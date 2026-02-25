IĞDIR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Mahkememizin 07/11/2025 tarih ve 2023/394 esas ve 2025/195 sayılı karar ile "Iğdır İli, Karakoyunlu İlçesi Ergenekon Mahallesi 111 ada 5 parsel no’lu taşınmazın 534,45 m2lik kısmının kamulaştırma bedelinin 235.242,19 TL olarak tespitine, Kararın kesinleşmesi beklenmeksizin kamulaştırılan dava konusu Iğdır İli, Karakoyunlu İlçesi Ergenekon Mahallesi 111 ada 5 parsel no’lu taşınmazın fen bilirkişisinin 30/01/2024 tarihli raporu ekindeki krokide kırmızı renk ile gösterilen 593,83 m2 alanın Karayolları Genel Müdürlüğü adına olan 59,38 m2'lik alan dışındaki kısmının tapu kaydının iptali ile, yol olarak terkinine, Kamulaştırma bedeli olarak tespit edilen 235.242,19 TL'nin dava tarihinden dört ay sonrası olan 29/12/2023 tarihinden itibaren karar tarihi 16/09/2025 tarihine kadar yasal faizi ile birlikte kararın kesinleşmesi beklenilmeden davalılara tapudaki hisseleri oranında ödenmesine" ilişkin verilen gerekçeli karar davacı kurum vekilince istinaf edilmiş, ancak davalılar;

KADİR BALLI

(Oruç ve Bahar'dan olma 12/10/1990 Karakoyunlu doğumlu, TCNO:156******08),

UNUT BALLI

(Oruç ve Fatma'dan olma 01/07/1971 Iğdır doğumlu, TCNO:157******08),

MURAT BALLI

(Oruç ve Fatma'dan olma 20/11/1977 Karakoyunlu doğumlu, TCNO:156******52),

KİBARE BAĞCI