 Adet Cam Şişe Su (330ml), 2000 Adet Damacana Su (19 lt), 504.000 Adet Pet Şişe Su (500 ml), 500 Adet Pet Şişe Su (1,5 lt)





Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.





c) Yapılacağı/teslim edileceği yer: Üsküdar Belediyesi Merkez Depo, Selimiye Aşevi, Belediye Binası Destek Ana Depo





ç) Süresi/teslim tarihi: Sözleşme imzalandıktan sonra ürünler 150 gün içerisinde peyderpey teslim edilecektir.





d) İşe başlama tarihi :Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır.





3-İhalenin





a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:18.07.2025 - 11:00





b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):Üsküdar Belediye Başkanlığı İşletme Müdürlüğü - Mimar Sinan Mahallesi Çavuşdere Caddesi No:35 Kat: 4 Üsküdar / İSTANBUL





4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:





4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.





4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:





Kaynak Suyu İşletme Ruhsatı (Üretici değil ise)





Kaynak Suyu İşletme Ruhsatı (Üretici ise)





Üretici Firma ile yapılan Bayilik Sözleşmesi/Yetkili Satıcı Sözleşmesi (Üretici değil ise)





4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;





4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.





4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.





4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.





4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.





4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:





İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.





4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:





4.3.1.





4.3.1.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:





TSE Uygunluk Belgesi





4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:





IBWA (Uluslararası Şişelenmiş Su Birliği) 'ne üyelik belgesi





Marka Çizelgesi





NSF (Bağımsız Denetleyici Kuruluş) 'a üyelik belgesi





5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.





6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.





7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.





8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.





9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.





10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.





11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.





12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.





13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.





14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.





15. Diğer hususlar:



