İSTANBUL ANADOLU 10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO:

2025/225 Esas





Davacı , İSTANBUL YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI ile Davalılar , CİHAN BİCERİKLİ, GÖKHAN KURTTEPE, HAKAN KURTTEPE, SÜLEYMAN KURTTEPE, SÜLEYMAN TUĞRUL DEMİR arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Taşınmazın Tescili İstemli) davası nedeniyle;





Davacı idare tarafından, dava konusu İstanbul İli, Tuzla İlçesi, Tepeören Mahallesi, 9136 Ada ve 59 Parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmasına karar verildiği, Mahkememizin 2025/225 Esas numaralı dosyasında Kamulaştırma (Bedel Tespiti) davası açılmıştır. Kamulaştırma alanı olarak Söz konusu taşınmaz hakkında 26.03.2024 tarih ve E-54219661-752.01-5530573/34 Sayılı Kamu Yararı Kararı alındığını, bunun üzerine dava konusu taşınmazla ilgili olarak 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 11. Maddesi uyarınca takdir edilen bedel üzerinde aynı kanunun 8. Maddesi uyarınca pazarlıkla satın alma usulüyle davalılar ile anlaşma sağlanmaya çalışıldığını, ancak bu mümkün olamadığından kamulaştırma bedelini tespit ve tescil davası açma zarureti hasıl olduğunu, duruşmasının

08/07/2025 günü saat 12:03'e